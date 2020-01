Energiebesparingsmodus voor MacBooks

Er zijn momenten dat je wat langer met je accu wilt doen, bijvoorbeeld als je een paar dagen weg bent en tot je schrik ontdekt dat je de stroomadapter thuis hebt laten liggen. Voor de iPhone heb je dan de Energiebesparingsmodus (Low Power Mode), die je gemakkelijk kunt inschakelen via het Bedieningspaneel. De meeste mensen kennen deze spaarstand van het gele batterij-icoontje dat verschijnt als het ingeschakeld is. Het zorgt ervoor dat je iPhone zuiniger met de batterij omgaat, door bijvoorbeeld niet op de achtergrond data op te vragen of notificaties te tonen. Zoiets zou ook op de MacBook handig zijn.



Onlangs werd er een zogenaamde Pro Mode in macOS ontdekt, waarmee je je MacBook een tijdelijke performance boost kunt geven. Dat is ook handig, maar volgens ontwikkelaar Marco Arment is een Energiebesparingsmodus ook een welkome toevoeging. Zelf heeft hij een alternatief gevonden, maar hij heeft daarvoor wel een app van derden nodig. Het heet Turbo Boost Switcher Pro en je kunt er de Intel Turbo Boost mee uitschakelen van de processor. Op die manier kan Arment de accuduur van zijn 16-inch MacBook Pro met 30 tot 50 procent verlengen. Hij heeft er daardoor langer plezier van. Op een MacBook ben je immers niet altijd bezig met zware processen. Soms moet je gewoon bezig om je e-mail weg te werken.

Bekijk ook macOS Catalina krijgt 'Pro Mode' voor extra performance boost In de nieuwste beta van macOS Catalina 10.15.3 is iets nieuws ontdekt. Het gaat om verwijzingen naar een zogenaamde Pro Mode, wat erop wijst dat je je Mac een tijdelijke performanceboost kunt geven.

Als Turbo Boost is uitschakelt betekent het dat de pieken in energieverbruik van de CPU met 62% zijn verminderd. Ook wordt de laptop minder warm. De fans hoeven daardoor niet hoorbaar in actie te komen en ook dat is wel prettig tijdens het gebruik. Een ander voordeel is dat je de MacBook op je schoot kunt leggen, zonder dat ‘ie heet wordt. Qua performance is het nog allemaal prima te doen. Zelfs het ontwikkelen in Xcode lukt nog prima met Turbo Boost uitgeschakeld.

Het probleem is alleen: Turbo Boost Switcher Pro heeft niet het eeuwige leven. De app maakt gebruik van een verouderde kernel extensie die in de toekomst waarschijnlijk niet meer zal worden ondersteund. Volgend jaar zal hij daarom waarschijnlijk al naar een andere oplossing moeten uitkijken. Arment is bezorgd of er dan wel een oplossing is.

Zou jij een dergelijke Energiebesparingsmodus (Low Power Mode) op je MacBook willen hebben?