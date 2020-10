Apple Music TV: 24 uur muziekvideo’s

De livestream is gratis te kijken en bevat ook exclusieve nieuwe muziekvideo’s en premieres van nieuwe albums. Ook zijn er speciaal samengestelde blokken met muziekvideo’s rond een bepaald thema of een bepaalde artiest. Je kunt verder live shows en evenementen verwachten. Daarnaast zijn er ranglijsten met de populairste nummers en komen er regelmatig gasten langs. Apple Music TV is voorlopig alleen in de VS te kijken via deze link: apple.co/AppleMusicTV. Klik je hierop vanuit Nederland, dan krijg je een algemene reclamepagina voor de TV-app te zien.



Het videokanaal is ook als apart tabblad te vinden in Apple Music en de Apple TV-app. Op dit moment is er een countdown gaande van de 100 meest gestreamde nummers van Apple Music in de VS. Donderdag 22 oktober komt er een special vanwege de release van Bruce Springsteens’s nieuwe album Letter to You. De hele dag zal dan in het teken staan van Springsteen, met muziekvideo’s van zijn populairste nummers, een interview met Apple’s presentator Zane Lowe en een livestream voor fans. Dat Lowe ook betrokken is wijst erop dat er een nauwe samenwerking is tussen dit nieuwe TV-kanaal en het radiostation Apple Music 1 (voorheen Beats 1).

Dat Bruce Springsteen zo centraal staat, is op zich ook opmerkelijk. Het zou erop kunnen wijzen dat het kanaal op een wat ouder publiek is gericht. Met het eigen radiostation Apple Music 1 richt het bedrijf zich vooral op hiphop en opkomende artiesten.

Er komen twee exclusieve video’s aan, namelijk Joji’s 777 en Saint Jhn’s Gorgeous. Dit vindt plaats op vrijdag om 18:00 uur Nederlandse tijd. Elke vrijdag zullen er nieuwe video’s in premiere gaan. Het gaat vooral om videoclips. Er wordt geen melding gemaakt van muziekdocumentaires, zoals de aanstaande Letter to You-documentaire over Bruce Springsteen (later deze maand te zien op Apple TV+) en een Billie Eilish-documentaire met de naam The World’s a Little Blurry.