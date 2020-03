App Store verscherpt regels voor coronavirus-apps

Beperkingen op coronavirus-apps

Verder zal Apple meer partijen gratis toegang geven tot het developerprogramma. Dit geldt alleen voor specifieke groepen die gratis apps uitbrengen. Normaal betaal je er 100 euro per jaar voor. Door strenger toezicht te houden probeert Apple te zorgen dat de informatie die je in de App Store vindt betrouwbaar en geloofwaardig is. Alleen apps van betrouwbare bronnen zullen nog worden toegelaten. “Alleen ontwikkelaars van erkende instanties mogen apps uitbrengen die te maken hebben met COVID-19”, meldt Apple. Het gaat dan bijvoorbeeld om overheidsorganen en medische instituten. Deze apps zullen met voorrang worden goedgekeurd bij de beoordeling.



Humor-apps en spelletjes over het coronavirus zijn helemaal niet meer toegestaan. Sommige niet-officiële apps hebben een serieuze insteek. Ze helpen bijvoorbeeld met de timing hoe lang je je handen moet wassen. Er zijn echter ook apps die op een kaart tonen waar besmettingen zijn gesignaleerd. Meerdere ontwikkelaars klaagden de afgelopen tijd dat hun apps waren afgewezen, omdat ze te maken hadden met het coronavirus. Apple heeft de richtlijnen daarom nu expliciet aangescherpt en geeft aan wat wel en niet mag.

Zo moeten apps afkomstig zijn van overheidsorganisaties, gezondheidsgerichte NGO’s, bedrijven met een solide reputatie op het gebied van gezondheid en medische of educatieve instituten. Gaat het om non-profit organisaties, dan kunnen ze in aanmerking komen voor een gratis developeraccount. De apps moeten dan wel gratis zijn en de ontwikkelaar moet zich in een land bevinden waar de regeling geldt. Nederland en België zitten daar helaas nog niet bij.

De betreffende ontwikkelaars kunnen hun apps markeren als tijdsgevoelig, zodat er sneller naar gekeken wordt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als snelle verspreiding van correcte informatie noodzakelijk is.

In entertainment-apps is het niet langer toegestaan om de term ‘COVID-19’ of ‘coronavirus’ in de titel te gebruiken. Verder heeft Apple een speciale sectie over het coronavirus aan Apple News toegevoegd en is er 15 miljoen dollar gedoneerd aan de bestrijding van het virus.