Google Maps toont nu SOS Alerts in het Nederlands

Google SOS Alerts in het Nederlands

In Nederland wordt al gebruik gemaakt van NL Alert, om burgers te attenderen op noodsituaties. Dit wordt alleen gebruikt voor de echt gevaarlijke situaties waarbij mensen flinke risico’s lopen zoals een ramp of aanslag. De SOS Alerts van Google zijn wat algemener en betreffen een wat groter gebied. Ze hoeven niet altijd levensbedreigend te zijn.



Google startte eerder al met SOS Alerts voor natuurrampen en extreem weer. Daarmee kun je live zien of er noodweer of ander onheil op komst is. In Google Maps op de desktop en in de iOS-app kun je die SOS Alerts nu ook zien in je eigen taal. Deel je je locatie met Google, dan krijg je ook een melding als je in de buurt bent van de calamiteit. Verder geeft Google je aanvullende informatie, zoals handige zinnen om het noodnummer te bellen en de dichtstbijzijnde opvanglocatie te vinden. In het Engels is dat misschien niet nodig, maar in landen waar je de taal niet spreekt kan het erg handig zijn.

Google toont ook realtime updates op de kaart, zoals wegafzettingen en gevolgen voor het verkeer en het openbaar vervoer. Je blijft ook op de hoogte bij orkanen, aardbevingen en ander natuurgeweld en al die informatie bekijk je nu gewoon in het Nederlands.

Vanuit de app kun je je locatie delen met anderen, of anderen op de hoogte brengen. Je kan op die manier laten weten dat je op een veilige plek bent, waarbij vrienden en familieleden meteen weten waar je je bevindt. Ook kun je wegafzettingen en andere verkeersobstakels melden. Met de knop ‘Nieuwste updates bekijken’ kun je zien hoe de huidige situatie is.

Google Maps kreeg onlangs een nieuw logo vanwege het 15-jarige bestaan. Heeft de app meer tabbladen gekregen en is de informatie iets anders gerangschikt.