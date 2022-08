Flightradar24 staat steevast bovenaan in de App Store. Met deze flighttracker-app kun je alle kanten op: je kunt de vlucht van een vriend of familielid volgen of kijken naar het vliegverkeer op een bepaalde locatie. In deze gids zetten we 6 functies op een rijtje, zoals uitgebreide vluchtinfo, augmented reality, een 3D-view en nog veel meer.

Flightradar24 tips

Flightradar24 is een van de vele flighttracker-apps waarmee je vliegtuigen kunt volgen. Het is handig voor mensen die vaak met het vliegtuig reizen en tegelijk is het een vermakelijke app voor iedereen die wil weten wat er allemaal door de lucht vliegt. Hoog tijd dus voor wat tips om de mogelijkheden van Flightradar24 op een rijtje zetten.

Flighttracker24: probeer het zelf!

Als je Flightradar24 ( link ) nog nooit geprobeerd hebt, zijn er genoeg redenen om dit wel te doen. Allereerst is er een gratis versie van de app waarmee je alvast een voorproefje krijgt. Er zijn zoveel opties aanwezig, dat er vast wel iets tussen zit wat jou interesseert.

Kijk bijvoorbeeld welke vliegtuigen er boven je hoofd vliegen, of ontdek wat een mierenhoop Schiphol eigenlijk is. Als je zelf regelmatig met het vliegtuig vliegt is de app een handig hulpmiddel voor uitgebreide vluchtinformatie. Echte enthousiastelingen kunnen foto’s en technische info van ieder vliegtuig opvragen.

Flightradar24 volgt sinds 2015 bijna 100% van alle Europese en Noord-Amerikaanse vluchten en er wordt aan gewerkt om ook de volle honderd procent in de rest van de wereld te bereiken met deze flighttracker.

#1 Zie wat de piloot ziet

Een leuke gimmick van Flightradar24 is de mogelijkheid om via 3D te zien wat de piloot op dat moment ziet. Je activeert deze modus door eerst een afzonderlijk vliegtuig aan te tikken en vervolgens de 3D-knop te selecteren. Op dat moment verschijnt er een Google Streetview-achtige ‘camerafeed’ van satellietbeelden, alsof er een camera onder het vliegtuig hangt. Gebruik dit bijvoorbeeld om een vliegtuig in real-time te zien opstijgen, of kijk mee tijdens het landen. Onderin het beeld is er een balkje te zien waar je onder meer de hoogte en snelheid van het vliegtuig kunt bekijken.

#2 Gebruik de AR-camera om vliegtuigen te spotten

Een van de leukste dingen om te doen met Flightradar24 is de camera-optie, waarmee je de lens van je iPhone gebruikt om het luchtruim af te speuren naar overvliegende vliegtuigen. Dit werkt met augmented reality. Als de app een vliegtuig spot verschijnt er direct een blokje bij met de naam en bestemming, waar je meer over te weten kunt komen als je dit aanklikt. Je activeert de augmented reality-modus door op de verrekijker te tikken bovenin het scherm, of via het zijmenu van de app.

#3 Flightradar24 op de Apple Watch

Flightradar24 werkt ook op de Apple Watch, al zijn de mogelijkheden van de Watch-app nog wat beperkt. Met de app kun je snel een lijstje opvragen met de vluchten die op dat moment bij je in de buurt zijn, waarbij je direct de afstand, snelheid en hoogte kunt zien. Tik op een vlucht om een kaartje op je Watch te openen waarop je precies kunt zien waar het vliegtuig op dat moment vliegt. Een leuke optie als je je afvraagt welke vliegtuigen er bij jou in de buurt overvliegen, maar verder heb je er weinig aan. Het is bijvoorbeeld niet eens mogelijk om het kaartje te zoomen of te verplaatsen.

#4 Individuele vluchten opzoeken en volgen

Als je zelf gaat vliegen of de vlucht van een vriend of familielid wilt volgen, ben je ook bij Flightradar24 aan het juiste adres. Je kunt een specifieke vlucht selecteren door hem op de kaart aan te tikken, maar met de honderden vliegtuigen die af en aan vliegen bij Schiphol kan dat lastig worden.

Slimmer is dus om de zoekbalk te benutten. Vul hier het vluchtnummer in, of zoek een vliegtuig op door de route in te vullen of de vliegtuigmaatschappij te selecteren om te zien welke vluchten er op dat moment vertrekken. Als je eenmaal de juiste vlucht gevonden hebt kun je er uitgebreide informatie over raadplegen. Wil je op de hoogte blijven van een specifieke vlucht via pushberichten, dan kun je deze inschakelen via een in-app aankoop. Hiermee kun je meldingen ontvangen als een vliegtuig een bepaalde hoogte bereikt, of onderweg is. Je kunt ook de afgelegde route afspelen.

#5 Individuele vliegtuigmeldingen (squawk codes) bekijken

Een ‘spannend’ detail is dat je ook notificaties kunt ontvangen van zogenaamde squawk-codes. Dat zijn speciale codes die vliegtuigen uitzenden via hun transponder en die gebruikt worden om de status van de vlucht aan te geven. Je kunt bijvoorbeeld ingelicht worden wanneer een vliegtuig een ‘squawk 7700’ (general emergency) uitzendt. Je hebt dan de mogelijkheid het bijbehorende vliegtuig in Flightradar meteen in beeld te krijgen om de vlucht verder te volgen.

#6 Bekijk informatie over vliegvelden

Ga je naar een onbekend vliegveld en wil je er wat meer over weten, dan kan de zoekbalk je uit de brand helpen. Vul de naam van het vliegveld in en je krijgt direct verschillende opties op je afgevuurd. Krijg bijvoorbeeld alle binnenkomende en vertrekkende vluchten te zien, of kijk welke vliegtuigen momenteel aan de grond staan en op welk tijdstip eerdere vluchten zijn vertrokken.

Ook handig: je ziet mee je kunt bij sommige vliegvelden ook opzoeken hoe vaak er in het algemeen vertraging is. Weet je meteen of je wel of niet moet rennen om die overstap te halen.

Openingsfoto: Jaromir Chalabala via Shutterstock.com