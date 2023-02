Een vervelende bug in iOS zorgt ervoor dat blinde gebruikers hun in-app abonnementen in de App Store niet meer kunnen opzeggen. Voice Over kan de items niet meer selecteren.

Apple slaat App Store-abonnementen over

Met Voice Over kun je als blinde gebruiker door de verschillende items op het scherm bladeren, met behulp van vingerbewegingen. De opties worden dan voorgelezen, zodat je weet wat er op het scherm te zien is. Dit gaat in de meeste gevallen goed maar sinds iOS 16.3 (en mogelijk zelfs iets eerder) is er een bug ontstaan, die Apple nog niet heeft opgemerkt. Daardoor is het niet meer mogelijk om je in-app abonnementen te selecteren. Voice Over springt meteen van het kopje ‘Actief’ naar ‘Inactief’ en slaat de tussenliggende items over. Het enige item dat je wel kunt selecteren is een blok tekst om je over te halen een Apple One-abonnement te nemen.



Het probleem werd aangekaart door enkele blinde gebruikers, die niet in staat bleken het abonnementenscherm te ‘lezen’. Daardoor kun je ook niet een abonnement selecteren, checken wanneer het afloopt, of opzeggen. De selectie gaat van ‘Actief’ naar ‘Sorteer’, ‘Inactief’ en ‘ Apple One’. Alle tussenliggende items zijn onbereikbaar geworden. We hebben dit op de iCulture-redactie gecontroleerd op onze testtoestellen, waarop we regelmatig Voice Over gebruiken om onze eigen app te testen op toegankelijkheid. Ongeacht of je twee of twintig app-abonnementen hebt, ze zijn onbereikbaar.

Ook na het inschakelen van Schermherkenning (zoals een van de betrokkenen adviseert) werkte het niet. Deze optie is te vinden via Instellingen > Toegankelijkheid > VoiceOver > VoiceOver-herkenning > Schermherkenning. We vermoeden niet dat het een bewuste keuze is van Apple om het gebruik van de iPhone lastiger te maken voor blinde gebruikers. Ook zal het niet opzettelijk zijn dat Apple One wel te herkennen is. Het probleem is inmiddels meermaals bij Apple gemeld en gezien Apple’s standpunt over toegankelijkheid rekenen we erop dat het snel wordt gefixt.

Meer weten over VoiceOver of over het beheren van je in-app abonnementen? Daar hebben we aparte tips over!