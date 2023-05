Met deze locatietrackers hou je in de gaten waar je bent geweest, bekijk je een lijst van locaties en weet je hoe lang jer er was. Maak kennis met Gyroscope, Arc en andere apps.

Locatietrackers voor je iPhone

Wil je bijhouden op welke plekken je bent geweest, dan kan een locatietracker of incheck-app uitkomst bieden. Zo kun je zien waar je vorig jaar op vakantie was en waar je laatst zo lekker hebt gegeten. Deel je je locaties met anderen, dan kun je ook zien waar vrienden zijn geweest en kom je misschien op leuke ideeën.

Let bij al deze apps wel op je privacy: je gaat je locatie delen met een externe ontwikkelaar en je wilt niet dat deze data wordt geëxploiteerd of aan derden verkocht. Lees daarom goed de privacyvoorwaarden door! En vind je dit soort apps helemaal niets? Nou, dan gebruik je ze gewoon niet! Of je gebruikt Quantified Map, die wat betere privacyvoorwaarden heeft. Verderop gaan we nader in op het onderwerp privacy

Quantified Map

Met Quantified Map maak je persoonlijke kaarten van de plekken waar je bent geweest. Zo krijg je een visualisatie van de dag. Quantified Map houdt bij waar je geweest bent, hoe lang en welke activiteit je hebt ondernomen om naar de volgende locatie te komen (wandelen, fiets, auto, etc.). Dit gebeurt op de achtergrond, waarbij alle nuttige metadata wordt verzameld. Die data kun je vervolgens in een lijstweergave en op een kaart bekijken, per dag. Eventueel kun je de data corrigeren, als je bijvoorbeeld maar heel kort op een bepaalde plek bent geweest.

Positief aan Quantified Map is de aandacht voor privacy. In de voorwaarden staat, dat er geen persoonlijke info wordt verzameld en dat elke kaart lokaal op je toestel wordt gegenereerd. De data die de app binnenhaalt van HealthKit, foto’s, Swarm en Strava) blijft lokaal op je toestel en blijft eigendom van jezelf. Het wordt dus niet geüppload naar een server en je de data op elk moment wissen. Door deze nadruk op privacy zitten er geen sociale functies in. Je kunt dus niet zien waar je vrienden zijn geweest.

Foursquare Swarm

Swarm is al een oudgediende als het gaat om inchecken op locaties. Het is een afsplitsing van Foursquare, de dienst die onder andere locatiedata levert aan Apple, Snapchat, Spotify en Coca-Cola. Als je op een bepaalde plek bent aangekomen kun je inchecken om vast te leggen dat je er bent geweest. Hier zijn ook punten mee te verdienen, maar heel eerlijk gezegd: het is geen wedstrijd. Het gaat er meer om dat je zelf zicht houdt op eerder bezochte locaties. Dit kunnen hotels en restaurants zijn, maar ook parken en vliegvelden. Op een wereldkaart kun je zien in welke regio’s je al bent geweest. En ga je terug naar een stad waar je eerder was, dan kun je op basis van je inchecklocaties snel zien welke parkeergarage de beste was en waar je lekker kunt eten. Als je foto’s toevoegt maak je het voor jezelf nog makkelijker, want dan haal je in één oogopslag de herinnering weer terug.

Checkie for Foursquare

Gebruik je Swarm van Foursquare, maar vind je het inchecken erg omslachtig? Dan kun je beter gebruik maken van Checkie. Deze app bestaat al jarenlang en werkt op een simpele manier: open de app en swipe om in te checken. Dit gebeurt ook op de achtergrond. Bovendien krijg je suggesties voor emoji die je bij het inchecken kunt gebruiken. Checkie biedt ook nog wat extra’s: je kunt privé inchecken, events taggen en inchecken met Siri of de Apple Watch (inclusief complicaties). Daarnaast krijg je suggesties voor vaker bezochte locaties, zodat je er sneller kunt inchecken. Checkie toont ook de Instagram-, Twitter-, Facebook- en Foursquare-profielen van locaties. De nieuwste toevoeging zijn widgets voor het toegangsscherm, waarmee je nóg sneller kunt inchecken.

Een alternatief is FastCheckin, die we in de lijst onderaan dit artikel noemen.

Zonder

De naam van deze app klinkt Nederlands, maar het is gemaakt door een team Amerikanen. In deze app kun je zien hoeveel plekken je hebt bezocht, in hoeveel landen en steden. Ook zie je hoeveel kilometers je gereisd hebt. De plekken die je kunt bezoeken omvatten monumenten, musea, restaurants en dergelijke. Op het tabblad Explore kun je een kaartje bekijken met nabijgelegen plekken die mogelijk interessant zijn. Bezoek je zo’n plek, van verdien je XP en stijg je op het leaderboard. Je moet hiervoor wel even op een locatie stil blijven staan, want anders telt het niet. Dit voorkomt dat je stiekem heel veel XP verzamelt op plekken waar je alleen maar even snel langs bent gelopen. Je kunt na verloop van tijd je reizen bekijken en je locaties delen met anderen. Ook is er een tijdlijn, zodat je kunt nagaan wat je hebt gedaan. Dit zou je ook in een dagboek-app kunnen noteren, maar gaat het je alleen om locaties dan biedt Zonder alles wat je zoekt.

Arc App

Wil je een completer beeld van wat je gedaan hebt, dan is Arc misschien wel iets. Deze houdt automatisch bij waar je bent geweest, hoe je er naartoe bent gereisd en wat je ter plekke hebt gedaan. De app bevat een learning engine die slimme wordt naarmate je het meer gebruikt. Zo kan de app automatisch detecteren of je aan het fietsen of hardlopen bent, zonder dat je op een startknop hoeft te drukken. Ook andere vervoermiddelen zoals trein, vliegtuig en rolstoel worden automatisch herkend, tot zelfs skiën en snowboarden aan toe. Je kunt terugzoeken in welke steden en op welke locaties je bent geweest en wat je daar hebt gedaan. Je kunt losse trips downloaden of complete dagen, weken, maanden of jaren. Dit doe je in standaard GPX-formaat zodat je het nader kunt analyseren. Naast de tijd op een locatie kun je ook de gemiddelde verbrande calorieën, hartslag en meer zien. Workouts worden in Apple HealthKit opgeslagen en als je vroeger de Moves-app hebt gebruikt kun je daarvan ook de data importeren. Lees ook onze uitgebreide review van Arc App.

Visits Journal

Visits Journal legt vast op welke plekken je bent geweest. De gratis app is ook te gebruiken als reisdagboek. Visits registreert locaties en geeft je de mogelijkheid te noteren wat je hebt gedaan. Ook toont de app de foto’s die je genomen hebt gedurende de dag, om je te helpen om je avonturen op (digitaal) papier te zetten. Je kunt schrijven over je belevenissen, vertellen hoe leuk het was op een bepaalde plek (restaurant, bar, winkel). Met tekstopmaak, emoji, kleuren en een highlighter kun je uitdrukking geven aan je ervaringen. Er is ook een iPad-app om een beter overzicht te krijgen van de plaatsen. Visits synchroniseert alles via iCloud tussen je apparaten.

Geofency

Wil je de locatietracking gebruiken voor beroepsmatige activiteiten, dan is Geofency een optie. Deze app is wat meer gericht op tijdregistratie. De app houdt automatisch je locatie bij op de iPhone, iPad en Apple Watch. Je hoeft niet meer handmatig in te checken op een bepaalde locatie of een timer te starten. Geofency legt op basis van je GPS-coördinaten automatisch je aankomst- en vertrektijden vast, zodra je uit een bepaald gebied vertrekt. Je kunt zelfs je slimme huis-apparaten aansturen op basis van aankomst en vertrek, bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van de lampen. Maar Geofency is vooral bedoeld voor het vastleggen van gewerkte uren, bezoeken aan klanten, lunchtijden en dergelijke.

Je kunt achteraf je uren administreren, maar natuurlijk kun je het ook gebruiken in je vrije tijd om bijvoorbeeld te kijken hoe lang je wekelijks in de sportschool bent en of het nog wel zin heeft om lid te blijven. Je krijgt een grafische weergave van de plekken waar je bent geweest, met statistieken voor dagen, weken en maandne. Ook zie je op de kaart op welke plekken je was. Exporteer je gegevens via iCloud, CalDAV of Exchange en bekijk ze vervolgens op je Mac of pc. Alle data blijft lokaal.

Gowalla

Gowalla is een app die gelijktijdig met Foursquare is ontstaan, werd overgenomen door Facebook en… de rest is history. Zoals dat wel vaker gaat, trok Facebook al snel de stekker uit Gowalla en was er van de ooit zo populaire app niet veel meer over. Maar Gowalla is na tien jaar terug, met een nieuw businessmodel. De rest is grotendeels hetzelfde gebleven. Uitgangspunt van Gowalla is dat mensen lokaal met elkaar in contact willen komen, met de hulp van technologie. Je checkt in op een locatie, die je deelt met vertrouwde contacten. Ook kun je zien waar je vrienden uithangen. Je kunt dan met ze afspreken, maar je kunt ook op basis van aanbevelingen van vrienden een restaurant proberen. Als vrienden er vaak komen, moet het wel goed zijn, toch? Bekende locaties verschijnen op de kaart, terwijl je ook je eigen locatie kunt toevoegen. Verder kun je reageren op de check-ins van vrienden en interessante plaatsen opslaan, zodat je ze later kunt bezoeken. De prijs van $40 per jaar voor extra privileges is wel wat aan de hoge kant.

Apple locatietracking

Apple heeft op de iPhone ook een functie voor belangrijke locaties, waar je niets voor hoeft te doen. Je toestel houdt automatisch bij op welke plekken je bent geweest en hoe lang je er bent blijven hangen. Je kunt niet zien welke vervoermiddelen je hebt gebruikt en de metingen zijn soms ook wat minder nauwkeurig en gedetailleerd dan de apps die we in deze lijst bespreken, maar het kan een uitkomst zijn als je je afvraagt: waar was ik ook alweer? De veelbezochte locaties vind je gewoon terug via de Instellingen-app van je iPhone. Wil je dit liever niet, dan kun je de locatiefuncties ook uitschakelen. Ook Google houdt je locaties bij, als je dit hebt ingeschakeld.

Meer locatietrackers

Er zijn nog meer locatietracker-apps waarmee je je locatie kunt vastleggen. Vaak hebben ze nét een andere insteek dan de hierboven genoemde:

Gyroscope Health (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Gyroscope heeft een functie Places die reisdoelen, bezochte plekken en bewegingspatronen in kaart brengt. De app is echter veel breder van insteek: het helpt om je langer te laten leven met wetenschappelijke inzichten en data van je Apple Watch. Je kunt daarbij letten op eten, slapen, sport en beweging.

+ , iOS 13.0+) - Gyroscope heeft een functie Places die reisdoelen, bezochte plekken en bewegingspatronen in kaart brengt. De app is echter veel breder van insteek: het helpt om je langer te laten leven met wetenschappelijke inzichten en data van je Apple Watch. Je kunt daarbij letten op eten, slapen, sport en beweging. Qlaqs Route DayTracker (Gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Deze daytracker van Duitse bodem houdt bij waar je gedurende de dag geweest bent. Vooral gericht op tijdregistratie voor mensen die bijvoorbeeld bij klanten langs gaat.

Life Cycle - Track Your Time (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Een app om je gewoonten in kaart te brengen, tijd te meten te kijken waar je bent geweest. Van de makers van Sleep Cycle. Je vindt Life Cycle terug in onze lijst met tijdregistratie-apps.

+ , iOS 13.0+) - Een app om je gewoonten in kaart te brengen, tijd te meten te kijken waar je bent geweest. Van de makers van Sleep Cycle. Je vindt Life Cycle terug in onze lijst met tijdregistratie-apps. FastCheckin (€0,99, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Een app om sneller te kunnen inchecken bij Foursquare, als alternatief voor Swarm en Checkie.

, iOS 12.0+) - Een app om sneller te kunnen inchecken bij Foursquare, als alternatief voor Swarm en Checkie. FollowMee GPS Location Tracker (Gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Installeer de app op een iPhone waarvan je de locatie precies wilt volgen. Kan als spionage-app gebruikt worden, dus pas op.

Privacy van locatietrackers

Dit soort apps kunnen alleen goed werken als ze constant je locatie mogen volgen. Dit brengt als risico met zich mee dat ze een vrij goed profiel van je kunnen opbouwen: als je vaak in de sportschool komt, hou je blijkbaar van sport. En kom je graag in een kerk, dan zul je wel religieus zijn. Dit levert een berg nuttige informatie op over jouw hobbies, interesses en gedrag. Je moet de ontwikkelaar maar vertrouwen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het is dan ook een persoonlijke afweging of je de info die je met een dergelijke app vergaart nuttig genoeg vindt, om daarmee een stukje privacy in te leveren.

Een punt van aandacht is dat je bij apps van kleine ontwikkelaars nooit weet of de app op termijn wordt overgenomen door een groot bedrijf zoals Google of Facebook. Daardoor kunnen je data alsnog in de grote grabbelbak komen.

Ben je meer op zoek naar een app waarmee je een vakantiedagboek op de iPhone kunt bijhouden, dan hebben we ook een geschikte lijst voor je. Kijk eens naar apps zoals Polarsteps of Esplorio. Voor het terugvinden van je spullen kun je het beste een AirTag kopen en voor het terugvinden van vrienden zijn er apps zoals Zoek mijn.

