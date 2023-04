Door interne strubbelingen kan Apple niet de gewenste sprongen vooruit maken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en Siri. Dat blijkt uit interviews die The Information had met tientallen voormalige Apple-medewerkers.

Wayne Ma van The Information sprak met bijna veertig voormalige betrokkenen en stuitte op verontrustend nieuws. Siri en Apple’s AI-projecten zouden ernstig worden bemoeilijk door intern gerommel en slecht management. De afdelingen die werken aan AI en machine learning zijn slecht georganiseerd en hebben te maken hebben met gebrek aan ambitie en durf, zo klagen de medewerkers. Apple’s virtuele assistent wordt op brede schaal belachelijk gemaakt binnen het bedrijf omdat functionaliteit achterloopt en er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt.



Het zou al sinds 2018 spelen: het team dat aan Siri werkte was op dat moment een chaos. Er werd ruzie gemaakt tussen leidinggevenden en er was onenigheid over de richting waarin de assistent zich moest ontwikkelen. Het management wilde niet investeren in tools om het gebruik van Siri te analyseren en engineers wisten daardoor niet welke functies al dan niet gebruikt werden. Die data was binnen het bedrijf wel aanwezig, maar mocht niet gebruikt worden. Voormalige medewerkers spreken van een verspilling van tijd en geld.

Vanwege het gebrek aan visie vertrokken veel medewerkers. Het duurde te lang voordat er beslissingen werden genomen en Apple was veel te voorzichtig met het oppakken van nieuwe AI-technologieën. Ook natuurlijke taalmodellen die tegenwoordig ChatGPT mogelijk maken, werden niet opgepakt. Het is daarom maar de vraag of Apple überhaupt een antwoord heeft op ChatGPT en soortgelijke diensten, waar Microsoft en Google wél volop mee bezig zijn. Tim Cook probeerde medewerkers aan boord te houden, maar ze vertrokken liever naar bedrijven zoals Google, die wel met interessante projecten bezig waren.

Medewerkers stelden voor dat Siri ook gesprekken zou kunnen voeren, maar het management wilde dat niet. Ze waren bang dat het een gimmick zou zijn en dat Apple de controle over het gesprek zou verliezen, als Siri tot meer in staat was dan voorgebakken antwoorden geven. Cook en andere topmensen wilden voorkomen dat Siri gênante of opruiende antwoorden zou geven. In plaats van antwoorden die door AI worden gegenereerd geeft Siri alleen antwoorden die door een team van 20 schrijvers zijn bedacht. Door Apple’s standpunt over privacy was het ook moeilijker om nieuwe Siri-functies te introduceren.

Er zou ook een ruzie tussen engineers en het designteam hebben plaatsgevonden. Engineers wilden informatie (zoals iPhone-prijzen) van internet halen, maar het designteam wilde dit alleen toestaan als de antwoorden bijna 100% correct zouden zijn. Het designteam wilde ook niet dat gebruikers fouten of problemen met Siri-antwoorden konden rapporteren. De engineers wilden dat wel, omdat ze daar van konden leren.

In 2019 werd geprobeerd om Siri opnieuw te ontwikkelen in het project ‘Blackbird’. Er zou een lichtgewicht versie van Siri moeten worden ontwikkeld die lokaal draaide en waarmee ontwikkelaars eigen functies konden schrijven. Dit bleek een succes, maar botste met het werk van twee oudgedienden uit het Siri-team die aan hun eigen project genaamd ‘Siri X’ werkten. Dit was bedoeld voor de 10e verjaardag van de virtuele assistent. Het was ook bedoeld om lokaal op toestellen te werken, maar was niet zo efficiënt als Blackbird. Honderden medwerkers werden overgeplaatst van Blackbird naar Siri X, wat erin resulteerde dat het in 2021 werd ingevoerd. Sindsdien worden meer functies lokaal verwerkt, maar het resultaat is minder ambitieus dan Blackbird.

Ook nu is er nog frustratie bij de overgebleven medewerkers. Ee groep die aan Apple’s mixed reality-headset werkt zou teleurgesteld zijn over de functies die het Siri-team aanleverde. Dat ging zover dat het team zelfs overwoog een eigen systeem van spraakcommando’s te ontwikkelen, omdat Siri simpelweg tekort schoot. Hoe dit afloopt zullen we merken bij de onthulling van de headset. Waarschijnlijk werkt het nog gewoon met Siri, maar op een manier die niet aan ieders verwachtingen voldoet.

Het complete artikel is (achter een paywall) te lezen bij The Information.