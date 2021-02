De CoronaMelder-app is de corona-app van de Nederlandse overheid. De app is beschikbaar voor onder andere de iPhone. De app moet de verspreiding van het coronavirus voorkomen, maar hoe werkt de app precies?

De CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app is sinds oktober 2020 voor iedereen beschikbaar voor je iPhone. De app waarschuwt of je in aanraking bent geweest met een besmet persoon. De app maakt gebruik van de coronatracking van Apple en Google. Maar hoe werkt het? Alles wat je moet weten over de CoronaMelder-app op je iPhone lees je hier.

CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app is sinds 10 oktober landelijk te gebruiken in Nederland en wordt door alle GGD’s ondersteunt. Met de app moet duidelijk worden of jij in contact bent geweest met een corona-besmet persoon. Is dit het geval, dan krijg je van de app een waarschuwing. De app verzoekt je om binnen te blijven en je te laten testen, zodat verspreiding van het coronavirus beperkt blijft.

De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van de app. Ben jij met het coronavirus besmet geraakt? Dan dien je dat via de app aan te geven om zo de mensen om je heen te waarschuwen. Om valse meldingen te voorkomen, verstuur je de melding dat je besmet bent niet zelf. Dit gaat via de GGD, die met een GGD-sleutel een waarschuwing stuurt naar de toestellen waar je mee in contact bent geweest.

De app is volledig anoniem. Je telefoon krijgt namelijk een uniek ID en elke keer als je telefoon voor minstens 15 minuten dicht in de buurt is van een ander toestel met de CoronaMelder-app via Bluetooth, maken de toestellen contact. De toestellen wisselen elkaars ID uit, maar dit is volledig anoniem. Je ID is namelijk op geen enkele manier terug te leiden naar jou. De app kan inmiddels ook communiceren met de Belgische corona-app. Ben je in de buurt geweest van een besmette Belg, dan krijg je ook een melding. Dit werkt ook andersom.

Op deze iPhones werkt de app

Heb je een iPhone 5s of nieuwer? Dan is jouw iPhone geschikt voor CoronaMelder. Je moet hiervoor minimaal iOS 12.5 op je toestel hebben staan. Kan jouw toestel iOS 13.6 aan? Installeer dan deze versie. Alle iPhones met ondersteuning voor iOS 14 zijn ook geschikt. De CoronaMelder-app is optioneel en moet je zelf uit de App Store downloaden.

De CoronaMelder-app werkte in eerste instantie alleen op iPhones met iOS 13.5 en hoger. Je moest dus een iPhone 6s (Plus) of nieuwer hebben. Sinds 24 februari 2021 is CoronaMelder ook geschikt voor oudere iPhones met iOS 12.5. Het gaat dan om de iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone 5s.

Bekijk hier welke iOS-versie op jouw iPhone staat.

Zo werkt het de CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app maakt gebruik van Bluetooth Low Energy en de API van zowel Apple als Google. Apple en Google hebben gezamenlijk de blootstellingsmeldingen ontwikkeld, zodat er één privacyvriendelijk systeem is waar alle landen gebruik van kunnen maken. Ook is het hierdoor mogelijk voor de verschillende telefoons om onderling contact te maken op de achtergrond. Zonder deze tool van Apple en Google werkt het vanwege beperkingen van iOS niet goed met iPhones. De CoronaMelder-app op de iPhone communiceert ook met de Android-versie van de app.

CoronaMelder-app in de praktijk

Jij en persoon X ontmoetten elkaar Jullie telefoons maken via Bluetooth contact en wisselen elkaars anonieme ID’s uit. De ID’s worden op een lokale database op je telefoon opgeslagen. Persoon X blijkt te zijn besmet met het coronavirus en geeft dit door in de app. Zijn ID word naar de GGD verzonden en die vergelijken eerdere ontmoetingen, waaronder die van jou. Jij krijgt een melding via de CoronaMelder-app dat je in contact bent geweest met een besmet persoon.

CoronaMelder-app instellen: zo gebruik je de corona-app

Om de CoronaMelder-app te gebruiken, moet je deze eerst goed instellen. Dat doe je zo:

Download de CoronaMelder-app vanuit de App Store via deze link. Open de app op je iPhone. Doorloop de introductie van de app door op Volgende te tikken. Ga akkoord met de voorwaarden. Daarin staat onder andere dat het gebruik vrijwillig is, dat je toestel versleutelde gegevens via bluetooth uitzendt, dat je op ieder moment de gegevens van je telefoon kan verwijderen en dat je naam en gps- of locatiegegevens niet gebruikt of bewaard worden. Tik op Aanzetten om de app in te schakelen.

Via Instellingen > Blootstellingsmeldingen kun je enkele instellingen van de CoronaMelder-app bekijken.

Privacy van CoronaMelder

In Nederland hebben we de AVG-wet en de aankondiging van de CoronaMelder-app zorgde dan ook voor flink wat reuring in het land. Het is dus goed om te weten dat je privacy gewaarborgd wordt. De Nederlandse overheid kan jou niet volgen door de app, er wordt geen gebruik gemaakt van je locatie doormiddel van GPS en je anonieme ID wordt lokaal en versleuteld voor maximaal 14 dagen opgeslagen op je iPhone.

Sinds iOS 14.3 zijn ontwikkelaars verplicht om privacylabels in te vullen. Zo is direct in de App Store te zien welke informatie een app van jou onthoudt en gebruikt. Bij de CoronaMelder-app is het vrij simpel, ze gebruiken geen gegevens die direct aan jou te linken zijn. Wel beschrijven ze dat de volgende gegevens mogelijk worden verzameld:

Gezondheid: Gezondheids- en medische gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie uit API’s voor klinische gezondheidsdossiers, HealthKit en beweginsstoornissen. Of uit informatie van gezondheidsgerelateerd onderzoek bij mensen of andere gezondheids- of medische gegevens die je verstrekt.

Deze informatie is nodig omdat de app gebruikmaakt van de tool van Apple en Google, dat onderdeel is van de Gezondheid-app. De CoronaMelder-app ziet geen andere gegevens vanuit de Gezondheid-app.

Bekijk ook Privacylabels in iOS: zo werkt het en hier zijn ze te vinden Apple maakt zich al langer hard voor de privacy van diens gebruikers. Met de komst van iOS 14.3 is het bedrijf een stapje verder gegaan. Je weet nu als gebruiker precies welke informatie een app over je verzamelt en hoe dit wordt gebruikt.

Dat houdt ook in dat de CoronaMelder-app geen persoonlijke gegevens als je contactinformatie, locatie of andere traceerbare gegevens inziet en gebruikt. Zodra je de app instelt, krijg je ook een overzicht van wat de CoronaMelder wel of niet onthoudt.

In plaats van te kijken tot welke gegevens de CoronaMelder-app wel toegang heeft, zetten we hier op een rijtje welke gegevens de app niet in kan zien.

Contactgegevens : geen inzage in je naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres

: geen inzage in je naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres Fitness : geen inzage in je Fitness- en trainingsgegevens. Alleen je gezondheidsgegevens zijn toegankelijk voor de CoronaMelder-app.

: geen inzage in je Fitness- en trainingsgegevens. Alleen je gezondheidsgegevens zijn toegankelijk voor de CoronaMelder-app. Financiële gegevens : geen inzage in je betaalgegevens, kredietgegevens, overige financiele info als inkomen.

: geen inzage in je betaalgegevens, kredietgegevens, overige financiele info als inkomen. Locatie : geen inzage in je exacte locatie, ruwe locatie

: geen inzage in je exacte locatie, ruwe locatie Vertrouwelijke informatie : geen gegevens over ras of ethnische achtergrond, seksuele orientatie, goddienst of handicaps.

: geen gegevens over ras of ethnische achtergrond, seksuele orientatie, goddienst of handicaps. Contacten : geen inzage in je contactenlijst

: geen inzage in je contactenlijst Gebruikerscontent : geen inzage in je e-mails of tekstberichten, foto’s of video’s, audiogegevens.

: geen inzage in je e-mails of tekstberichten, foto’s of video’s, audiogegevens. Browsegeschiedenis : geen inzage in je zoekgeschiedenis of browsegeschiedenis.

: geen inzage in je zoekgeschiedenis of browsegeschiedenis. Identificaties : geen inzage in gebruikersnamen, klantnummers of soortgelijke.

: geen inzage in gebruikersnamen, klantnummers of soortgelijke. Aankoopgeschiedenis : geen inzage in je aankopen of aankooptendensen.

: geen inzage in je aankopen of aankooptendensen. Gebruiksgegevens : geen inzage over het openen van apps, hoe je tikt, klikt of scrolt. Ook niet welke video je hebt bekeken en alles daaromheen.

: geen inzage over het openen van apps, hoe je tikt, klikt of scrolt. Ook niet welke video je hebt bekeken en alles daaromheen. Advertentiegegevens: geen inzage over je bekeken advertenties.

Enkele gegevens die CoronaMelder wél verwerkt zijn:

Signaalsterkte en contactduur

Eerste ziekte dag

Exposure Risk Value (high, mid, low)

IP-adres

Het IP-adres wordt gescheiden opgeslagen van andere gegevens. Deze worden dus niet opgeslagen op de backend server en is daardoor ook niet naar een persoon te herleiden. Lees ook de uitgebreide privacyverklaring van de CoronaMelder-app.

Apple zelf heeft, samen met Google, haar API voor blootstellingsmeldingen opengesteld voor de CoronaMelder-app. Apple heeft in een apart uitlegartikel op de site nogmaals benadrukt dat gebruik ervan vrijwillig is, er geen locatie wordt vastgelegd en dat het ook weer uit te schakelen is.

Alles over de coronavirus-tracking van Apple en Google lees je hieronder.

CoronaMelder uitschakelen en gegevens verwijderen

Wil je de CoronaMelder-app niet meer gebruiken? Dan kun je de app uitschakelen en alle gegevens van je toestel verwijderen. Dit doe je als volgt: