Vermoedelijke benchmarkcijfers wekken de indruk dat Apple de tiende generatie Intel Core Ice Lake-processor wil gebruiken in de komende update van de 13-inch MacBook Pro. In het model van 2019 draait nog een achtste generatie Intel i5-8279U.

Er wordt erg naar een update van de 13-inch MacBook Pro uitgekeken, omdat dit vermoedelijk de eerste kleinere laptop zal zijn met het nieuwe schaarmechanisme in het toetsenbord. Een dergelijk toetsenbord werd al toegevoegd in de 16-inch MacBook Pro, maar die laptop is niet voor iedereen aantrekkelijk. Geruchtenlekker _rogame liet screenshots uitlekken van een benchmark waaruit nu blijkt dat er een 13-inch MacBook Pro voor 2020 in de maak is, inclusief metingen van de performance.



Het zou gaan om een quad-core Intel Core i7-1068G7 processor met een kloksnelheid van 2,3GHz een een Turbo Boost oplopend tot 4,1GHz. De op 10nm geproduceerde chip is waarschijnlijk op maat gemaakt voor Apple. Bij Intel is er in ieder geval niets over te vinden op basis van het voorraadnummer (SKU). Het is echter mogelijk dat Intel de chip later nog toevoegt aan het eigen assortiment.

De 13-inch MacBook Pro van 2020 blijkt volgens de benchmark een kleine verbetering ten opzichte van het model van vorig jaar. Deze beschikt over een 8e generatie Intel Core i5-8279U. Dit is een quad-core chip met een kloksnelheid van 2,4GHz en een maximale Turbo Boost van 4,1GHz. De twee chips verschillen vooral door het verbeterde design.

2020 13" Macbook Pro

> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W

> 32GB of RAM

> 2TB SSD pic.twitter.com/o4k6ymc6oJ — _rogame (@_rogame) February 15, 2020

De 13-inch MacBook Pro zal waarschijnlijk weer Intel’s geïntegreerde GPU hebben, mogelijk met Intel Iris Plus of Intel UHD-technologie, maar dat is nog niet zeker. Ook de 16-inch MacBook Pro zou dit jaar een update kunnen krijgen, ook met Ice Lake-processor.

We kunnen de vernieuwde 13-inch MacBook Pro later dit jaar verwachten. Een tijdsplanning is nog niet bekend, maar de aankondiging zou kunnen plaatsvinden tijdens het voorjaarsevent. Onze verwachtingen van het maart 2020-event houden in ieder geval rekening met een nieuwe MacBook.