Apple brengt doorgaans ieder seizoen wel nieuwe kleuren voor iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes uit. Voor de zomer zijn er geen nieuwe Apple Watch-bandjes, maar Apple heeft wel enkele nieuwe kleuren voor iPhone-hoesjes voor de zomer uitgebracht. Dit zijn Apple’s zomerkleuren voor iPhone 12-hoesjes van 2021.



Zomerkleuren iPhone-hoesjes 2021

De oogst is in vergelijking met voorgaande jaren wat schraal, maar als er nog geen kleur bij zat die naar jouw smaak is heb je nu misschien geluk. Het gaat om drie kleuren: zonnebloemgeel, wolkenblauw en Electric Orange. Het gaat dus respectievelijk om een geel, heel lichtblauw en donkeroranje hoesje. Het zijn kleuren die passen bij andere accessoires die Apple eerder uitgebracht heeft, zoals Apple Watch-bandjes en AirTag-hoesjes. Van die accessoires waren de kleuren Electric Orange en zonnebloemgeel eerder al beschikbaar.

Helaas voor liefhebbers van de leren hoesjes is er geen nieuwe kleur beschikbaar. Ook voor oudere modellen heeft Apple geen nieuwe hoesjes vrijgegeven.

Bekijk de nieuwe kleuren:

