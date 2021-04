‘M2-chip in productie’

Het gaat om de volgende generatie van Apple’s eigen chip voor de Mac, die M2 zou kunnen heten. De chip is volgens “bronnen die vertrouwd zijn met de situatie” deze maand in productie zijn gegaan en dat wijst er volgens Nikkei op dat we de volgende Macs in juli of iets later zullen zien. Apple zou de nieuwe Macs kunnen aankondigen op WWDC 2021, dat op 7 juni van start gaat. De chip zal behalve in MacBooks uiteindelijk ook worden gebruikt in andere Macs en Apple-producten, denkt de site.



Apple heeft al producten met M1-chip, die aanwezig is in vijf verschillende producten: de nieuwste MacBook Air , 13-inch MacBook Pro, Mac mini iPad Pro 2021 en 24-inch iMac . Dat zijn allemaal de wat ‘lichtere’ producten. Er waren al geruchten dat Apple nog dit jaar met een krachtiger Apple Silicon -chip zou komen, bedoeld voor de rest van de line-up. Zo zou Apple van plan zijn om de 16-inch MacBook Pro te vernieuwen met een snellere M1-opvolger. Ook kan Apple de krachtige chip in een 30-inch iMac (opvolger van het huidige 27-inch model) en duurdere varianten van de 13-inch MacBook Pro stoppen.

De huidige 8-core CPU met 8-core GPU levert al indrukwekkende prestaties en batterijduur. Gebruikers zijn dan ook enthousiast sinds de eerste Apple Silicon Macs afgelopen najaar verschenen. Wel heeft de chip nog wat beperkingen, waardoor hij niet zomaar in de high-end producten zoals de Mac Pro toegepast kan worden. De M1-chip ondersteunt bijvoorbeeld maar twee Thunderbolt-poorten maximaal en er kan slechts één extern scherm aangesloten worden. Dit is ook de reden waarom de high-end 13-inch MacBook Pro nog niet naar M1 is overgezet en waarom Apple nog geen 27-inch iMac-opvolger heeft aangekondigd.

Meer poorten, meer externe schermen

Apple zou willen kiezen voor een nieuw 5 nm-design, dat wordt geproduceerd door Taiwan Semiconductor Manufacturing, een vaste partner. Er zijn ook geluiden dat er geen sprake is van M2, maar van een M1-variant met meer kernen en andere optimalisaties, zoals ondersteuning voor meer poorten en minstens twee externe schermen. De naam M2 is nog niet helemaal zeker. Apple zou ook kunnen kiezen voor de naam M1X, zoals gebruikelijk bij de A-serie chips. De A12X is bijvoorbeeld een krachtiger variant van de A12.

Volgens Bloomberg werkt Apple aan een opvolger van de M1 met 20 CPU-kernen, waarbij de Mac Pro uiteindelijk zelfs een 32-core chipdesign zou kunnen krijgen. De Mac Pro is echter een speciaal geval, omdat Apple dit model modulair heeft gemaakt. Volgens Nikkei zal de M2 een CPU, GPU en Neural Engine geïntegreerd in één chip bevatten. Het heeft dan ook meer zin om eerst uit te kijken naar de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen, want die zijn waarschijnlijk eerder aan de beurt.