Linux op een M1 Mac nu mogelijk

De nieuwste Linux-update 5.13 biedt ondersteuning voor meerdere chips op basis van de ARM-architectuur en daar maakt ook de Apple M1 gebruik van. Het was al mogelijk om Linux op een Mac te gebruiken via een virtuele machine. Maar binnenkort draait het ook native op de MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini en iMac, mits je het nieuwste model hebt dat is voorzien van M1-chip.



Dit houdt ook in dat er maximaal geprofiteerd kan worden van de performance van de M1-chip. Toch is er nog wel beperkte functionaliteit, aangezien niet alle drivers aanwezig zijn. Hardware-acceleratie voor video werkt bijvoorbeeld nog niet. Maar dat is een kwestie van tijd.

De nu verschenen versie is Linux Kernel 5.13 RC, oftewel Release Candidate. Dit is niet de definitieve versie, die verwacht wordt in de loop van juni of juli. Verder is het goed om te weten dat je nog geen Linux op je M1 iPad kunt gebruiken, aangezien dit platform veel meer is dichtgetimmerd en beperkingen heeft.

Opvallend is dat Torvalds in december vorig jaar nog beweerde, dat het onwaarschijnlijk was dat Linux op de M1-chip zou gaan werken. Torvalds zou graag een van de nieuwe M1 MacBooks willen gebruiken, maar dacht dat het uiteindelijk niet goed zou samenwerken met Linux en vond dat het niet de moeite was om eraan de slag te gaan, aangezien ze geen medewerking van Apple zouden krijgen. Ontwikkelaar Hector Martin startte vervolgens een inzameling om Linux op Apple Silicon Macs mogelijk te maken. Volgens Martin zijn M1 Macs best in staat on Linux te draaien, maar vergt dit wel een behoorlijke hoeveelheid werk, vergelijkbaar met een fulltime baan. Vandaar dat hij sponsoring zocht.