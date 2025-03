Nintendo houdt al sinds 2011 met enige regelmaat zogenaamde Nintendo Direct-presentaties, die nog het best te vergelijken zijn met hedendaagse Apple-events. In deze presentaties worden de nieuwste games van Nintendo zelf en andere ontwikkelaars onthuld, evenals andere Nintendo-gerelateerde informatie. In de Nintendo Direct van vandaag heeft Nintendo ook iets nieuws onthuld: de nieuwe smartphone-app Nintendo Today!.

Nintendo Today!: nieuwe officiële app van Nintendo

De Nintendo Today!-app toont elke dag nieuwe content als het gaat om Nintendo. Het is een soort Nintendo-kalender, waarbij je elke dag nieuwe informatie over Nintendo-games en -personages kunt vinden. Ook kun je daar de Nintendo-presentaties terugkijken. Zo vind je daar vandaag meteen alle informatie over de Nintendo Direct-presentatie.

In de app vind je uiteraard niet de laatste geruchten over Nintendo of andere inside-information van geruchtenlekkers. Er is ook een widget waarmee je de agenda op je beginscherm kan zetten. Het is dus naast een nieuwsapp tegelijkertijd ook een leuke Nintendo-agenda. Je kan na het downloaden van de app aangeven welke Nintendo-series je leuk vindt en je kan zelfs kiezen in welke stijl de agenda getoond moet worden.

Er zijn ook diverse instellingen mogelijk. Zo kun je kiezen welke soort evenementen zichtbaar moeten zijn op de agenda (zoals Nintendo Direct-presentaties of releasedata van games), maar ook in-game events in bijvoorbeeld Pokémon-games. Je kunt dit zelfs per game in- of uitschakelen.

Ook voor de nieuwste Nintendo Switch 2-info

Nintendo gaat de app ook gebruiken om allerlei informatie over de Nintendo Switch 2 te delen. De Nintendo Switch 2 is Nintendo’s volgende spelcomputer die afgelopen januari al geteased werd. Op 2 april houdt Nintendo daar een speciale presentatie over, waar alle details en games voor de Nintendo Switch 2 gedeeld worden. Na deze presentatie wordt er ook elke dag info over de Nintendo Switch 2 via de Nintendo Today!-app gedeeld.

Nintendo doet de laatste jaren steeds meer met apps voor onder andere iPhone en iPad. Er is een app voor ouderlijk toezicht op de Nintendo Switch, een Nintendo Switch Online-app voor voicechat en er is een aantal games uitgebracht, zoals Super Mario Run en Animal Crossing: Pocket Camp (Complete). Onlangs werd ook Nintendo Music uitgebracht, een app waarmee je muziek uit tientallen Nintendo-games kunt streamen.

Om de Nintendo Today!-app te gebruiken, heb je alleen maar een Nintendo-account nodig. Het is niet nodig om een betaald Nintendo Switch Online-abonnee te zijn.