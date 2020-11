iCulture Vandaag: dit was dinsdag 24 november 2020

Het was een rustige nieuwsdag in de wereld van Apple, maar gelukkig hebben we evengoed een aantal interessante artikelen voor je klaar staan. Zo leggen we je alles uit over de M1-chip op de Mac en lees je welke Mac-software is aangepast voor de nieuwe M1 Macs. Als je niet tevreden bent over macOS Big Sur, moet je onze tip over macOS downgraden goed doorlezen en we delen een veelgehoorde klacht over de Mail-app met Microsoft-accounts. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Nu ook je ING-hypotheek bekijken in de app. Ook vind je een link naar je ING-punten en zijn de overzichten voor verzekeringen verbeterd.

HEY Email (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Ondersteuning voor meerdere vensters op de iPad.