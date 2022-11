iCulture Vandaag: dit was dinsdag 29 november 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 29 november 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De spreekwoordelijk mooiste tijd van het jaar komt er weer aan en dus hebben wij de Philips Hue Festavia kerstverlichting getest. Hoe mooi en handig is de Hue-kerstverlichting en is het de hoge prijs waard? Verder lees je vandaag wat er nu mogelijk is met Apple Pay in het ov, want er komen steeds meer regio’s bij waar het al kan! Ook maakte Apple vandaag de App Store Awards van 2022 bekend en bekijk je je Apple Music Replay 2022 op een nieuwe manier. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices