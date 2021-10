Het recente Unleashed-event was waarschijnlijk de laatste van dit jaar. Apple zou geen event in november hebben gepland en verwachte producten zoals een grotere iMac zullen pas in 2022 worden onthuld.

Dit jaar geen events meer

Apple hield deze week het Unleashed-event, waar de 14-inch en 16-inch MacBook Pro werd onthuld. Dit was het tweede najaarsevent in korte tijd en het is waarschijnlijk ook de laatste van dit jaar. We hoeven geen grote productaankondigingen of events meer te verwachten, zo beweert Mark Gurman van Bloomberg in zijn Power On-nieuwsbrief. Producten zoals een nieuwe iPad Pro, Mac mini, iPhone SE en grotere iMac met Apple Silicon zullen in 2022 het daglicht zien. Van de meeste genoemde producten werd al verwacht dat ze pas in 2022 zouden komen, zoals de iPhone SE 2022.



Vorig jaar organiseerde Apple drie aparte najaarsevents: eentje in september voor de Apple Watch en iPad , een tweede event in oktober rondom de iPhone 12 en HomePod en een derde event waarin de Macs met Apple Silicon werden onthuld. Mogelijk had dit te maken met de omstandigheden, of omdat er gewoon veel producten stonden gepland.

Dit jaar pakt Apple het iets rustiger aan en lijkt het meer op een tussenjaar, waarin vooral de puntjes op de i worden gezet. Een derde event is daarom niet nodig. “Als Apple dit jaar nog meer Macs had willen uitbrengen, hadden ze het afgelopen week wel aangekondigd”, denkt Gurman. “Zelfs als ze pas later dit jaar beschikbaar komen. Er is niets substantieels meer op de roadmap dat klaar is voor 2021.” We kunnen beter uitkijken naar 2022, waar de grotere Apple Silicon iMac, nieuwe Mac mini, nieuwe iPhone SE en nieuwe iPad Pro worden verwacht.

MacBook Air M2: grootste redesign sinds 2010

Gurman benadruk ook dat we een MacBook Air met M2 kunnen verwachten over ongeveer 6-8 maanden. Deze krijgt het “grootste redesign sinds 2010”, dat lijkt op de 24-inch iMac maar met randen in gebroken wit rondom het scherm. Er zou ook keuze zijn uit meerdere kleuren. Eerder voorspelde Bloomberg dat de MacBook Air meer grafische cores krijgt dan de M1, maar wel hetzelfde aantal CPU-cores houdt. De cores zullen wel sneller zijn. We kunnen daarnaast een 1080p camera en MagSafe verwachten.

Bij de iPad Pro 2022 verwacht Bloomberg een redesign met glazen achterkant en draadloos opladen. Volgens analist Ming-Chi Kuo zou Apple ook mini-LED in het 11-inch model willen stoppen. Apple zou zich vooral richten op de overstap van Intel naar Apple Silicon, een klus die in 2022 geklaard moet zijn.