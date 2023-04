De 120Hz beeldverversing (ProMotion) en mogelijk ook de always-on functie komen in 2025 op z'n vroegst naar alle iPhone-modellen, dus ook de niet-Pro uitvoeringen. Momenteel vinden we deze functies alleen nog op de duurdere varianten.

In 2021 bij de komst van de iPhone 13 Pro (Max) introduceerde Apple voor het eerst een LTPO-display met variabele beeldverversing op de iPhone. Daardoor konden de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max de beeldverversing aanpassen aan het type content dat getoond wordt, tot een maximum van 120Hz. 120Hz zorgt voor vloeiendere animaties (bijvoorbeeld tijdens het scrollen) en heeft ook nog wat andere voordelen. Deze ProMotion-techniek kenden we eerder al van de iPad Pro. De komende jaren blijft deze functie exclusief beschikbaar op de duurdere Pro-modellen, maar volgens display-expert Ross Young en DSCC komt hier in 2025 verandering in.



‘ProMotion vanaf 2025 op alle iPhones’

In een nieuw verslag en bijbehorende tweet geeft Ross Young zijn voorspelling wat betreft displays voor de komende jaren weer. De tijdlijn begint bij 2021, waar Apple voor het eerst voor een zogenaamd LTPO-display koos bij de Pro-modellen. Zoals uit de tijdlijn te zien is, komen de overige niet-Pro modellen pas in 2025 in aanmerking voor zo’n LTPO-display. Dit komt omdat de benodigde onderdelen pas tegen die tijd goedkoper zijn, waardoor Apple er meer zou kunnen maken. Wat ongetwijfeld ook mee speelt, is dat de Pro-modellen tegen die tijd weer andere voordelen kunnen krijgen op het gebied van het scherm.

With years and models this time: pic.twitter.com/hhSzXOWfwD — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Bij Android-toestellen zien we al veel langer dat het lagere segment een hogere beeldverversing heeft, maar bij Apple gaat dat dus nog wel eventjes duren. Wie in 2025 een gewone iPhone 17 in huis haalt, profiteert dan waarschijnlijk eindelijk van het 120Hz ProMotion-scherm zonder daar de hoofdprijs voor hoeven te betalen.

Wanneer always-on op alle modellen?

De vraag is nog wel wanneer alle modellen voorzien worden van always-on. Het LTPO-display zorgt er namelijk ook voor dat het scherm altijd aan kan staan, zoals voor het eerst bij de iPhone 14 Pro (Max) het geval is. Apple zou de always-on functie ook in 2025 naar alle modellen kunnen brengen, al wordt dat door Ross Young niet specifiek benoemt. Het is ook goed mogelijk dat deze functie exclusief voor de Pro-modellen blijft of pas in 2026 de overstap maakt naar de gewone uitvoeringen van de nieuwste iPhones.