GoPro Hero8 Black als webcam

Het gaat voorlopig om een betaversie van de Webcam-app; een Windows-versie volgt nog. De software werkt helaas alleen met de GoPro Hero8 Black. Het aansluiten op de Mac doe je met een willekeurige USB-C-kabel; dit kan ook de kabel zijn die je bij de actiecamera hebt gekregen.



Dit zijn de stappen:

Installeer de beta camera-firmware op je Hero8 Black. Installeer de GoPro Webcam-desktopsoftware op je computer. Sluit de Hero8 Black op je computer aan met een willekeurige USB-C-kabel (deze kreeg je meegeleverd). Start een geschikte app voor videoconferencing. Kies de GoPro uit de lijst van beschikbare camerabronnen.

De video hieronder legt het nog even uit:

Het werkt met onder andere Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord en Bluejeans. Ook zou het moeten werken met Webex, Skype, Facebook Rooms, Messenger en Slack, maar daarvoor heb je de Chrome-browser nodig. Ook kun je de Hero8 Black gebruiken voor live streamen naar YouTube en voor het opnemen van een filmpje via QuickTime.

Je hebt op deze manier een 1080p groothoekcamera voor de Mac. De beeldkwaliteit is daarmee wel iets minder dan die van een DSLR. Toch is het een stuk beter dan het beeld wat je van de 720p FaceTime-camera in de Mac krijgt. Je hebt bovendien een veel breder beeld en je hebt meer mogelijkheden om vast te maken dankzij de mount.

Het was al eerder mogelijk om een GoPro als webcam te gebruiken, maar dat was lastiger dan nu met de nieuwe software voor de Mac. Het geeft je bovendien de mogelijkheid om weer eens wat nuttigs met je GoPro te doen, nu je vanwege het coronavirus lange tijd niet op avontuur kon.

Je kunt de software hier downloaden. Heb je nog geen GoPro Hero8, dan vind je hieronder de gangbare prijzen. Wil je meer mogelijkheden om een bestaande camera als webcam voor de Mac te gebruiken, bekijk dan eens ons overzicht.