Conclusie in het kort

De MacBook Air is belangrijk in het assortiment van Apple. Het is voor veel mensen de eerste kennismaking met een Mac, het is de goedkoopste Mac-met-scherm, het is de laptop die je koopt als je student bent en het is de meest logische keuze als je een kantoorjob hebt. De doelgroep van de MacBook Air is enorm. Het apparaat moet niet te goedkoop aanvoelen, maar het mag ook niet te duur zijn. Performance en prijs zijn erg belangrijk.

Wat dat betreft is de MacBook Air 2020 een schot in de roos. Dit model is sneller én goedkoper geworden, waardoor het met performance en prijs wel goed zit. Tel daarbij op dat dit de eerste MacBook Air is met een betrouwbaarder toetsenbord en je weet: dit is het moment om te upgraden als je aan een nieuwe MacBook Air toe was.

Verbeteringen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verbeteringen bij de 2020-versie van de MacBook Air:

De instapprijs is verlaagd van €1249 naar €1199.

Meer flexibiliteit in je keuze van processor en upgrades.

Je krijgt nu standaard meer opslag, namelijk 256GB in plaats van 128GB. En je kunt upgraden naar 2TB.

Er zit een nieuwe 10e generatie 1,1-GHz dual-core i3-processor in. Ook kan je nu voor het eerst kiezen voor een quad-core chip, maar dan moet je wel minimaal de i5 chip kiezen.

De grafische kaart is volgens Apple 80% sneller.

Er zit nu Bluetooth 5.0 in, dat een groter bereik heeft en energiezuiniger is. Maar er zit géén Wi-Fi 6 in.

Het toetsenbord heeft nu een schaarmechanisme, dat minder gevoelig moet zijn voor storingen. Apple noemt dit het Magic Keyboard.

De speakers zijn iets verbeterd en ondersteunen nu Dolby Atmos.

De MacBook Air heeft nog steeds 3 microfoons, maar bij het 2020-model zijn deze bundelvormig waardoor je stem beter klinkt. Het beeld blijft tijdens het videobellen wel belabberd, want Apple heeft niets aan de webcam verbeterd.

Verder is het 2020-model iets zwaarder en dikker geworden en gaat de batterij iets minder lang mee. Lees ook onze vergelijking met de verschillen tussen MacBook Air 2020 en 2019!

Bekijk ook MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019: welke verschillen zijn er? Wat zijn de verschillen tussen de MacBook Air 2020 vs de MacBook Air 2019? In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen en overeenkomsten op een rij, zodat je weet of het nieuwe model iets voor jou is.

Introductie MacBook Air 2020 review

De MacBook Air staat al jaren bekend als een goede en betrouwbare laptop voor mensen die dagelijkse kantoortaken willen uitvoeren. In 2018 werd de MacBook Air compleet vernieuwd met een Retina-scherm en in 2019 volgde een kleine verbetering van de specs.

Maar er bleef één irritatiepunt: het toetsenbord. Die had geen beste reputatie en zorgde ervoor dat menig MacBook-bezitter gebruik moest maken van het reparatieprogramma. Een ander kritiekpunt was dat je weinig mogelijkheden had om je MacBook Air te upgraden met meer RAM, meer opslag of een snellere processor. Daardoor kwam je al snel in de verleiding om toch maar de MacBook Pro te kopen, want die bood meer flexibiliteit. In onze MacBook Air 2018-review adviseerden we dan ook om voor het instapmodel van de Pro te kiezen. Dat is nu veranderd.

Beide punten zijn bij deze MacBook Air 2020 opgelost: er zit een betrouwbaar schaartoetsenbord in, dat niet zo snel defecten vertoont. En je hebt meer mogelijkheden om je MacBook Air te voorzien van betere specs.

Wij gingen aan het testen en vertellen hier onze ervaringen. We kozen voor de 13-inch MacBook Air 2020 met i5-processor en 16GB RAM. Dit is iets toekomstbestendiger dan het instapmodel met i3-processor en 8GB RAM. In deze review van de MacBook Air 2020 lees je waarom we daarvoor gekozen en hebben en wat er nog meer aan verbeteringen, nieuwe functies en dergelijke te vinden is.

Reviewtekst: Gonny van der Zwaag (@gonny) en Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Ons testexemplaar is een 13-inch MacBook Air 2020 met i5-processor en 16GB RAM in spacegrijs. Deze laptop is door ons zelf aangeschaft.



Design

Afmetingen 30,41 x 21,24 x 1,61 cm

Gewicht 1,29 kg

2x USB-C/Thunderbolt 3-poorten

3,5mm koptelefoonaansluiting

100% gerecycled aluminium

Verkrijgbaar in zilver, spacegrijs en goud

Aan de behuizing van de MacBook Air 2020 is nauwelijks iets veranderd ten opzichte van 2018. Het is nog steeds één stuk aluminium in drie kleuren: zilver, spacegrijs of goud. Daarbij wordt opnieuw 100% gerecycled aluminium en 35% gerecycled plastic gebruikt, waardoor deze MacBook erg groen is.

Denk goed na over welke kleur je kiest, want ook de binnenkant inclusief het lekker grote trackpad is in dezelfde kleur uitgevoerd. Goud is ook echt overal goud.

Het simpele uiterlijk en de strakke afwerking zijn tijdloos. Een redesign is wat ons betreft nog lang niet nodig. Qua materialen en bouwkwaliteit, alles is prima in orde. Dat deze MacBook van iFixit toch maar een 4 uit 10 kreeg als reparatiescore, heeft ermee te maken dat RAM en SSD niet zo makkelijk te upgraden zijn. Kies daarom bij aanschaf meteen al voor de juiste configuratie, want achteraf wordt lastiger.

Het is de dunste en lichtste Mac die je kunt kopen, al moeten we wel toegeven dat concurrenten zoals Microsoft en Lenovo óók mooie lichtgewicht laptops maken. Maar ja, dan heb je geen macOS. Deze MacBook Air weegt 1,29 kg en is 16,1 mm dun, een prima formaat om dagelijks mee te nemen. De 2020-uitvoering is 40 gram zwaarder dan z’n voorganger en is aan de achterkant iets dikker (voorheen 15,9mm), maar dat merk je niet.

Als je de MacBook Air opent zie je in de bovenste helft het vernieuwde toetsenbord, waar we het verderop uitgebreid over zullen hebben. Rechtsboven is de aan/uitknop met ingebouwde Touch ID-sensor te zien voor ontgrendelen, betalingen en toegang tot wachtwoorden.

Een design-aanpassing die we wel graag hadden gezien: smallere bezels. Apple is een bedrijf waar design voorop staat en bij de 16″ MacBook Pro is het ook gelukt om de schermranden smaller te maken, dus we hoopten dat het ook bij de MacBook Air zou gebeuren.

Zo’n slank uiterlijk betekent dat er weinig ruimte is voor poorten. Je krijgt dan ook alleen een koptelefoonaansluiting en twee Thunderbolt 3-poorten. Ben je (zoals wij) een 12-inch MacBook gewend met maar één poort, dan ga je erop vooruit, maar je zult toch al snel zitten te googlen naar een USB-C hub of dongle, zeker als je een extern scherm wilt aansluiten.



Het verschil in grootte met de 12-inch MacBook uit 2015.

Je kunt deze MacBook op een extern scherm tot 6K (6016 x 3384) aansluiten, terwijl het model van vorig jaar maximaal 5K-resoluties ondersteunde. De maximale overdrachtsssnelheid van de twee poorten is 40 Gb/s.



De tint spacegrijs is in ieder geval wel hetzelfde gebleven.

Hardware en scherm

13,3-inch Retina-display

True Tone met standaard kleurweergave

Verbeterde speakers en drie microfoons

Nog steeds teleurstellende FaceTime-camera

Force Touch-trackpad

Scherm

Ook aan de hardwarekant van de MacBook Air 2020 is, los van het toetsenbord, niet superveel veranderd. Het scherm is nog hetzelfde als in het 2019-model. Het display heeft een formaat van 13,3-inch en vinden wij compact genoeg om draagbaar te zijn en groot genoeg om prettig op te werken. Je zou je kunnen afvragen of Apple niet weer een kleinere versie uit moet brengen, voor degene die echt een draagbare MacBook Air willen. Maar nee, we vinden niet dat Apple weer terug moet naar he 11-inch formaat. In dat geval kun je beter een iPad Pro of iPad Air in huis halen, die dankzij de verbeteringen in iPadOS ook bepaalde functies van je MacBook over kunnen nemen. Ben je toch liefhebber van kleinere MacBooks, dan word je misschien blij van geruchten over een aanstaande 12-inch MacBook.

Het display is sinds het 2019-model voorzien van True Tone, waar we al een tijdje fan van zijn. Dankzij True Tone passen de kleuren op het scherm zich aan aan het omgevingslicht, waardoor de kleuren altijd op de juiste manier getoond worden. Dat kan van belang zijn bij grafische toepassingen, hoewel wij het gewoon prettiger vinden voor onze ogen. En over kleuren gesproken: helaas ondersteunt de MacBook Air nog steeds geen brede kleurweergave. Het scherm werkt met het volledige sRGB spectrum, waardoor er iets minder variatie is in de kleurweergave. We vinden dit niet per se een dealbreaker, zeker niet voor de doelgroep waarvoor deze MacBook bedoeld is. Desalniettemin mag je verwachten dat een laptop van een dergelijk prijsniveau iets betere specificaties voor het scherm heeft.

Speakers

Apple heeft in het 2020-model de speakers iets verbeterd. Het nieuwste model heeft volgens Apple een breed stereogeluid, waardoor het geluid net iets beter klinkt. We vinden de speakers prima klinken, maar het heeft niet onze voorkeur voor het langdurig luisteren naar muziek. De speakers zijn prima voor videobellen en het kijken van een YouTube-filmpje, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Daarnaast kan je nu Dolby Atmos-content afspelen. Dit was bij de vorige generatie MacBook Air niet mogelijk. Dit komt vooral van pas bij het kijken van films die hiervoor ondersteuning bieden, maar eerlijk gezegd doen wij dat niet vaak via een laptop.

Naast de speakers zijn ook de microfoons iets verbeterd. Er zijn nu drie bundelvormige microfoons. Ze zijn daardoor iets beter dan van de huidige 13-inch MacBook Pro, maar nog niet zo goed als van de nieuwste 16-inch MacBook Pro. Ruis blijft goed gefilterd en tijdens het videobellen ben je voor je gesprekspartner prima te verstaan. Een fijne upgrade, maar niet meer dan dat.

FaceTime-camera

En over videobellen gesproken: dat kun je eigenlijk beter op een iPhone of een iPad doen. Na al die jaren zit er nog steeds een matige 720p FaceTime HD-camera in. Terwijl de iPhone inmiddels al in 4K kan filmen met een 12-megapixel selfiecamera, loopt de MacBook-lineup hier hopeloos achter. Beelden zien er vaak korrelig uit, helemaal als je in een slecht verlichte omgeving zit. We vinden het nu wel echt tijd worden voor een upgrade naar 1080p, al vragen wij ons af wanneer Apple daar nu eindelijk mee komt.

Na al die jaren zit er steeds een matige 720p FaceTime-camera in de MacBook. Videobellen kan je beter op een iPhone of iPad doenTweet it

Force Touch-trackpad

Net als alle recente MacBook-modellen, heeft ook deze MacBook Air weer een Force Touch-trackpad. Zoals we van Apple gewend zijn is de trackpad lekker groot, zodat je alle ruimte hebt voor het bedienen van je muiscursor en de vele veegbewegingen van macOS. Apple maakt al jaren één van de betere trackpads in laptops en dat is ook bij deze MacBook Air niet anders.

Magic Keyboard-toetsenbord

Magic Keyboard met schaarmechanisme

Langere button travel

Vernieuwde pijltjestoetsen

Verreweg de belangrijkste vernieuwing van de MacBook Air 2020 is het verbeterde toetsenbord. Apple heeft dit model voorzien van het Magic Keyboard, dat sinds de 16-inch MacBook Pro van afgelopen najaar ook in de duurste MacBook gebruikt wordt. We zijn blij dat Apple besloten heeft om ook de goedkoopste MacBook in de line-up te voorzien van een nieuw verbeterd toetsenbord. Het had ons ook niet verbaasd als Apple dit model vanwege het dunne ontwerp voorlopig nog had uitgerust met het vlindertoetsenbord, maar gelukkig kan nu iedereen op een veel betrouwbaarder toetsenbord werken. Je hoeft daar dus niet meer het meeste geld voor neer te leggen.

Het Magic Keyboard maakt gebruik van een schaarmechanisme, in plaats van het geplaagde vlindermechanisme van de eerdere modellen. Belangrijk daarbij is dat dit mechanisme veel minder kwetsbaar is voor stof en vuil. Je hoeft dus niet bang te zijn dat een enkel kruimeltje meteen betekent dat je een afspraak moet maken voor een MacBook-reparatie. Ook niet geheel onbelangrijk is dat het simpelweg veel prettiger typt. De zogenaamde button travel is een stukje langer, waardoor je veel minder het klik-gevoel hebt en juist meer een echte knop indrukt. In ons eerdere stuk over de ervaringen met het schaartoetsenbord van de 16-inch MacBook Pro schreven we al dat we positief zijn en dat is bij deze MacBook Air niet anders.

Bekijk ook Getest: onze ervaringen met Apple's nieuwste MacBook Pro-toetsenbord Apple heeft haar nieuwste MacBook uitgerust met een nieuw schaartoetsenbord. Na de vele klachten van de afgelopen jaren is Apple daarmee teruggekomen op haar eerdere beslissing voor een dunner vlindertoetsenbord. Heeft Apple hier goed aan gedaan en zijn de problemen nu opgelost? Dit zijn onze ervaringen met dit nieuwe toetsenbord van de 16-inch MacBook Pro.

Wel neemt het nieuwe Magic Keyboard iets meer ruimte in, waardoor de MacBook Air iets dikker is dan de voorganger. Het verschil is een paar millimeter en ook is hij ietsjes zwaarder geworden, maar daar merk je in de praktijk eigenlijk nauwelijks iets van.



Het toetsenbord na een week intensief gebruik.

Tot slot zijn de pijltjestoetsen van het nieuwe toetsenbord weer in een omgekeerde T gepositioneerd. We vinden dit vele malen prettiger dan de oude indeling, waarbij de toetsen dicht bij elkaar staan. Je kan nu op de tast veel makkelijker de pijltjestoetsen vinden, zonder dat je naar het toetsenbord hoeft te kijken. De Touch ID-sensor is ook nog steeds aanwezig. Dat werkt nog net zo snel als altijd. Wel vinden we het tijd worden dat Apple langzaamaan overstapt op Face ID op de MacBooks, hoewel we niet verwachten dat Apple dit als eerste bij het goedkoopste model doet. Wellicht dat de MacBook Pro in het najaar of volgend jaar de overstap maakt.

Prestaties van processor en accu

10e generatie Intel Core Ice Lake-processor

Eerste quad-core processor in een MacBook Air

Verkrijgbaar met i3, i5 of i7 processor

Standaard 8GB RAM (te upgraden naar 16GB)

Standaard 256GB of 512GB opslag (te upgraden naar 1TB en 2TB)

Beloofde batterijduur van 11 uur valt iets tegen

In deze sectie kijken we naar zaken als processor, werkgeheugen, opslag en batterijduur. De MacBook Air is nooit de meest krachtige laptop van Apple geweest. De nadruk lag altijd op standaard kantoorgebruik. Toch heeft de Air dit jaar een mooie performance-sprong gemaakt: het is de eerste Air met quad-core processor.

Het wil niet zeggen dat de MacBook Air nu een krachtpatser is, maar je zult wel minder last hebben van blazende fans en een oververhitte laptop omdat taken te zwaar zijn of omdat je te veel tabbladen in Chrome hebt openstaan. Al heeft de MacBook Air ook in 2020 nog steeds wel last van een luidruchtige ventilator.

Opslag verdubbeld, werkgeheugen niet

Een welkome verbetering bij de 2020-versie van de MacBook Air is dat je nu tweemaal zoveel opslag krijgt. De instapmodellen hadden voorheen maar 128GB opslag. Dat is te weinig als je je MacBook wilt gebruiken met software zoals Photoshop. 256GB is echt wel nodig, tenzij je alles online doet of het leuk vindt om regelmatig je schijf op te ruimen. Het instapmodel met i3-processor heeft 256GB opslag, terwijl het i5-model het dubbele bevat.

18

Er zijn maar weinig mensen die 1TB of meer nodig hebben, maar mocht je bijvoorbeeld als fotogaaf of videobewerker behoefte hebben aan extra veel opslag, dan kun je upgraden tot maar liefst 2TB. Al denken we wel dat voor dergelijke beroepen een MacBook Pro wellicht geschikter is.

Ongeacht welk model je kiest, je krijgt standaard 8GB werkgeheugen en dat vinden we aan de krappe kant. Daarom hebben wij vanwege de toekomstbestendigheid gekozen voor 16GB. Dat kost je helaas wel 250 euro extra maar… realiseer je dat je geen enkel onderdeel van de MacBook Air kunt upgraden. SSD en RAM zijn vastgesoldeerd aan het moederbord, zo bleek uit de teardown van iFixit. Zorg dus dat je de juiste keuze maakt.

Processor: voor het eerst quad-core

Een van de grootste frustraties bij de MacBook Air uit 2018 en 2019 was dat je alleen kon kiezen voor de Intel Core i5-processor. Een andere keuze was er niet. Wilde je meer, dan was je al snel aangewezen op de MacBook Pro, waarbij de opties wat flexibeler waren. Gelukkig is dat bij de 2020-versie beter geregeld – op meerdere punten.

Apple heeft bij deze laptop gekozen voor de 10e generatie Intel Core Ice Lake-processor. Daarmee is dit de eerste Air met quad-core processor, maar dan zul je wel moeten kiezen voor de i5 of i7, want het instapmodel met i3-processor is nog dual-core. Tweemaal zoveel kernen betekent overigens niet dat de performance ook verdubbelt.

Wel is het zo dat meer kernen en meer threads ervoor zorgen dat je meer power beschikbaar hebt voor multitasking en zware toepassingen. In feite vind je dezelfde processor in veel laptops van concurrerende merken: het zijn varianten van de Y-serie chips die Intel in dit geval speciaal voor Apple heeft aangepast. Concurrerende laptops hebben ook minimaal een quad-core processor, al zal Apple van mening zijn dat macOS veel efficiënter en gebruiksvriendelijker is.

De drie processoren hebben een turbo boost van respectievelijk 3,2 GHz, 3,5 GHz en 3,8 GHz. Kijk je naar de benchmarks, dan doet de i3 van dit jaar het beter dan de i5 van vorig jaar. Apple belooft bij de quad-core chip een twee keer snellere performance dan de vorige generatie.

Je vraagt je misschien af: is de Core i3 goed genoeg, of moet ik toch echt de Core i5 hebben? Uit benchmarks blijkt dat de i5 ongeveer 8% sneller is dan de i3, als het om single core-taken gaat. Bij multicore activiteiten is het 27% sneller. Dat er zo weinig verschil in zit heeft waarschijnlijk te maken met de vastgestelde kloksnelheid, die bij beide 1,1GHz is. De kloksnelheid klinkt misschien aan de lage kant, maar de performance ligt toch hoger, vanwege een nieuwe microarchitectuur. Vooral bij multicore-taken is verbetering te merken.

Wij hebben toch de upgrade gemaakt naar i5, omdat dit maar 50 euro extra kostte. We raden niet aan om de MacBook Air helemaal op te voeren met de maximale opties, al blijft de prijs bij maximale specs met €2579 dan nog best binnen de perken – voor Apple-begrippen dan.

Het is de vraag of je zo’n opgevoerde MacBook nodig hebt. Dat ligt maar net aan je gebruik. Veel mensen willen een MacBook Air kopen voor webbrowsen, tekstverwerken en e-mailen. Gebruik je nauwelijks creatieve en grafische toepassingen, dan zit je echt wel goed met de Core i3. Het is onzin om extra geld aan een MacBook Pro of opgepimpte Air uit te geven vanwege status-angst. Ook met een Air kun je als professional prima werken.

Grafische power: beter, maar beperkt

Dat Apple nu heeft gekozen voor een 10e generatie Ice Lake-processor van Intel betekent ook dat de grafische prestaties zijn verbeterd. Apple spreekt maar liefst over een 80% snellere grafische chip. Dat is prettig nu Apple ons met Apple Arcade steeds meer aan het gamen probeert te krijgen en grafische toepassingen voor design, foto- en videobewerkingen ook steeds toegankelijker worden. Alle uitvoeringen zijn voorzien van Intel Plus-graphics, waarbij de i5 en i7 25% meer verwerkingsunits hebben. Nog een extra reden om die 50 euro extra uit te geven voor de i5.

Voor veeleisende games kun je beter een Windows-laptop of een MacBook Pro nemen. De Pro is qua thermisch design beter ontworpen om warmte af te voeren en zal minder fangeluid laten horen. De MacBook Air kan soms best luid zijn. Gelukkig is de heatsink van de CPU iets groter geworden en lukt het best aardig om de warmte af te voeren. De Air werd nooit te warm om op schoot te gebruiken.

Batterijduur: korter dan voorheen

Niet op alle punten is de MacBook Air 2020 erop vooruit gegaan. Volgens Apple kun je alle uitvoeringen van de laptop 11 uur gebruiken voor webbrowsen en 12 uur voor video’s afspelen. In werkelijkheid geldt dat vooral als je de (geoptimaliseerde) apps van Apple zelf gebruikt. Omdat we bij iCulture vooral online en met webbrowsers werken, was het verschil daarbij goed te zien. Met Safari kom je met gemak de hele werkdag door, maar met Chrome moet je aan het eind van dag toch op zoek naar de lader. Dit ligt uiteraard niet alleen aan Apple, maar ook aan het feit dat Chrome niet zo efficiënt is en meer werkgeheugen nodig heeft dan Safari. Maar het is goed om in overweging te nemen als Chrome je favoriete browser is.

Op gewone werkdagen haalden we een gebruiksduur van 9,5 tot 10 uur bij gemengd gebruik: internetten, schrijven, e-mailen, het bewerken van foto’s in Photoshop en nog wat andere lichte grafische taken. Continu video kijken hebben we niet getest; het was per slot een werkdag. Ondanks ons enthousiasme over de vele verbeteringen die in deze MacBook Air zitten, hebben we toch een kritisch puntje: de gemiddelde batterijduur is iets korter geworden dan de voorgangers. Het gaat om zo’n 10-15% minder en dat is best veel. In ruil daarvoor krijg je een betere performance.

Apple levert een 30 Watt oplader mee, waarmee je de accu in 2,5 uur weer kunt opladen. Heb je haast, dan kun je de oplader van een MacBook Pro gebruiken, voor zover je daarover beschikt. Positief is dat deze MacBook z’n lading erg goed vasthoudt in standby-stand.

Voor wie is de MacBook Air 2020?

Ben je een lichte computergebruiker, dan is de MacBook Air 2020 in de Core i3-versie een prima keuze. Wil je echter langer met je MacBook doen en heb je ook plannen om met iets zwaardere software bezig te gaan, dan raden we de i5 aan. Het kost niet zoveel extra en je hebt net iets meer armslag.

Voor mensen die voor het eerst een Mac(Book) kopen is de Air een uitstekende keuze. Het is bovendien een goed moment om in te stappen of te upgraden, omdat er dit jaar relatief veel veranderd is qua performance, prijs en toetsenbord in vergelijking met vorig jaar. Je hebt meer opties bij het samenstellen, al snappen we niet helemaal waar het duurste model met maximale specs voor bedoeld is. Leuk dat het kan, maar kies dan liever voor een MacBook pro.

Als je iets in dezelfde prijsklasse of zelfs iets goedkoper zoekt, dan is er keuze genoeg, zoals een Chromebook, Pixelbook of midprice Windows-laptop. Maar die draaien niet op macOS. Een extra pluspuntje bij Apple: je krijgt alle productiviteitssoftware zoals Keynote en Pages er gratis bij en voor je creatieve uitingen heb je Garageband en iMovie, ook helemaal gratis. Bij Microsoft moet je betalen voor Office 365 en bij Google betaal je met je persoonlijke data.

Met een prijs van €999 voor het instapmodel zou het een nog grotere aanbeveling zijn geweest, maar helaas geldt de psychologisch mooie prijs van $999 alleen in de VS. Helemaal eerlijk is het niet, want in de Amerikaanse prijs is de sales tax is nog niet meegerekend. Trek je de BTW af van de Nederlandse prijs, dan kom je ook op een mooie prijs van €990,91. Maar daar heb je alleen iets aan als je ZZP’er bent of ‘m op een andere manier zakelijk kunt kopen.

Koop deze MacBook Air als je:

Een betaalbare MacBook wil : het is een prima prijs/kwaliteitverhouding voor een laptop die net als alle andere Apple-producten lang meegaat. Hij houdt ook nog lange tijd z’n waarde.

: het is een prima prijs/kwaliteitverhouding voor een laptop die net als alle andere Apple-producten lang meegaat. Hij houdt ook nog lange tijd z’n waarde. Zat te wachten op het nieuwe toetsenbord : dit is de eerste betaalbare MacBook met het nieuwe schaartoetsenbord, dat veel betrouwbaarder is en minder snel kapot gaat.

: dit is de eerste betaalbare MacBook met het nieuwe schaartoetsenbord, dat veel betrouwbaarder is en minder snel kapot gaat. Aan een nieuwe laptop toe bent: het model van 2020 is op een behoorlijk aantal punten verbeterd en het is daarom een prima moment om nu te upgraden.

Deze MacBook Air is minder geschikt als je:

Wilt gaan gamen : bij games als Oceanhorn 2 begint de fan al snel overuren te maken, om nog maar te zwijgen over zwaardere games, zoals Call of Duty.

: bij games als Oceanhorn 2 begint de fan al snel overuren te maken, om nog maar te zwijgen over zwaardere games, zoals Call of Duty. Met video gaat werken : de prestaties zijn beter geworden, maar wil je gaan videobewerken, dan vinden we de MacBook Pro geschikter.

: de prestaties zijn beter geworden, maar wil je gaan videobewerken, dan vinden we de MacBook Pro geschikter. De beste kleurweergave wilt: moet je grafisch werk doen, dan zul je eerder voor de MacBook Pro kiezen, die een nauwkeuriger kleurweergave heeft.

Pas wel op als je voor de 13-inch MacBook Pro kiest, want de kans is groot dat deze in 2020 nog een update krijgt met meer schermoppervlak (mogelijk 14-inch) en een beter toetsenbord.

Score 8.6 MacBook Air 2020 Vanaf €1.199 Voordelen + De beste MacBook voor bijna iedereen

Verbeterd toetsenbord

Goede prestaties voor de lichtere taken

Touch ID voor sneller inloggen en transacties goedkeuren

Lagere prijs dan voorheen

Meer flexibiliteit in specs en upgrade-opties Nadelen – Nog relatief brede schermranden (bezels)

Beperkt aantal aansluitingen

Teleurstellende 720p webcam

Geen Wi-Fi 6

Niet de beste accuduur

Niet de mooiste beeldschermkleuren

Conclusie MacBook Air 2020 review

De MacBook Air is belangrijk in het assortiment van Apple. Het is voor veel mensen de eerste kennismaking met een Mac, het is de goedkoopste Mac-met-scherm, het is de laptop die je koopt als je student bent en het is de meest logische keuze als je een kantoorjob hebt. De doelgroep van de MacBook Air is enorm. Het apparaat moet niet te goedkoop aanvoelen, maar het mag ook niet te duur zijn. Performance en prijs zijn erg belangrijk.

Wat dat betreft is de MacBook Air 2020 een schot in de roos. Dit model is sneller én goedkoper worden, waardoor het met performance en prijs wel goed zit. Tel erbij op dat dit de eerste Air is met een betrouwbaarder toetsenbord en je weet: dit is het moment om te upgraden als je aan een nieuwe Air toe was.

Dit is een productiviteitsmachine, niet een krachtpatser. Hij is ontworpen om dun en licht te zijn en ook op dat punt scoort de MacBook Air 2020 goed. Apple heeft veel punten op het verlanglijstje van Apple-fans afgevinkt. Dat de batterijduur verminderd is en er nog geen Wi-Fi 6 en betere webcam in zit zijn de grootste tegenvallers. Voor de meeste mensen is dit echter de laptop die ze nodig hebben.

MacBook Air 2020 kopen

Wil je na het lezen van deze review de MacBook Air 2020 kopen? Je kan kiezen uit verschillende configuraties qua opslag en werkgeheugen. Het basismodel kost €1.199 en heeft een 1,1GHz dual-core Intel 10e generatie i3-processor met 8GB RAM en Intel Iris Plus graphics. De opslag is ten opzichte van het 2019-model verdubbeld van 128GB naar 256GB, iets waar niemand bezwaar tegen zal hebben. Het gaat hier om snelle SSD-opslag, dus geen harde schijf.

Het model dat wij hebben aangeschaft heeft een quad-core 1,1-GHz Intel Core i5 CPU met 16GB RAM en Intel Iris Plus graphics. Je zult hiervoor een maatwerk-upgrade moeten uitvoeren. De stap van i3 naar i5 kostte ons €50 extra en de extra RAM kostte €250 meer. De totaalprijs kwam daarmee op €1499. Voor hetzelfde geld koop je de i5-standaardconfiguratie, maar die heeft minder RAM en meer SSD-opslag. Omdat we cloudopslag tegenwoordig relatief goedkoop is, hadden we liever het omgekeerde: de standaard hoeveelheid SSD-opslag, maar meer werkgeheugen.

MacBook Air 2020 met i3-processor en 256GB opslag: €1.199

MacBook Air 2020 met i5-processor en 512GB opslag: €1.499

MacBook Air 2020 met i7-processor en 512GB opslag: €1.579

De MacBook Air is ook verkrijgbaar bij onderstaande winkels, maar let op dat je het juiste model kiest:

Check ook ons artikel over MacBook kopen voor alle actuele prijzen en winkels.