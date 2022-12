900 prijsniveau’s voor App Store-apps

Sinds de recente prijsverhoging in oktober 2022 waren er al wat minder ‘mooie’ prijzen in Europa. Apps die voorheen €0,99 kostten gingen omhoog naar €1,19 en apps van €1,99 kosten voortaan €2,49. Apple probeert zich nog wel te beperken tot €.49 en €.99 maar dat pakt niet altijd gunstig uit voor gebruikers, met prijsverhogingen van meer dan 25%. Vandaag wordt bekend dat er 700 nieuwe prijsniveaus’ bij komen, waarvan 600 meteen gekozen kunnen worden door de ontwikkelaars, terwijl er nog eens 100 op verzoek te gebruiken zijn.



Ontwikkelaars hebben daardoor meer keuze wat hun prijsstelling betreft. Het zou gedaan zijn onder druk van wet- en regelgeving vanuit verschillende landen, waardoor prijsniveau’s niet meer kunstmatig beperkt mogen worden. In de VS kun je apps nu afprijzen naar $0,29 en zo duur maken als $10.000. Het is ook mogelijk om ronde bedragen te hanteren zoals $1,00 in plaats van $0,99. De wijzigingen gaan per direct in voor abonnementen die automatisch vernieuwd worden en zullen vanaf voorjaar 2023 ook gelden voor apps en in-app aankopen. Het geldt voor 175 markten waarin Apple actief is en het zorgt ervoor dat ontwikkelaars nu uit in totaal 900 prijsniveau’s kunnen kiezen.

Apple’s redenering om voor vaste prijzen te kiezen, was dat het duidelijker was voor consumenten. Tegelijk hadden bedrijven zoals Spotify kritiek dat het te beperkt was. Spotify zou ook graag speciale aanbiedingen of kortingen willen geven aan bepaalde klanten, maar dat kan niet.

Ontwikkelaars die een bedrag tussen $1.000 en $10.000 in rekening willen brengen kunnen dat doen, maar moeten daar wel een verzoek voor indienen, inclusief uitleg waarom het bedrag redelijk is.