The Princess Bride (1987)

Toen dit superromantische sprookje in 1987 uitkwam, werd het geen succes. In de decennia daarna is de film uitgegroeid tot een echte cultklassieker, die geschikt is voor jonge en volwassen kijkers. Terwijl een jongen thuis ziek in bed ligt, leest zijn grootvader hem een verhaal voor over een boerenjongen die talloze obstakels, vijanden en bondgenoten ontmoet in zijn zoektocht om herenigd te worden met zijn ware liefde, prinses Buttercup. De prinses moet echter trouwen met prins Humperdick. Dan wordt ze ontvoerd door drie onverlaten. Romantisch én hilarisch. Te huur via Pathé Thuis.