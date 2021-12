Unieke CT-scans van de verschillende generaties AirPods laten zien hoeveel technologie er eigenlijk in zit en wat er allemaal is veranderd.

De CT-scans laten zien hoe de eerste generatie AirPods afwijkt van de latere modellen. Aanvankelijk zat er nog een grote batterij in het steeltje, terwijl het steeltje van de allernieuwste AirPods 3 vooral bestaat uit printplaatjes. De batterij is nu verplaatst naar de kop. In ieder geval wordt duidelijk dat het interne design sterk is veranderd om ruimte te maken voor nieuwe functies. De grootste uitdaging daarbij was om de miniscule interne componenten op de juiste plek onder te brengen.



Bij de eerste generatie AirPods (links) was de batterij het grootste onderdeel. In het kopje zit de H1-chip, terwijl helemaal aan de onderkant een enkele microfoon aanwezig is. Bij de AirPods Pro (midden) zaten de onderdelen weer op een heel andere plek. Het steeltje is korter, waardoor de batterij in de kop moest worden verwerkt, die dan ook een stuk groter is.

Apple maakte bepaalde onderdelen kleiner, door ze samen te voegen in een enkele PCB (printed circuit board). Voor Adaptive EQ was een extra microfoon nodig in de kop. In het steeltje verplaatste Apple de microfoons naar een hogere positie. Ook zie je in de steel de druksensoren voor de bediening: door in het steeltje te knijpen kun je de muziek pauzeren, Siri activeren en meer.



CT-scan van de AirPods Pro.

Bij de derde generatie AirPods die dit jaar verscheen is goed gekeken naar de AirPods Pro. Deze keer is echter het steeltje volledig gevuld met elektronica en sensoren. De batterij zit nu in de kop, samen met nieuwe huidcontact-sensoren.



CT-scan van de AirPods 3.

Bij de volgende generatie AirPods Pro die in 2022 wordt verwacht zou Apple weer een heel andere insteek zoeken, waarbij het steeltje helemaal verdwijnt. Apple moet dan alle componenten en de batterij in de kop verwerken en dat wordt nog een hele uitdaging. Meer beelden vind je op deze website, waar maandelijks een ander product onder de CT-scanner wordt gelegd.