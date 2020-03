Al jarenlang gaan er geruchten over een door Apple ontworpen ARM-chip in de Mac. Apple maakt nu nog altijd gebruik van de chips van Intel, waardoor ze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen en vernieuwingen bij Intel. Je ziet daardoor dat Macs op vrij onregelmatige basis vernieuwd worden. Dat zo één van de redenen zijn dat Apple de Macs wil voorzien van een eigen ARM-gebaseerde chip. Ming-Chi Kuo laat nu weten dat dit op de planning staat voor 2021, zowel voor MacBooks als voor desktop-Macs.



‘Ook Mac-desktop met ARM-chip in 2021’

Een maand geleden wist Ming-Chi Kuo nog te vertellen dat de eerste Mac met ARM-chip in de eerste helft van 2021 zou komen. Het ging toen nog om MacBooks, maar nu noemt hij ook specifiek de desktop Macs. Welke modellen als eerst in aanmerking komen, is nog niet duidelijk. Apple heeft momenteel de iMac, iMac Pro, Mac mini en Mac Pro in het assortiment. De iMac en de iMac Pro staan als eerste op de planning om vernieuwd te worden. Volgens geruchten komen de updates dit jaar, maar dat is dus nog zonder ARM-chip. Die updates worden dus pas volgend jaar verwacht.

Volgens de analist bespaart Apple zo’n 40 tot 60 procent op kosten met een eigen processor. Dergelijke chips hebben vooral voordeel op mobiele apparaten, omdat ze efficiënter om gaan met stroom. Hierdoor kan de batterij langer mee gaan. Apple heeft nu al eigen chips in de iPhone en iPad, dus een uitbreiding naar MacBooks zou een logische stap zijn. Ontwikkelaars moeten wel flink aan de bak om apps en dergelijke moeten aanpassen om geschikt te maken voor ARM-Macs. Of Apple tijdens de aankomende WWDC 2020 al aankondigingen gaat doen, is nog niet duidelijk.

USB 4 komt in 2022

Daarnaast stelt Ming-Chi Kuo nog dat de Mac in 2022 USB 4 ondersteuning krijgt in de ARM-gebaseerde modellen. USB4 is gebaseerd op Thunderbolt 3 en heeft voor Mac-gebruikers enkele voordelen. Er is uitgebreidere ondersteuning voor meerdere schermen op hoge resoluties en het is ook backwards compatible met eerdere USB-specificaties. USB 4 gebruikt dezelfde aansluiting als USB-C, dus wat dat betreft verandert er niet zo veel. In ons eerdere artikel over de USB 4 aankondiging lees je wat je er als Apple-gebruiker aan hebt.