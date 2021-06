iCulture Vandaag: dit was maandag 14 juni 2021

Vandaag kondigde Apple eindelijk de Beats Studio Buds aan, nadat ze al op talloze plekken in het wild opgedoken waren. De oordopejs verschijnen in de zomer, maar wat is er nou eigenlijk nieuw? En over nieuw gesproken: de beste nieuwe functies in tvOS 15 hebben we voor je uitgelicht. Maar er staan ook weer een aantal verse geruchten voor je klaar, deze keer over de Apple Watch Series 7! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Met deze accessoires voor voetbal kijken haal je alles uit het UEFA Euro 2020.

Vandaag eindelijk officieel aangekondigd: de Beats Studio Buds! Ze verschijnen deze zomer.

Apps

Dit najaar komt Siri Shortcuts naar de Mac en wij laten je zien hoe het werkt.