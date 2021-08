1Password, de populaire wachtwoordenapp voor Apple-gebruikers, krijgt later dit jaar een update naar versie 8. 1Password 8 voor de Mac is nu als early access beschikbaar.

1Password is al jarenlang onder Apple-gebruikers een populaire wachtwoordenapp. Met de app sla je niet alleen wachtwoorden op en maak je unieke veilige wachtwoorden aan, maar stel je ook tweestapsverificatiecodes in en bewaar je andere belangrijke documenten zoals pincodes en meer. Ruim drie jaar na de komst van 1Password 7 verschijnt versie 8 later dit jaar, maar voor wie niet kan wachten is er de early access. Iedereen kan zich aanmelden, maar er is wel een aantal zaken om rekening mee te houden.



1Password 8: vereist een betaald 1Password-account

Eén van de grootste veranderingen is dat je voor 1Password 8 voor Mac een 1Password-account moet hebben. Je digitale kluis kan vanaf die versie niet meer gesynchroniseerd worden met iCloud of Dropbox. Je hebt daardoor een betaald lidmaatschap nodig om de nieuwe versie te kunnen gebruiken. Volgens David Teare, één van de oprichters, is het delen van kluizen en wachtwoorden via de eigen 1Password-accounts een stuk makkelijker. Tegenover Engadget zegt Teare dat dat één van de redenen is dat er geen ondersteuning meer in zit voor synchronisatie via diensten van derden.

Gebruikers met een 1Password-licentie krijgen korting op de betaalde 1Password-accounts. Je kan dan 50% korting krijgen op de eerste drie jaar. Een 1Password-account kost $2,99 per maand. Ben je van plan om versie 8 al te testen voordat deze officieel uitkomt, dan is het belangrijk dat je eerst een 1Password-account aanmaakt (als je die niet al hebt) en deze toevoegt aan je huidige 1Password-app.

Het opgefriste design geeft je de mogelijkheid om bovenaan te filteren op categorie. Dat maakt het volgens de makers veel makkelijker om meteen te vinden wat je zoekt. De balk aan de zijkant bevat daardoor alleen nog je kluizen en opgeslagen gegevens. De app geeft ook duidelijker aan welke kluizen privé zijn en welke gedeeld. De zoekfunctie is ook verbeterd met een nieuwe Quick Find-optie, waar je tijdens het typen al resultaten krijgt met een dropdown-menuutje.

De Wachttoren-functie biedt ook meer opties. Deze functie houdt in de gaten welke wachtwoorden mogelijk in datalekken voorkomen en waarschuwt voor eenvoudige of hergebruikte wachtwoorden. Op de nieuwe overzichtspagina zie je op een eenvoudige manier hoe het met jouw kluis zit.

Andere verbeteringen in 1Password 8 voor Mac zijn het eenvoudiger bijwerken van gegevens, een nieuwe wachtwoordengenerator en het makkelijker toevoegen van bijlages. Ook het aanmaken van nieuwe accounts is dankzij een bijgewerkte versie van 1Password in de browser een stukje makkelijker.

Op deze pagina vind je instructies hoe je 1Password 8 voor Mac nu al kan gebruiken. De definitieve versie wordt later dit jaar verwacht. De makers werken ook aan nieuwe versies voor iPhone, iPad en Android.