Door het algoritme van Apple Music leert de muziekdienst welke muziek je leuk vindt. Op basis van wat je afspeelt en de liedjes die je een hartje geeft, past de Voor jou-pagina zich automatisch aan. Maar wist je dat Apple Music je ook meldingen kan geven als een artiest die je leuk vindt iets nieuws uitgebracht heeft? De functie zit er al jarenlang in, maar werkt niet altijd even goed. Nu lijkt het erop dat Apple dit verder wil verbeteren, want je kan nu ook direct in je bibliotheek een melding krijgen van nieuwe muziek.



Apple Music geeft melding in je bibliotheek van nieuwe muziek

De eerste gebruikers kregen plotseling een nieuw scherm in beeld, waarin de nieuwe functie aangekondigd is. “Zie nieuwe muziek van artiesten die je leuk vindt”, zo luidt het bericht. De melding verschijnt nog niet bij iedereen, maar je kan het wel zelf inschakelen. Met de nieuwe functie krijg je bovenaan je bibliotheek een melding van een nieuwe release van een favoriete artiest. Het is niet helemaal duidelijk op basis van welke criteria een artiest gezien wordt als ‘favoriete artiest’, maar vermoedelijk gaat het om artiesten die al in je bibliotheek staan en die je regelmatig een hartje geeft.



Linker screenshot via Reddit

Zodra je op de melding bovenaan je bibliotheek klikt, ga je meteen naar het nieuwe album of de nieuwe track. Je kan de melding ook wegtikken via het kruisje. Wil je de meldingen zelf ook ontvangen, dan kan je dit als volgt aanzetten:

Open de Muziek-app en tik op Voor jou. Tik rechtsboven op je profielfoto. Kies nu voor Meldingen. Schakel de meldingen bij Toon in bibliotheek aan. Zet ook de schakelaar bij Nieuwe muziek aan, mocht dat nog niet aan staan.

Of de meldingen nu ook betrouwbaarder zijn dan voorheen, is nog de vraag. Voorheen kon het gebeuren dat je pas weken na release een melding kreeg of helemaal geen waarschuwing kreeg dat een favoriete artiest iets uitgebracht heeft. Heb jij wel eens dergelijke meldingen van Apple Music gekregen? Laat het ons weten in de reacties.