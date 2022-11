BeReal is door Apple uitgeroepen tot app van het jaar. De afgelopen maanden was de app vaak in het nieuws als hét alternatief voor sociale netwerken. De app is vooral populair bij Gen Z, de smartphonegeneratie die geboren is tussen 1997 en 2012

Wat is BeReal?

Bij sociale media denk je aan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en andere netwerken, die de afgelopen jaren een slechte reputatie hebben gekregen. Facebook en TikTok zijn niet privacyvriendelijk en te verslavend, door Instagram krijg je een onrealistisch beeld van mensen die zich beter voordoen dan ze zijn en Twitter is een slangenkuil waar elke gefundeerde mening wordt afgestraft door betweters. Kortom: het is niet echt gezellig meer op sociale netwerken. BeReal probeert het anders aan te pakken. Op een willekeurig moment krijg je de opdracht om een foto van je dagelijkse leven te maken en te delen met een beperkt aantal vrienden. Je krijgt daarvoor twee minuten de tijd.

BeReal: 2 minuten voor een foto

Het tijdstip is elke dag anders, maar is wel afhankelijk van je tijdzone. Je hoeft dus niet om drie uur ’s nachts je bed uit om een foto te maken. Sterker nog: je hoeft niet meteen een foto te maken als het niet uitkomt. Zit jij net in een examen of in het ziekenhuis, dan kun je ook een Late BeReal posten. Er staat dan bij de foto dat deze op een later moment is gemaakt. Dat brengt het gevaar met zich mee dat mensen wachten tot een spannende gebeurtenis, waardoor de foto niet authentiek is. Dit heb je echter zelf in de hand. Als een bepaalde vriend dag in dag uit foto’s maakt op een gezellig moment met vrienden in de kroeg, kun je die vriend gewoon verwijderen en je aandacht richten op mensen die wel eerlijk zijn.

Waar komt BeReal vandaan?

Zoals wel vaker bij plotseling populair wordende apps is BeReal niet van gisteren. De dienst werd in 2020 opgericht door Kevin Perreau en Alexis Barreyat. Sindsdien is BeReal meer dan 10 miljoen keer gedownload. Het achterliggende bedrijf zou meer dan 600 miljoen dollar waard zijn. Nu BeReal is uitgeroepen tot Apple’s app van het jaar, kun je erop rekenen dat het aantal gebruikers nog verder toeneemt. Betere reclame kun je je niet wensen.

Hoe werkt BeReal?

Na het installeren van de app maak je een account aan en kies je een gebruikersnaam. Vervolgens nodig je een aantal vrienden uit. Dit kun je doen via je adresboek, maar op de iCulture-redactie zijn we daar niet zo van gecharmeerd. Je deelt dan immers je adresgegevens met een externe partij en niet iedere vriend zit erop te wachten om in wéér een andere kaartenbak terecht te komen. Als je weet dat bepaalde mensen BeReal gebruiken kun je ze ook opzoeken op basis van hun gebruikersnaam. Vaak is dit dezelfde naam/nickname die ze ook op Twitter en/of Instagram gebruiken.

Eenmaal per dag krijg je een melding op een willekeurig tijdstip. Het idee is dan dat je een foto maakt van waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld het kijken van een voetbalwedstrijd of het klaarmaken van de maaltijd. Het hoeft niet spannend of gepolijst te zijn. Hoe rommeliger, hoe leuker. Er zijn geen filters en je kunt je foto niet bewerken. Via de instellingen kun je de optie Fast Camera kiezen, om te zorgen dat er een foto in lage kwaliteit wordt gemaakt. Dit bespaart data en zorgt ervoor dat je sneller klaar bent met posten. Komt het een keer niet uit? Dan sla je gewoon een dag over.

Je hebt twee minuten om de foto te maken, daarna wordt hij als te laat gemarkeerd. Wat BeReal extra leuk maakt is dat er zowel een foto met de front- en achtercamera wordt vastgelegd. Je kunt zodoende met een selfie op een grappige manier reageren op de situatie. Zit je haar niet goed? Dan kun je zorgen dat je buiten beeld bent, door bijvoorbeeld weg te duiken of een handgebaar in beeld te doen.

In de app zie je een feed met de foto’s van vrienden. Je kunt erop reageren met tekst of met een selfie, zoals op de screenshots te zien is. Daarnaast is er een Discover-feed voor het geval je nieuwe mensen wilt vinden en volgen. Dit gebeurt bij BeReal minder vaak dan op andere sociale netwerken, aangezien de andere persoon je ook terug moet volgen.

Zitten er ook minpunten aan BeReal?

Het belangrijkste nadeel is wat ons betreft je privacy. Nog even afgezien van de privacyregels van de app zelf, laat je in BeReal je werkelijke leef- en woonomgeving zien. Anderen kunnen daardoor achterhalen waar je woont, dus als je verstandig bent voeg je alleen mensen toe die je vertrouwt.

Daarnaast zet de app de exacte locatie bij elke foto. Dit kun je wijzigen door in de privacy-instellingen van iOS aan te geven dat je niet de exacte locatie wilt delen met BeReal. Er komt dan alleen een algemene aanduiding van de buurt bij de foto te staan. Maar dit is niet standaard ingeschakeld en veel mensen zullen dit over het hoofd zien.

Tenslotte kun je je afvragen wat BeReal zelf met al die foto’s kan doen. Als BeReal ooit wordt overgenomen door Meta, kunnen dan die foto’s geanalyseerd worden om jouw woonsituatie te bepalen en of je behoefte hebt aan nieuwe spullen zoals een grotere tv of een andere auto? BeReal zou op basis van de foto’s ook informatie kunnen achterhalen over je gezinssamenstelling en sociale gewoontes. Want je kunt wel je authentieke zelf zijn voor je vrienden, maar er kijkt ook een bedrijf over je schouders mee.

Verder ligt het eraan hoe ruimdenkend en conflictvermijdend je vrienden zijn. Als je in de reacties onder je foto’s constant te horen krijgt: “Zit je nou alweer te eten?”, “Normaal kijk je nooit zo” of “Dump die relatie nou eens!”, dan wordt het niet gezellig en pas je misschien wel op voordat je opnieuw een spontane foto post. Mijn ervaring is dat er altijd positief wordt gereageerd, maar zoals al eerder gezegd: wees selectief in wie je volgt en probeer niet op te scheppen met een extravagante levensstijl of door zoveel mogelijk vrienden toe te voegen. Het is geen LinkedIn, waar je de 500+ connecties wil halen om te ‘bewijzen’ dat je sociaal bent.

BeReal downloaden

BeReal is te downloaden in de App Store en is verkrijgbaar voor iPhone en Android. Er is geen desktopversie. Je moet 12 jaar of ouder zijn om de app te kunnen gebruiken.