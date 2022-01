Dit zijn ‘unlisted apps’

Denk daarbij aan apps die binnen een bepaald bedrijf gebruikt worden, apps voor speciale evenementen, onderzoeksstudies en hulpmiddelen voor medewerkers. Ze verschijnen niet in de App Store-categorieën, aanbevelingen, ranglijsten, zoekresultaten en andere lijsten. Ze zijn ook te vinden via Apple Business Manager en Apple School Manager. Meestal zullen ze bedoeld zijn voor zakelijk of educatief gebruik. Ben je bijvoorbeeld personal trainer en heb je een app gemaakt voor je klanten, dan heeft het alleen zin als de app geïnstalleerd wordt door mensen die daadwerkelijk klant bij je zijn. En bij een besloten onderzoeksstudie wil je alleen dat mensen die meedoen de app installeren. Dit voorkomt negatieve beoordelingen door mensen die niets te maken hebben met de app.



Deze ‘onzichtbare’ apps kunnen overal worden aangeboden waar de App Store actief is. Ontwikkelaars kunnen bij Apple een verzoek in dienen om een bepaalde app alleen vindbaar te maken via een direct linkje. Dit kunnen nieuwe of bestaande apps zijn. Als Apple het goedkeurt zal de status van de app op ‘Unlisted’ komen te staan, ook bij latere updates. De link blijft altijd hetzelfde.

Het is niet de bedoeling om deze methode te gebruiken voor apps die in betafase zijn, of die anderszins nog niet klaar zijn om te worden uitgebracht. Daarvoor heeft Apple een ander mechanisme: TestFlight.

Voor bedrijven die hun app aan eigen personeel willen aanbieden is er nog een andere manier, namelijk via enterprise app distribution. Maar dat kost veel werk om in te richten.