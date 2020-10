In de Herinneringen-app van Apple kun je takenlijsten maken die je met anderen deelt. Dat is bijvoorbeeld handig voor een gezamenlijk boodschappenlijstje met je partner. In deze tip lees je hoe je een gedeelde herinneringenlijst maakt en iemand uitnodigt om samen te werken aan het lijstje.

Gedeelde herinneringen

Samen werken aan een boodschappen of takenlijstje: als je met iemand moet samenwerken aan een (klein) project is het wel zo handig als je allebei kunt zien welke taken er nog gedaan moeten worden en wanneer. De Herinneringen-app van Apple is geen uitgebreide projectplanner maar je kunt het wel goed gebruiken voor een gezamenlijk lijstje met klussen die je gaat uitvoeren of een lijstje van restaurants waar je nog naartoe wilt. Volg de stappen hieronder om iemand uit te nodigen voor een takenlijst:

Gedeelde herinneringen syncen via iCloud

Om lijstjes te delen in de Herinneringen-app van Apple zul je eerst moeten instellen dat de Herinneringen-app met iCloud mag synchroniseren. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je profielfoto. Tik op iCloud. Zorg dat de schakelaar bij Herinneringen is aangevinkt.

Als je nu een herinneringenlijst maakt zal er een icoontje zichtbaar zijn om te delen. je kunt alleen delen met mensen die ook iCloud gebruiken.

Maak je gebruik van Delen met gezin, dan heb je automatisch een gezamenlijke lijst met de naam Family.

Gedeelde herinneringenlijst maken op iPhone en iPad

Tik op de lijst die je wilt delen met iemand anders. Tik rechtsboven op de drie puntjes. Tik op Deel lijst. Kies de gewenste methode, bijvoorbeeld iMessage. Voer een naam in en tik op het plusje. Er wordt nu een uitnodiging verstuurd. Tik op Gereed als je klaar bent.

De andere persoon krijgt een uitnodiging en kan dit accepteren. Vanaf dat moment kan die persoon ook items toevoegen aan de lijst, items bewerken en eigenschappe nvan taken wijzigen. Het is niet mogelijk om taken toe te wijzen aan een bepaalde persoon. Wel kun je in de notities van een herinnering nog wat extra tekst invoeren.

Herinneringen voor taken zullen naar iedereen worden gestuurd waarmee je de lijst deelt.

Uitnodiging voor gedeelde herinneringenlijst accepteren

Ontvang je een uitnodiging voor een herinneringenlijst van iemand anders, dan kun je dit gemakkelijk accepteren. De uitnodiging verschijnt in het berichtencentrum. Als je accepteert verschijnt de gedeelde lijst ook in jouw Herinneringen-app. Je kunt vervolgens de items bekijken en bewerken.

Meer tips over de Herinneringen-app

Met deze tips haal je nog meer uit de Herinneringen-app:

