Toekomstige Apple-diensten

Apple krijgt steeds meer diensten, waarvan een deel betaald is. Als er een plusje achter de naam staat, moet je er vaak voor betalen. Zo is Fitness+ nog maar net van start gegaan en is Apple TV+ al wat langer beschikbaar. Daar zouden binnenkort wel eens de diensten Mail+, Podcasts+ en Stocks+ bij kunnen komen, zo valt te lezen in een rapport van Loup Ventures.



Volgens de analisten is er ruimte voor meer betaaldiensten bij Apple. Deze nieuwe abonnementsdiensten zouden al open en bloot te zien zijn, om dat ze zijn gebaseerd op bestaande apps en diensten. Ook kunnen ze helpen om gebruikers vast te houden, zodat ze niet naar de concurrentie overstappen. Naast de genoemde diensten zou Apple ook Maps+ en Health+ kunnen overwegen. Met Maps+ krijg je meer functies voor het plannen van routes. Het zou bovendien nauw geïntegreerd kunnen worden met de Apple Car. Met Health+ kan Apple meer analyses en inzichten geven op het gebied van gezondheid en zorg op afstand.

Betaalde Mail+

Mail+ zou de eerste Apple-dienst kunnen worden die met persoonlijke productiviteit te maken heeft. Daarbij zou Apple functies kunnen afkijken van bestaande diensten zoals Invisible en Calendly. Je zou geavanceerde functies kunnen krijgen voor het beheren van je inbox en voor het automatiseren en inplannen van je mail.

Podcasts+: podcasts tegen betaling

De nieuwe dienst Podcasts+ kan een betaalde variant worden binnen de Podcasts-app, voorzien van exclusieve premium shows. Spotify is al volop in podcasts gedoken en heeft exclusieve contracten afgesloten met enkele populaire shows. Met Podcasts+ kan Apple hetzelfde doen. Ook zouden er gesprekken zijn geweest om Wondery over te nemen, voordat Amazon toehapte, en zouden er podcasts staan gepland rondom Apple TV-shows. Podcasts+ kan onderdeel worden van Apple One of Apple Music, zodat je er niets extra’s voor hoeft te betalen. Het kan beide bundels interessanter maken ten opzichte van de concurrentie.

Stocks+ voor je persoonlijke financiën

De Aandelen-app heeft nu nog beperkte mogelijkheden. Je kunt wel je aandelen toevoegen en zien hoe de koersen het doen, maar je ziet niet hoeveel winst je hebt gemaakt en wat de aankoopprijs was. Met Stocks+ kan Apple er meer een app voor persoonlijke geldzaken van maken, in combinatie met diensten als Apple Pay en Apple Card. Zo zou je via je Apple Card aandelen kunnen kopen, voor een lage fee.

Apple’s diensten worden steeds belangrijker en hebben nu de omvang van een Fortune 50 bedrijf, als je naar omzet kijkt. In 2020 groeide de omzet met 16 procent naar $53,7 miljard. Door de allemaal nauw met elkaar en met je Apple-devices te laten samenwerken kun je er niet omheen, denkt Loup Ventures.