We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Servant (S03)

We zijn alweer toe aan het derde seizoen van deze serie, waarin een getraumatiseerde vrouw een babysitter inhuurt. Maar voor wat eigenlijk? Deze psychologische thriller speelt zich af in Philadelphia en is gemaakt door M. Night Shyamalan (The Sixth Sense). Vanaf 21 januari zijn er wekelijks nieuwe afleveringen.

Bekijken: Servant

Fraggle Rock: Back to the Rock

The Jim Henderson Company heeft opnieuw een tv-serie rondom de Fraggles afgeleverd. De in grotten levende poppen alweer een behoorlijke tijd geleden bedacht, maar nog steeds leuk. In de serie zien we bekende sterren zoals Cynthia Erivo, Daveed Diggs, Ed Helms, Kenan Thompson en The Foo Fighters opduiken als gast. Het gaat om 13 afleveringen die allemaal tegelijk verschijnen. Er zou ook een Fraggle-film in de maak zijn, maar dat project is afgeblazen.

Bekijken: Fraggle Rock: Back to the Rock

Family Guy (S19)

Te zien bij: Disney+

Het 19e seizoen van Family Guy is nu te zien bij Disney+. De animatieserie over een dysfunctionele familie in het fictieve stadje Quahog spreek vele mensen aan. Family Guy is in de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest populaire animatieseries voor volwassenen, zowel in Amerika als in de rest van de wereld. De zwarte humor van de serie wordt vaak bekritiseerd door sociaal conservatieven die de seksuele, gewelddadige en raciale humor afwijzen. Ook werd het in de beginjaren vaak beschuldigd van het plagiëren van The Simpsons, hoewel geestelijke vader Matt Groening dat ontkende.

Ozark (S04 Part 1)

Te zien bij: Netflix

Een financieel adviseur verhuist met zijn gezin van Chicago naar de Ozarks in Missouri, waar hij binnen vijf jaar 500 miljoen dollar moet witwassen voor een drugsbaas.

Amandla

Te zien bij: Netflix

Twee broers komen jaren na een tragische gebeurtenis in hun jeugd tegenover elkaar te staan als een misdaad in de bendesfeer hun onderlinge trouw op de proef stelt.

Dota: Dragon’s Blood (S02)

Te zien bij: Netflix

Een getroubleerde, maar dappere Drakenridder moet zijn drakenkracht gebruiken om een dodelijke demon te stoppen in dit epische fantasyverhaal gebaseerd op de onlinegame.

As We See It (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Drie huisgenoten op het autismespectrum hebben een manier gevonden om samen te leven en samen te streven naar dingen die ze allemaal belangrijk vinden.

Koen & Jutta – Alles of Niets (S01)

Te zien bij: Videoland

Topschaatsers Koen Verweij en Jutta Leerdam geven een uniek inkijkje in het jaar dat zij zich klaarstomen voor hun Olympische droom. Behalve topsporters zijn ze ook een liefdeskoppel en zetten ze hun eigen professionele schaatsploeg op. We volgen ze op de voet en zien hoe sportieve en persoonlijke uitdagingen moeten leiden tot Olympisch goud in Peking.

The Green Knight

Te zien bij: Videoland

Sir Gawain wordt door Koning Arthur op pad gestuurd om de confrontatie aan te gaan met The Green Knight, een monsterlijke, smaragdgroene ridder die al menig held op de knieën dwong. Om dat te kunnen doen, moet hij verschillende obstakels overwinnen, terwijl bovennatuurlijke krachten zijn tocht lijken te bedreigen.