Belgische providers verhogen databundels vanwege COVID-19

Verdubbeling van databundels

Provider Proximus geeft klanten onbeperkte data via een vaste verbinding. Bij Telenet krijgen klanten een dubbele databundel, zowel vast als mobiel. Ook bij Base is de databundel verdubbeld, bedoeld om het thuiswerken te kunnen vergemakkelijken. Daarbij bereidt Telenet zich al voor op mogelijke drukte, waardoor het netwerk de komende tijd extra belast al zijn. Mogelijk zijn er maatregelen nodig om te kunnen zorgen dat iedereen een goede verbinding houdt. De provider belooft klanten daarvan op de hoogte te zullen stellen.



Onder het kopje #samenerdoor kondigen Telenet en BASE de ruimere databundels aan:

Contact houden tussen families, collega’s, vrienden en zwakkere bevolkingsgroepen is vandaag belangrijker dan ooit. Daarom krijgen Telenet en BASE-klanten met een volumelimiet zowel voor hun vaste als mobiele producten een verdubbeling van de hoeveelheid data waar ze momenteel over beschikken. Dit geldt ook voor de klanten van Telenet Business. Zodat videoconferencing, e-learning en contact met familie vlot kan lopen. Voor vast internet vanaf maandag, voor mobiel vanaf dinsdagochtend; en beide alvast zeker tot en met 3 april. Helemaal automatisch en zonder kost.

De maatregelen gelden tot minstens 3 april, mogelijk ook langer.

Proximus: geen datalimiet

Concurrent Proximus draait de sympathie-kraan ook open met de slogan: All Belgians standing strong together. And Proximus offers a helping hand.” Bij deze provider geldt tijdelijk geen enkele datalimiet voor vaste internetverbindingen. Mobiele klanten krijgen 10GB data gratis. Verder kunnen klanten gratis bellen naar vaste nummers. De provider stelt betaalde tv-zenders gratis beschikbaar, zodat je tussen het thuiswerken door ook nog wat vermaak hebt.

De extraatjes van Proximus gelden tot 31 maart maar ook hier kan het langer duren als het sociale isolement van de Belgen langer duurt. Veel mensen moeten langdurig thuisblijven om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Restaurants, café’s en winkels in België zijn gesloten.

Orange doet wat rustiger aan: zij bieden post-paid klanten 5GB extra data.

Nederlandse providers bieden nog geen extra’s

Nederlandse providers hebben nog geen soepele regelingen en extra data aangekondigd. KPN heeft maatregelen aangekondigd, maar dat houdt in dat winkels worden gesloten, voornamelijk in Noord-Brabant. De winkels blijven in ieder geval tot 31 maart dicht. Bij T-Mobile vonden we alleen een oproep om niet naar de winkels te komen als je last van verkoudheid- of griepachtige klachten hebt. Extra data nodig of extra vaak bellen met collega’s en familie? Dan zul je zelf een tijdelijk grotere databundel moeten afsluiten.

Zodra de Nederlandse providers iets extra te bieden hebben, laten we dat natuurlijk weten.