In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden.
Star City (seizoen 1)
‘Star City’, een gedurfd nieuw hoofdstuk geïnspireerd op het veelgeprezen drama over de ruimtewedloop ‘For All Mankind’, is een meeslepende, paranoïde thriller die ons terugvoert naar het cruciale moment in deze alternatieve geschiedenis van de ruimtewedloop: het moment waarop de Sovjet-Unie als eerste land een mens op de maan zette.
Maar deze keer verkennen we het verhaal van achter het IJzeren Gordijn en tonen we het leven van de kosmonauten, de ingenieurs en de inlichtingenofficieren die onder hen waren ingebed in het Sovjet-ruimteprogramma, en de risico’s die ze allemaal namen om de mensheid vooruit te helpen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden.
Deli Boys (seizoen 2)
Deli Boys is een komische misdaadserie van Disney+ over twee verwende Pakistaans-Amerikaanse broers die na de plotselinge dood van hun rijke vader ontdekken dat het familiebedrijf helemaal niet zo legaal is als ze altijd dachten. Wanneer ze onverwacht de leiding krijgen over het imperium van hun vader, raken de broers verstrikt in een chaotische onderwereld vol criminelen, rivalen en gevaarlijke deals.
De serie combineert scherpe humor met misdaad en familiedrama, terwijl de twee totaal onervaren broers proberen te overleven in een wereld waar ze eigenlijk niets van begrijpen. Deli Boys draait om familie, identiteit, loyaliteit en de botsing tussen luxe levens en de harde realiteit van de criminaliteit.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
A Good Girl’s Guide to Murder (seizoen 2)
A Good Girl’s Guide to Murder is een spannende Britse misdaadserie op Netflix, gebaseerd op de populaire boeken van Holly Jackson. De serie combineert mysterie, tienerdrama en een duistere whodunnit.
De serie volgt de slimme en vastberaden tiener Pip Fitz-Amobi (gespeeld door Emma Myers). Voor een schoolproject besluit zij een oude moordzaak opnieuw te onderzoeken. Vijf jaar eerder verdween het populaire meisje Andie Bell, en haar vriend Sal Singh werd verantwoordelijk gehouden — waarna hij zelfmoord pleegde.
Pip gelooft echter dat het verhaal niet klopt en duikt steeds dieper in de zaak. Terwijl ze nieuwe aanwijzingen ontdekt en mensen uit het dorp ondervraagt, komen verborgen geheimen en leugens aan het licht. Wat begint als een schoolopdracht verandert al snel in een gevaarlijke zoektocht naar de waarheid.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen.
Shelter
Op een afgelegen eiland aan de ruige kust van Schotland leidt de mysterieuze Mason een teruggetrokken bestaan. Maar wanneer hij tijdens een heftige storm een jong meisje van verdrinking redt, trekt zijn moedige reddingsactie de aandacht van gewelddadige figuren uit zijn verleden. Zij openen een genadeloze klopjacht op het duo, met een levensgevaarlijk kat-en-muisspel tot gevolg.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt.
Rick and Morty (seizoen 9)
Rick and Morty is een populaire animatieserie van Adult Swim die sciencefiction, zwarte humor en absurde avonturen combineert. De serie volgt het briljante maar roekeloze genie Rick Sanchez en zijn goedhartige maar vaak overbelaste kleinzoon Morty Smith. Samen reizen ze door verschillende dimensies, planeten en alternatieve realiteiten, waarbij ze voortdurend in bizarre, gevaarlijke en vaak hilarische situaties belanden.
Wat begint als een ogenschijnlijk simpel avontuur, loopt vrijwel altijd uit op complete chaos. Tijdens hun reizen komen Rick en Morty oog in oog te staan met buitenaardse wezens, alternatieve versies van zichzelf en technologie die de grenzen van het universum tart. Tegelijkertijd heeft hun gedrag ook grote gevolgen voor Morty’s familie, die regelmatig wordt meegesleept in de interdimensionale problemen van Rick.
Sinds de eerste aflevering in 2013 groeide Rick and Morty uit tot een van de meest invloedrijke animatieseries voor volwassenen. De serie staat bekend om zijn scherpe satire, slimme sciencefictionconcepten en onverwachte emotionele momenten. Dankzij de unieke mix van humor, actie en filosofische thema’s heeft de serie wereldwijd een enorme schare fans opgebouwd.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma's biedt. Het combineert content van bekende filmstudio's zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken.
Bugonia
Twee jonge mannen zijn geobsedeerd door samenzweringen en ontvoeren de invloedrijke CEO van een groot bedrijf. Ze zijn ervan overtuigd dat zij een buitenaards wezen is dat de planeet Aarde wil vernietigen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Terrifier 3
Op kerstavond maakt Miles County zich op voor een rustige kerst, maar met Art the Clown in de buurt is de vrede ver te zoeken. Gewapend met bijl en kettingzaag verandert hij de feestdagen in een bloederige nachtmerrie voor de nietsvermoedende inwoners.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken.
EPiC: Elvis Presley in Concert
Een revolutionaire filmervaring van visionair regisseur Baz Luhrmann. Beleef de King of Rock ’n’ Roll als nooit tevoren, met exclusieve, nooit eerder vertoonde beelden die Elvis Presley’s legendarische concerten met ongekende energie en intimiteit tot leven brengen.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl