Heel veel apps bieden momenteel betaalde functies in hun app. Bij Twitter is alles altijd gratis geweest, maar het bedrijf overweegt nu een betaalmodel in te voeren voor mensen die extra functies willen. In een enquete is te zien wat we dan zoal kunnen verwachten. Helaas komt de meestgevraagde functie om tweets te bewerken niet in het lijstje voor. Wel overweegt Twitter de mogelijkheid om met een ‘undo send’ optie eventuele blunders offline te halen. Het is overigens al langer mogelijk om tweets na publiceren te wissen.



Andere mogelijke betaalfuncties zijn het verminderen of verwijderen van advertenties, geavanceerde statistieken, meerdere gebruikersrollen voor bedrijven, eigen hashtags, profielbadges en dergelijke. Wij vragen ons af: zou jij ervoor betalen?

Je kunt de poll ook invullen via deze link.

Dit zijn de mogelijke functies:

After CEO Jack Dorsey confirmed Twitter is exploring a subscription model, the company is conducting user surveys on what type of features they'd like to see in such a service.

Undo send, special badges for profiles and advanced analytics are among the features being considered. pic.twitter.com/hL6T8sdI0s

— Andrew Roth+ (@RothsReviews) July 31, 2020