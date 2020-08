Meer detail voor Google Maps

Na 15 jaar gaat Google Maps meer detail krijgen. Google heeft momenteel 98 procent van het aardoppervlak in kaart gebracht. In totaal kun je 100 miljoen vierkante kilometer aan kaartmateriaal bekijken via de website en app, wat overeenkomt met 18 miljard voetbalvelden. Vanaf deze week zullen kaarten met de nieuwe inkleuring levendiger eruit zien en meer overeenkomen met de werkelijke omgeving. De wijziging wordt geleidelijk uitgerold.

Zo kun je lichtbruine droge stranden en woestijnen goed onderscheiden van lichtblauw gekleurde rivieren en oceanen. Ook kun je zien hoe groen een gebied met veel vegetatie is. Je kunt zelfs zien of er sneeuw ligt op een berg. De vernieuwde kaarten komen in alle 220 landen en gebieden beschikbaar, die in Google Maps te raadplegen zijn.



Ook meer details op straatniveau

Google Maps gaat ook de straatweergave verbeteren, al is dit aanvankelijk beperkt tot een paar steden: Londen, New York en San Francisco. Je krijgt duidelijker te zien hoe breed een straat is en hoe bepaalde bochten lopen. Bovendien zie je waar het zebrapad is en of er een eiland voor voetgangers midden op de straat is.

Zit je in een rolstoel of duw je een kinderwagen, dan kun je duidelijker zien waar je de stoep op en af kan. In de loop van de tijd zullen meer steden volgen. Nu Apple bezig is het kaartmateriaal te verbeteren, met onder andere Look Around, heeft Google ook weer plannen opgevat om Google Maps te verbeteren.

Kortgeleden meldden we al een paar vernieuwingen voor Google Maps. Zo is Google Maps in het CarPlay Dashboard toegevoegd, zodat je makkelijker ermee kunt navigeren in de auto. Verder is Google Maps op de Apple Watch beschikbaar, om route-instructies op je pols te zien.

