Dit vinden wij de beste vacature-apps:

De beste vacature-apps voor iPhone en iPad

De iPhone kan je helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Er zijn talloze vacature-apps, apps om sollicitatiegesprekken te oefenen, aan je persoonlijke presentatie te werken of apps die je leren een stropdas te knopen. We geven hieronder allerlei suggesties voor apps die jou aan een nieuwe baan helpen, ook internationaal.



Bij vacature-apps kun je onderscheid maken tussen apps met eigen aanbod (bijvoorbeeld LinkedIn, Monster of StepStone) en apps die tientallen en soms honderden vacaturebanken doorspitten (zoals Indeed en Trovit). Wil je wereldwijd zoeken of ben je nog aan het oriënteren, dan kan zo’n verzamelapp best handig zijn maar het levert wel vaak een overweldigend aanbod op. Gebruik daarom de filters in de apps.

Naast het traditionele aanbod van vacature-apps zijn er ook allerlei start-ups die het zoeken van een baan net iets anders aanpakken, bijvoorbeeld door je de mogelijkheid te bieden om met video of via WhatsApp te solliciteren.

LinkedIn

De meeste mensen kennen LinkedIn wel, het sociale netwerk voor zakelijke gebruikers. Je LinkedIn-profiel is tegenwoordig belangrijker geworden dan een CV. Bij LinkedIn maak je een profiel met werkervaring en opleiding. Je kunt je ook aanmelden voor groepen, bijvoorbeeld rond interesses. Belangrijk is ook dat je je netwerk opbouwt, zodat je gemakkelijker via je contacten een nieuwe baan vindt. LinkedIn heeft een aparte app voor het zoeken van vacatures. Dit moet het wat prettiger maken om te solliciteren, zonder dat collega’s je activiteiten kunnen zien. Iets meer privacy dus. Je krijgt aanbevolen vacatures te zien op basis van je profiel, kunt zien welke vacatures je hebt bekeken en welke mensen bij bedrijven werken waar jij in geïnteresseerd bent. Zo kun je jouw bestaande LinkedIn-netwerk inzetten om ergens binnen te komen.

Indeed Vacatures Zoeken

Indeed is een zeer uitgebreide zoekmachine voor vacatures. Je krijgt toegang tot de vacatures van bedrijven wereldwijd, dus ook handig voor mensen die best over de grens willen werken. De app kijkt in meerdere vacaturebanken, zodat je miljoenen vacatures in tientallen landen kunt doorzoeken. Door op locatie, fulltime/parttime en stages te filteren verzuip je niet in dit enorme aanbod. Je kunt zoekopdrachten bewaren en een herinnering instellen als je nog even een nachtje erover wilt slapen. Ook lees je in de app wat anderen van het bedrijf vinden.

Monsterboard Vacatures Zoeken

Monsterboard heeft de naam een tijdje gewijzigd naar Monster, maar heet nu gewoon weer voluit Monsterboard. Met de app kun je vacatures zoeken, bekijken en meteen solliciteren. Je krijgt een melding wanneer een nieuwe vacature voldoet aan jouw zoekopdracht. In de app beheer je je CV’s of je uploadt ze via Dropbox of Google Drive. Weet je niet goed wat je zoekt? Met een Tinder-achtige functie kun je swipen door vacatures, zodat je terechtkomt bij de banen die jij leuk vindt. Je kunt ook swipen om meteen te solliciteren of om de vacature op te slaan om er nog even over na te denken. Een chatbot geeft antwoord op veel voorkomende vragen over solliciteren en de do’s en dont’s die daarbij komen kijken.

YoungCapital

YoungCapital is gericht op jonge professionals en mensen die pas zijn afgestudeerd en een baan zoeken. Filter op basis van plaats, type dienstverband en functie. Er is van alles in de app te vinden, ook parttime-banen, stages en vakantiewerk. Je kunt de meest interessante vacatures opslaan, een video-sollicitatie maken of een Talent Scan doen, zodat je weet welke banen bij jou passen. Zo kom je beter voor de dag als je jezelf moet presenteren aan een toekomstige werkgever. De YoungCapital-app kan je een notificatie sturen als er een passende baan is gevonden. Verder zitten er wat praktische functies in de app, bijvoorbeeld om je gewerkte uren te rapporteren of door te geven op welke dagen je beschikbaar bent voor werk.

Niets kunnen vinden bij YoungCapital? Dan heeft dochterbedrijf Jobbird misschien de juiste baan voor je. Een app hebben ze echter niet.

Werken voor Nederland

Dit is dé app als je een overheidsbaan zoekt. Altijd al de ambitie gehad om ambtenaar te worden? De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van ons land en biedt een enorme diversiteit aan werk. WerkenvoorNL laat het volledige aanbod aan vacatures zien voor burgers en rijksmedewerkers. Zoek op basis van locatie, trefwoord, vakgebied en andere filters, stel een zoekprofiel in en bekijk geschikte vacatures. Of ontvang een notificatie als de sluitingsdatum van jouw favoriete vacature bijna aanbreekt. Je kunt vanuit de app ook meteen solliciteren of vacatures delen met anderen.

StepStone

StepStone is als vacaturesite tegenwoordig wat minder bekend dan een paar jaar geleden. Toch hebben ze een prima app, die regelmatig wordt bijgewerkt. Het van oorsprong Duitse StepStone laat je zoeken op trefwoord en op locatie. Favoriete locaties kun je bewaren of meteen solliciteren.

Meer vacature-apps voor werkzoekenden

Hieronder vind je nog een aantal handige apps voor mensen die op zoek zijn naar een baan of in loondienst zijn en tegen vragen aanlopen.

Glassdoor - zoek vacatures (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - App waarmee je vacatures kunt bekijken, maar ook meteen ziet hoe mensen over het bedrijf denken.

Trovit Vacatures (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Trovit heeft een reeks apps waarmee je huizen, tweedehands auto’s en andere producten kunt zoeken. De Trovit Job-app is bedoeld voor het zoeken van een baan.

Careerjet - Vacatures zoeken (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Een wat minder bekende vacature-aanbieder, maar wellicht biedt deze net jouw droombaan.

Raet Netto (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Hoeveel ga je verdienen in je nieuwe baan? Deze app houdt rekening met allerlei factoren (wel/geen vakantiegeld, bruto/netto, wel/geen auto van de zaak). Je kunt zien wat er netto overblijft van je brutosalaris en of een salarisverhoging echt de moeite waard is. De app kan ook rekening houden met de CAO’s in verschillende bedrijfstakken.

Werk & Zwangerschap (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - Hoe zit het met zwangerschap als je een baan hebt? Deze app legt uit wat je rechten en plichten zijn. Helaas niet meer recent bijgewerkt.

Randstad NL: Vacatures en werk (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - App voor mensen die uitzendwerk via Randstad doen. Voor andere uitzendbureau’s zijn er vaak soortgelijke apps.

Tempo-Team NL Vacatures & werk (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Ook Tempo-Team heeft een app.

Via welke vacaturesites vind je een baan?

Niet alle vacatures worden via een app aangeboden. Soms kun je beter terecht op websites zoals werk.nl van het UWV. Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group uit 2020 blijkt dat het van oorsprong Amerikaanse Indeed de favoriete vacaturesite onder actief werkzoekenden is. Deze site kun je ook raadplegen via een app. LinkedIn, eigendom van Microsoft, doet het ook goed bij werkzoekenden.

Nationale Vacaturebank (DPG) en Monsterboard (Randstad) zijn na werk.nl de meestgebruikte Nederlandse vacaturesites. Verder kun je ook een nieuwe baan zoeken via Facebook en sinds kort ook via Google for Jobs. Een stijger is Vacant (Hanze Media Group) terwijl Glassdoor (Indeed) is gedaald in populariteit. Het is daarom slim om verder te kijken dan de diensten die een app aanbieden, want jouw toekomstige baan kan zomaar ergens op een prikbord staan. Of je vindt ‘m via je netwerk.