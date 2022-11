Apple heeft de winnaars van de App Store Awards 2022 bekendgemaakt. De grote winnaars zijn BeReal als app van het jaar en Apex Legends Mobile als game van het jaar. In totaal vielen 16 apps in de prijzen.

App Store Awards 2022

Het einde van het jaar betekent een overvloed aan lijstjes van wat het beste en meest memorabele was van het afgelopen jaar. Apple trapt nu alvast af met de App Store Awards 2022. Het gaat om apps en games die een bijzondere ervaring bieden en een grote culturele invloed hebben gehad. De apps laten zien wat er mogelijk is met Apple-devices. Zo geeft de iPhone-app BeReal gebruikers een (hopelijk) authentiek kijkje in het leven van mensen en hun vrienden- en familiekring. De Apple Watch-fitnesstracker Gentler Streak helpt gebruikers om ook wat rust te nemen en met de al veel langer bestaande app GoodNotes 5 op de iPad kun je nog beter digitale notities maken, dankzij de Apple Pencil. Bij de Mac-apps sprong MacFamilyTree 10 eruit wat Apple betreft. Hiermee kun je je stamboom onderzoeken en met anderen eraan samenwerken. Op de Apple TV-app ontdek je Spaanstalige verhalen met ViX.



2022 App Store Awards

Uiteraard vielen er ook games in de prijzen, met Apex Legends Mobile van megaconcern Electronic Arts als belangrijkste winnaar. Deze game brengt de snelle actie van battle royale-games naar de iPhone. De puzzles van Moncage spelen met perspectief en het kaartspel Inscryption zuigt je mee in een experimentele verhaallijn. Zoek je het meer in een western-thema, dan is El Hijo een Wild West-game dat er geweldig uit ziet op het grote tv-scherm. Bij Apple Arcade sprong de levenssimulator Wylde Flowers eruit: je speelt in een betoverende wereld van diverse karakters en magische spreuken. Liever iets sport-gerelateerds? De League of Legends Esports Manager laat je de meest invloedrijke esports leagues ter wereld spelen. Deze app is echter niet beschikbaar in de Nederlandse App Store, aangezien het om een Chinese game gaat. Het is een opmerkelijke keuze om speciaal voor China ook een winnaar aan te wijzen.

Apple benadrukt dat de makers van deze apps en games heel divers zijn. Er zitten miljoenenbedrijven achter, maar ook eenpitters die zichzelf hebben leren programmeren. Sommige ontwikkelaars zitten in een bepaald land, andere zijn verspreid over de hele wereld. Wat Tim Cook betreft laten ze zien hoe apps en games invloed hebben op onze levens.

Daarnaast is er een lijstje van apps die culturele impact hebben gemaakt:

How We Feel van How We Feel Project, Inc.: een app om je emotionele welzijn vast te leggen

Dot’s Home van Rise-Home Stories Project: single player-game over een zwarte vrouw die door de tijd reis om stil te staan bij belangrijke momenten in haar leven

Locket Widget van Locket Labs, Inc.: live foto’s van je beste vrienden

Llama van Vitalii Mogylevets: herinnert je om voldoende water te drinken

Inua van ARTE Experience: een mystieke puzzelgame in het hoge noorden van Canada

De keuze van Apple is niet representatief voor wat er in de App Store te vinden is, maar laat wel goed zien waar wat Apple betreft de accenten moeten liggen. Apple kiest nu al meer dan tien jaar de beste apps en games uit aan het einde van het jaar. Elke winnaar krijgt een fysieke prijs toegestuurd, in de vorm van een blauw App Store-icoon. Deze is gemaakt van glas en 100 procent gerecycled aluminium. De naam van de winnaar staat op de achterzijde gegraveerd.