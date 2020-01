Concrete verkoopcijfers geeft Apple niet, maar op basis van verkoopaantallen zijn toch aardige schattingen te maken. Er zijn meerdere marktonderzoekers die dat doen en ze komen bijna altijd op hetzelfde uit: Apple AirPods zijn de duidelijke marktleider. Apple zou vorig jaar 60 miljoen AirPods hebben verkocht en de afzet in een jaar tijd hebben verdubbeld.



Het gaat hier om compleet draadloze oordopjes (Total Wireless Headsets). Deze productcategorie zit enorm in de lift: in 2019 werden er 200% meer van verkocht. Apple’s marktaandeel ligt met 58,7 miljoen stuks rond de 54,4%. Overige fabrikanten moeten de rest van de koek verdelen naar hebben elk niet meer dan 10%. Er is dus één grote winnaar en er zijn heel veel minder beduidende alternatieven.

Xiaomi staat op de tweede plaats met 8,5% van de markt en 9,1 miljoen stuks. Grappig genoeg brengt deze fabrikant ook diverse AirPods-klonen op de markt, zodat je voor minder geld toch een beetje het idee hebt dat je erbij hoort. Xiaomi is het afgelopen jaar sterk gegroeid door een breed aanbod van allerlei oortjes, zodat iedereen aan z'n trekken komt. Samsung staat op een tweede plek met 6,9% van de markt. Zij zouden 7,4 miljoen stuks hebben verkocht. Onder Android-gebruikers zijn de Galaxy Buds een favoriet, ook al worden gaat het om een vrij kleine groep die ze daadwerkelijk koopt. Omdat ze toch goed bevallen hebben we ze opgenomen in onze lijst met AirPods-alternatieven.

Naar verwachting zal Samsung volgende maand op 11 februari de Galaxy Buds+ aankondigen. Deze oortjes zijn al uitgelekt en krijgen in ieder geval een langere batterijduur. Actieve ruisonderdrukking zit er echter niet in. Naar verwachting zal Samsung later dit jaar nog wel snel een inhaalrace doen, door alsnog oortjes met ruisonderdrukking uit te brengen.

De komende jaren zullen draadloze oortjes nog steeds flink groeien, van 170 miljoen in 2019 naar 1,2 miljard in 2024.