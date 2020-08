iOS 14 beta 5: dit zijn de grootste veranderingen en verbeteringen

Apple bracht gisteravond iOS 14 beta 5 uit, waarin opnieuw wat nieuwe functies en verbeteringen zijn toegevoegd. Wij doken erin en in dit artikel laten we zien wat er veranderd is.

Apple komt steeds dichter bij de release van iOS 14 en dat is te merken. Er komen steeds minder vernieuwingen en extra functies bij, maar toch zit er ook in beta 5 weer genoeg om een paar interessante veranderingen voor je op een rijtje te zetten.

#1 Scrollwieltje voor tijd

Apple verwijderde in eerdere betaversies het scrollwieltje voor de tijd. Maar in beta 5 is ‘ie toch weer terug, al is het wel in een andere variant. Je veegt met je vinger over het scherm op en neer om het tijdstip te kiezen. Dit werkt in de agenda bij het invoeren van een afspraak, maar ook bij het instellen van een alarm of wekker. Je hebt nu twee mogelijkheden: handmatig intikken of met het scrollwieltje naar het gewenste tijdstip bladeren.

#2 Verborgen foto-album beter verborgen

Je weet wellicht dat je foto’s kunt verbergen, door ze in een speciaal album te stoppen. Maar toch kunnen die foto’s nog op verschillende plekken opduiken, waardoor je alsnog wordt geconfronteerd met foto’s waarop je halfnaakt staat. In iOS 14 beta 5 wordt het verborgen foto-album nog beter verstopt. Er is een schakelaar toegevoegd in de Instellingen-app (zie boven) waarmee je dit verborgen album minder zichtbaar kunt maken. Deze verschijnt dan niet meer in de lijst met albums. Je kunt nog wel toegang krijgen door naar de afbeeldingen-kiezer te gaan.

#3 Meer privacy voor widgets

De widgets in iOS 14 zijn nieuw en bieden je in één oogopslag allerlei belangrijke informatie, zonder dat je de betreffende app hoeft te openen. Widgets hebben soms je locatie of andere privacygevoelige gegevens nodig. In iOS 14 gaat Apple de privacy-instellingen hiervan verbeteren. Als een widget je locatie wil opvragen, krijg je een pop-up met de vraag of de app toegang mag hebben tot je locatie. Deze locatiegegevens zijn dan maximaal 15 minuten beschikbaar.

#4 Extra lange Apple News-widget

Er is nu een extra lange widget voor Apple News, waarin 7 nieuwsitems passen in plaats van vijf. Deze is alleen bedoeld voor het Vandaag-scherm aan de linkerkant van iOS of iPadOS. Je kunt deze widget niet op je beginscherm zetten. Deze langere widget heet ‘Tall’. Je kunt , maar door de regio te wijzigen krijg je toch toegang tot de app.

#5 Verbeteringen voor COVID-19 Blootstelling

De ondersteuning voor COVID-19 en de bijbehorende Exposure Notification API werd al in de vorige beta toegevoegd, maar nu is het wat verder uitgebreid. Met zogenaamde ‘Availability Alerts’ gaat iOS 14 waarschuwen als er in jouw regio een blootstellingsnotificatie-app beschikbaar is. Schakel je deze notificatie aan, dan krijg je een melding zodra je een geschikte app kunt gebruiken. Je kunt dan beslissen of je het gaat gebruiken of niet. Er zijn ook nieuwe introductieschermen voor COVID-19 blootstelling in de Instellingen-app (zie hieronder).

Meer veranderingen in iOS 14 beta 4

Hieronder sommen we nog enkele kleinere veranderingen op die we in iOS 14 beta 4 spotte.

Er is een nieuwe uitlegvideo voor hoe Spatial Audio voor AirPods Pro werkt. Mogelijk krijg je deze video te zien tijdens het instellen. Spatial Audio is echter nog niet geactiveerd. Met deze functie krijg je een surround sound-effect via de AirPods. Het werkt ook als je je hoofd beweegt. We hebben een apart artikel waari n we alle gehoorfuncties in iOS 14 bespreken, waaronder Spatial Audio. De favorietensectie van HomeKit voor het Bedieningspaneel is nu beter georganiseerd en heeft kleinere knoppen. Je ziet losse knoppen voor je favoriete HomeKit-apparaten.

In de instellingen voor Batterij is het niveau voor de laatste oplaadbeurt iets aangepast. In plaats van de laatste oplaadstatus aan de rechterkant van het scherm staat er nu een tekstje bij, zoals: ‘Last Charged to 86%’. De weerwidget is verbeterd en toont nu updates met logischer intervallen. Schermtijd voor widgets: widgets worden nu niet meer getoond als de bijbehorende app is geblokkeerd via Schermtijd.

Heb jij nog interessante vernieuwingen gevonden? Laat het weten in de reacties!

