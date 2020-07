Je iPhone houdt standaard bij waar je allemaal geweest bent, zodat je bijvoorbeeld suggesties krijgt op basis van veelbezochte locaties. In deze tip leggen we je uit hoe je deze belangrijke locaties bekijkt en hoe je het uitschakelt.

Belangrijke en veelbezochte locaties op iPhone en iPad

Als je de locatievoorzieningen in iOS ingeschakeld hebt, houdt je iPhone automatisch alle plekken bij waar je geweest bent. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je wil weten hoe laat je ergens vertrok of arriveerde. De optie Belangrijke locaties zit ver verstopt in de instellingen, maar kan erg goed van pas komen.

Wat zijn belangrijke locaties op de iPhone en waarvoor wordt het gebruikt?

De functie Belangrijke locaties houdt bij waar je geweest bent. Dit geeft niet alleen een overzicht van alle voor jou belangrijke locaties, maar helpt ook met het geven van suggesties in de Kaarten-, Agenda- en Foto’s-app. De functie is dus niet alleen handig om zelf na te gaan waar je geweest bent, maar helpt je ook bij het gebruik van je iPhone. Als je iPhone ziet dat je elke werkdag op een vast tijdstip naar je werk reist, dan geeft de Kaarten-app op een gegeven moment een suggestie hoe lang het op dat moment duurt om naar je werk te komen. Dit soort locaties die je vaak bezoekt worden dus hier bijgehouden.

Behalve voor alledaagse plekken, is de functie ook handig voor de vakantie. Ook voor buitenlandse locaties houdt deze functie bij waar je geweest bent. Indien mogelijk worden locaties gekoppeld aan bijvoorbeeld restaurants en musea.

Alle opgeslagen locaties zijn gecodeerd en kunnen daardoor niet door Apple uitgelezen worden. De gegevens worden wel gesynchroniseerd tussen je apparaten met hetzelfde iCloud-account.

Hoe kan ik belangrijke locaties op iPhone bekijken?

Om de belangrijke locaties te bekijken, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Scroll helemaal naar onderen en tik op Systeem. Kies nu voor Belangrijke locaties. Identificeer jezelf met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Je ziet nu een lijst met locaties. De lijst is gesorteerd op op plaats. Tik je op een plaats, dan kun je nog een specifieke locatie bekijken, zoals een restaurant, winkel of adres.

Als je doortikt naar een specifieke plek, dan zie je ook precies hoe laat je ergens was en wanneer je er weer vertrok. Met blauwe rondjes op de kaart is een schatting van je locatie weergegeven. Wil je een locatie verwijderen, dan veeg je deze simpelweg naar links. Vanaf iOS 12 zie je bij elk bezoek ook staan hoelang het duurde voordat je op deze locatie was (bijvoorbeeld na een wandeling).

Wordt een locatie gebruikt door een andere app, zoals Foto’s? Dan staat het appsymbool van de betreffende app naast de specifieke locatie. Zo weet je precies welke locaties gebruikt zijn voor bijvoorbeeld terugblikken in Foto’s.

Hoe kan ik het volgen van locaties op de iPhone uitschakelen?

Wil je liever niet dat je iPhone bijhoudt waar je geweest bent, dan kun je deze optie uitschakelen. Doe hiervoor het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Scroll helemaal naar onderen en tik op Systeem. Kies nu voor Belangrijke locaties. Zet de schakelaar bovenaan uit.

Let erop dat de locaties dan niet gewist worden. Zodra je de functie weer aanzet, zijn alle plekken weer in de lijst te zien. Wil je alles tegelijk verwijderen, tik dan helemaal onderaan de lijst van je locaties op Wis geschiedenis.