Gedrukte fotoboeken maken kan tegenwoordig heel gemakkelijk met apps op je iPhone en iPad. Apple is gestopt met fotoboeken, maar je kunt bij diverse andere leveranciers terecht. Mooi om de vakantiefoto's eindelijk eens samen te brengen in een album, of om een album te maken voor het afgelopen jaar.

Gedrukte fotoboeken maken op je iPhone

Afdrukken van foto’s, dat deden we toch eigenlijk niet meer? Je bekijkt ze op de iPad of met AirPlay op een televisiescherm. Toch zijn gedrukte fotoboeken nog steeds populair en willen veel mensen een fysiek aandenken van het afgelopen jaar, onvergetelijke vakanties of de mooiste babyfoto’s. We zetten daarom een paar apps op een rijtje waarmee je gedrukte fotoboeken kunt bestellen. De apps zijn veelal gratis, maar voor de gedrukte fotoboeken moet je uiteraard wel betalen.

Dit zijn apps voor gedrukte fotoboeken:



De meeste apps zijn op de iPad te gebruiken, maar er zijn ook enkele waarmee je op de iPhone aan de slag kunt. Zelf vinden we toch de iPad het makkelijkst, omdat je meer ruimte hebt om met je foto’s te schuiven. Op de iPhone blijft het een beetje priegelen. Daarnaast zijn sommige diensten ook via een Mac-app of in de browser op de desktop te gebruiken.

Polarsteps

Het Nederlandse Polarsteps ken je natuurlijk als vakantiedagboek. Maar wist je dat je ook een gedrukt fotoboek kunt laten maken van je foto’s? Na afloop van je vakantie kun je in de Polarsteps-app via de menu-optie ‘Mijn Travel Books’ een fotoboek maken.

Polarsteps verzamelt dan alle foto’s en bijbehorende teksten van de reis en stelt alvast een fotoboek samen. Ben je daar tevreden mee, of heb je haast, dan kun je meteen het boek bestellen. Maar je kunt ook zelf nog wat gaan schuiven en selecteren. De vormgeving bepaal je zelf en de prijs is afhankelijk van het aantal pagina’s.

Albelli

Als je ooit een fotoboek hebt gemaakt van een vakantie, plechtigheid of een andere gedenkwaardige gebeurtenis, is de kans groot dat je Albelli kent. Vroeger deed je dat misschien op de desktop, maar het kan ook op de iPhone of iPad.

Je kunt met de Albelli-app meteen aan de slag. De opzet van de app komt in grote lijnen overeen met de desktop-app. Albelli heeft diverse mogelijkheden, die slim zijn gegroepeerd. De balk helemaal onderin beeld is essentieel. Daarmee sleep je de foto’s uit het gekozen album naar een desbetreffende pagina. Je kiest daar ook een type pagina, bijvoorbeeld met tekst erin. Je kan op die manier ook de kleuren aanpassen van teksten, alles door je selectie naar een pagina te slepen.

De app werkt zowel op iPhone als iPad. Gebruik foto’s van je telefoon, Google foto’s, Instagram, Facebook en Dropbox. Met de Automatisch vullen-functie is je boek zonder moeite gevuld, maar je kunt ook zelf nog bijsnijden, in- en uitzoomen en rasters om je foto’s zetten. Bij de fotoboeken kun je kiezen uit liggende, vierkante en staande fotoboeken, elk in minimaal 3 formaten. Daarnaast kun je kiezen voor een harde of zachte kaft en meerdere indelingen.

Je kunt de boeken ook online maken via de browser, of met de Mac- en Windows-software. De Albelli-app voor Mac beschikt over meer creatieve mogelijkheden en is vooral geschikt voor grotere projecten. Je kunt de projecten offline opslaan. en er is een Smart Assistant die je op weg helpt met de eerste selectie van foto’s.

Motif

Motif is een Amerikaans bedrijf, dat fotoboeken drukt en vervolgens wereldwijd verstuurt. Het kan even duren voordat je je album binnen hebt, maar ze worden wel gewoon naar Europese landen verscheept (op een paar uitzonderingen na). Nederland en België zijn echter van de partij.

Motif valt op, omdat het bedrijf eerder fotoboeken voor Apple maakte (zie verderop). Nu staan ze op eigen benen en maken ze gedrukte fotoboeken op bestelling via een app. Voorheen maakte je de fotoboeken vanuit de Foto’s-app op de Mac, nu gebruik je er de speciale Motif-app voor. Met de optie Express Project Creation kun je alvast je album laten vullen: de app doorzoekt je foto’s en combineert ze op basis van mensen, locaties, datum en dergelijke. Je hoeft dan alleen nog een thema te kiezen en je fotoboek is al bijna klaar. De app analyseert honderden foto’s in enkele seconden en slaat daarbij dubbele foto’s over. Uiteraard kun je ook zelf foto’s selecteren uit verschillende albums en ze eventueel bewerken.

Journi

Bij Journi moet je alles handmatig doen. Maar daardoor heb je wel meer opties. Je kunt achteraf de foto’s selecteren of als je al op reis bent. Maak per bestemming of reis een soort moodboard van wat je hebt meegemaakt. Dit is een langwerpig fotobord, dat je vervolgens kunt omzetten naar een gedrukt fotoboek. Wel kun je bij Journi ook met meerdere personen aan een fotoboek werken, waarbij je stickers, vluchtinformatie en allerlei andere info kunt toevoegen. Na het maken van de layout laat je je boek afdrukken. Dat is overigens wel vrij prijzig.

Cewe Fotoboeken

Cewe is misschien wel de bekendste leverancier van fotoboeken, naast Albelli. Dit Duitse bedrijf doet ook de afhandeling van fotoboeken voor onder meer bol.com, Albert Heijn en Media Markt in Nederland en Delhaize en Photocité in België. Een grote speler dus, waardoor je er misschien onbewust wel eens fotoboeken hebt laten maken.

Je kent Cewe misschien ook wel van de (ietwat knullige) reclames waarin senioren enthousiast vertellen over hun vakantiefotoboeken. In de app kun je terecht voor fotoafdrukken, ansichtkaarten, fotocadeaus, kalenders en hoesjes voor je telefoon of tablet met eigen foto’s. Je kunt foto’s kiezen die op je toestel of in je Fotostream staan. Vervolgens kun je de foto’s voorzien van effecten, de layout helemaal naar eigen smaak aanpassen en de foto’s groeperen naar thema. Bewerken van tekst en beeld gaat prima. Je kunt tekstkaders in alle richtingen strekken en verplaatsen.

Binnen een paar minuten ben je klaar, beloven de makers. Je kunt eerst een opzetje maken en deze later verder bewerken. Alle fotoboeken worden automatisch opgeslagen, zodat je later verder eraan kunt werken. De bestelde fotoboeken worden naar je woonadres verstuurd. Je kunt het eventueel ook afhalen bij een winkel in de buurt.

Hema Fotoservice

De Hema is al jaren een vertrouwd adres voor het bestellen van foto’s, maar de iPhone- en iPad-app bestaat helaas niet meer. Wel kun je je fotoboeken samenstellen via een online en offline editor.

Voor de offline editor moet je de hieronder genoemde Mac-app downloaden. Deze is bedoeld voor fotoboeken met veel pagina’s. Je stelt een album samen zonder de foto’s eerst te uploaden en kunt ook zonder internetverbinding aan je fotoboek werken.

De online editor werkt in de browser, maar biedt je ook de mogelijkheid om je fotoboek tussentijds op te slaan, om er later weer verder aan te werken. Hiervoor moet je wel je foto’s eerst uploaden. Deze optie werkt het best bij simpele foroboeken met weinig pagina’s. Behalve fotoboeken kun je bij de HEMA losse afdrukken bestellen, posters en kalenders, mokken en t-shirts en hoezen voor telefoons en tablets. Verder kun je de bestellingen laten opsturen of ophalen in de winkel.

Apple fotoboeken: hoe zit het daarmee?

Apple bood ook altijd de mogelijkheid om fotoboeken, kalenders en afdrukken te laten maken. Dat is in 2018 gestopt: als je nu in de Foto’s-app probeert om een fotoboek aan te maken (via Archief > Maak aan > Fotoboek), dan word je doorgestuurd naar de App Store. Apple raadt internationale leveranciers zoals Mimeo Photos, Motif, MILK, friedman print en ifolor Designer aan. Vaak is het slimmer om gebruik te maken van een lokale aanbieder.

Meer fotoboeken-apps

Bij bovenstaande apps hebben we de nadruk gelegd op aanbieders die lokaal zijn, ook al worden veel fotoboeken tegenwoordig in Midden- en Oost-Europa gedrukt. Daarnaast zijn er nog veel meer aanbieders.

Kruidvat Fotoboek - Fotoprint (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Deze voordeeldrogist heeft een fotoboeken-app voor iPhone en iPad, waarmee je ook ansichtkaarten, kalenders en andere fotoproducten kunt bestellen. Uiteraard kun je ook iPhone-hoesjes met opdruk laten maken. Met de fotoboek-functie stel je snel een fotoalbum samen. De assistent-functie helpt je aan een mooie layout en een passend thema.

Pixum Fotowereld: Kaartjes ... (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - App van de Duitse aanbieder Pixum, waarmee je ook telefoon- en tablethoesjes, fotokalenders en ansichtkaarten kunt bestellen. Met deze app kun je ook eenvoudige fotobewerking doen. Er zijn speciale albums voor vakantie, trouwen, geboorte en dergelijke.

PhotoBook - Photo Printing (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Fotoboekendienst van een eveneens Duitse aanbieder.

ifolor Designer (gratis, macOS, 10.13+) - Fotoboek bestellen in heel veel varianten.