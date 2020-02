iCulture Vandaag: dit was maandag 17 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 17 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag bespreken we op iCulture de Apple Watch-app Battery Grapher, een praktische app voor de batterijstatus van je horloge. Wat kun je ermee en wat zijn de voordelen? Verder laten we zien wat de mogelijkheden van een iPhone in landschapsweergave zijn en bekijk je in Apple Music Replay 2020 jouw favoriete nummers van het jaar. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Vanaf nu toont Google Maps SOS Alersts in het Nederlands. Dan weet je bijvoorbeeld als er slecht weer op komst is.

In onze review van Battery Grapher voor de Apple Watch lees je wat je met deze handige app kan doen. Hij geeft onder andere een voorspelling voor wanneer je je Apple Watch weer moet opladen.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Ondersteuning voor de donkere modus.

Pathé App (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Bekijk vanaf de startpagina de films in IMAX, 4DX, Dolby Cinema en Screen X.