Apple bracht de iconische witte oortjes al in 2001 uit, samen met de eerste iPod. In 2012 kregen ze een flink redesign, waarbij het oortje een nieuwe naam en een nieuwe vorm kreeg. De kleur is nooit veranderd: die is nog steeds hagelwit. De EarPods passen volgens toenmalig designer Jony Ive beter in elk type oor. Zijn inspiratie haalde hij bij de Stormtroopers. Je kunt tegenwoordig drie varianten kopen, met usb-c, Lightning en 3,5mm aansluiting. Dus welk Apple-device van welke generatie je ook hebt, er zijn altijd geschikte EarPods te vinden.

EarPods kopen bij Apple

Wil je EarPods kopen, dan heb je in de Apple Store keuze uit deze drie uitvoeringen:

EarPods met usb-c (2023)

De EarPods met usb-c zijn verschenen in september 2023 en zijn bedoeld om in combinatie met de iPhone 15 en nieuwer te gebruiken. Deze oortjes blijken echter een verrassing te bevatten: volgens de Japanse site MacOtakara zijn ze geschikt voor lossless audio. Ze ontdekten dat je met deze oortjes 16bit/44.1kHz tot 24bit/48kHz kunt afspelen.

Apple Music lossless audio heeft een maximum resolutie van 24bit/48kHz en high-resolution lossless heeft een maximum van 24bit/192kHz, dus de EarPods met usb-c zijn hier geschikt voor.

Bij de draadloze AirPods kun je alleen van lossless muziek genieten als je de vernieuwde AirPods Pro 2 (2023) met usb-c gebruikt in combinatie met de Vision Pro. Een andere optie is de Beats Studio Pro hoofdtelefoon van €399,- met lossless via usb-c. Met de EarPods ben je een stuk goedkoper uit, want die kosten maar €19,-.

Bekijken: EarPods met usb-c (€19,-)

EarPods met Lightning-aansluiting (sinds 2016)

Veel mensen zullen deze nog in de kast hebben liggen. Ze werden standaard meegeleverd bij de iPhone 7, toen deze niet langer voorzien was van een koptelefoonaansluiting. Apple noemde dit een “moedige beslissing” maar het leverde voor gebruikers vooral ongemak op. Ze konden hun favoriete oordopjes niet meer gebruiken en moesten op een adapter overschakelen of voortaan gebruik maken van de meegeleverde EarPods. Die waren volgens veel gebruikers van mindere kwaliteit.

Sinds de iPhone 12 levert Apple de EarPods niet meer mee. Dit is gedaan om de CO2-uitstoot en afval te verminderen. Je kunt ze sindsdien nog wel los kopen. Met de komst van de draadloze AirPods raakten de EarPods helemaal vergeten. Alleen mensen die nog graag bedrade oortjes gebruiken zijn er gek op.

Bekijken: EarPods met Lightning-aansluiting: €19,-

EarPods met 3,5mm aansluiting (sinds 2012)

De EarPods met 3,5mm aansluiting (minijack) verschenen voor het eerst in 2012, samen met de iPhone 5. Ze vervingen de eerdere Apple-oordopjes met een symmetrisch design. Tegenwoordig zijn de EarPods met minijack nog steeds te koop bij Apple! We hebben tips hoe je je EarPods het best kunt oprollen, want wat er in al die tijd niet is veranderd is dat de kabels behoorlijk in de knoop kunnen raken.

Bekijken: EarPods met 3,5mm aansluiting: €19,-

Bekijk ook Jony Ive haalde inspiratie voor Apple-oordopjes uit Star Wars Heb je je ooit afgevraagd waar Jony Ive zijn inspiratie van de Apple-oordopjes vandaan haalde? Uit een interview blijkt dat hij bij het ontwerpen van de EarPods en AirPods dacht aan de Star Wars-serie.