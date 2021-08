Schuilt er een muziekproducent in jou? Of wil je je iPad gebruiken als opnamestudio? In deze gids vertellen we hoe je met hard- en software zelf een professionele opname kunt maken, met instrumenten. Van muziekstudio tot het aansluiten van je gitaar: er komen heel veel oplossingen langs.

Je zou het niet meteen zeggen, maar de iPhone en de iPad zijn perfect voor het maken en produceren van muziek. Je kunt ermee opnemen, digitale instrumenten gebruiken, accessoires zoals microfoons en MIDI-keyboards aansluiten en nog veel meer. Met een paar accessoires kun je de iPhone gebruiken als versterker voor je gitaar. Een iPad kan je gebruiken om de bladmuziek te bekijken. En er is nog veel meer mogelijk. In deze gids geven we je een beknopt overzicht van allerlei opties, waarbij we geenszins compleet kunnen zijn want de hoeveelheid apps is enorm.

Muziekstudio maken van je iPhone of iPad

Je kunt de iPhone en iPad op verschillende manieren gebruiken voor het maken van muziek. Zo kun je met speciale apps je iPad gebruiken als digitaal muziekinstrument. Er zijn ook apps die dienen als opnamestudio, zodat je een liedje kunt opnamen en achteraf mixen. Tot slot heb je ook nog een heleboel apps die dienen als hulpmiddel voor het bespelen van echte instrumenten. Van virtuele gitaarversterkers tot apps die je bladmuziek tonen en automatisch de pagina omslaan. Er zijn ook apps waarmee je het geluid van je instrument kan aanpassen zodat je de perfecte sound krijgt. Sommige apps hebben speciale hardware nodig om te kunnen gebruiken. We bespreken daarom zowel hardware als software.

Apps om van je iPhone en iPad een opnamestudio te maken

Heb je een bandje waarmee je regelmatig samen repeteert, dan wil je misschien de muziek opnemen om te luisteren hoe het klinkt. Ben je enthousiast over het muzieknummer, dan kun je een professionele opname maken en uitbrengen op Soundcloud, Spotify en andere muziekdiensten. Je zou dit via een professionele muziekstudio kunnen doen, maar met de juiste apps kom je ook al een heel eind.

GarageBand

Als je praat over muziek maken, dan kun je als Apple-gebruiker niet om GarageBand heen. Dit is een van de meest complete muziekstudio’s die voor de iPhone en de iPad verkrijgbaar is. Je kunt er je stem mee opnemen via de ingebouwde microfoon. Je kunt ook een externe microfoon of een gitaar aansluiten, die je met een speciale converter of audio-interface hebt verbonden met je iDevice.

Wil je effecten hebben op je instrumenten? Hiervoor heeft GarageBand een aantal versterkers en pedaaleffecten die je helemaal naar eigen wens kunt instellen. En heb je geen instrumenten? Dan kan je GarageBand de digitale instrumenten gebruiken. Wisselen tussen apps is ook mogelijk: GarageBand blijft geluid opnemen terwijl de app in de achtergrond actief is. En het mooie is: de app is helemaal gratis en bevat een enorme collectie royaltyvrije geluiden. Eventueel kun je extra’s toevoegen via een in-app aankoop, maar wie creatief genoeg is doet alles zelf. GarageBand is een ideaal hulpmiddel voor muzikanten of wie het wil worden.

Cubasis 3

Steinberg is een van de meest gerenommeerde aanbieders van audiosoftware voor de Mac. Neemt een onbeperkt aantal tracks op met 24-bits 96 kHz-kwaliteit. De desktopsoftware heet Cubase, terwijl de iOS-versie de naam Cubasis heeft gekregen. Er zitten virtuele instrumenten in, 17 effectprocessoren en meer dan 500 loops die je meteen kunt gebruiken. Zo kun je gemakkelijk je muzikale ingevingen vastleggen en omzetten naar professioneel klinkende nummers.

Je vindt in de App Store ook nog Cubasis 2 en een gratis LE-versie met in-app aankopen. Maar in Cubasis 3 vind je een hoop nieuwere functies, zoals een universele app voor iPhone en iPad, gemakkelijk losse tracks combineren tot een groep en een full-screen mixer. De instrumenten en effecten zijn ook vernieuwd. Je kunt exporteren naar iCloud Drive, Dropbox, externe schijven en meer.

Auria

Zoek je een opname-app met net zoveel opties als een echte muziekstudio? Dan kun je je hart ophalen aan Auria voor de iPad. De app is niet goedkoop en daarnaast heeft de app nog een hoop dure in-app aankopen. Die aankopen bestaan voornamelijk uit plugins die Auria nóg meer mogelijkheden geven. Deze opnamestudio heeft heel veel opties en mogelijkheden om het geluid op te nemen. Ter voorbeeld: je kunt monteren op maar liefst 48 verschillende sporen. Naast Auria is er ook Auria Pro met MIDI-ondersteuning, virtuele instrumenten.

MetaRecorder

Apogee MetaRecorder doet maar één ding: geluid opnemen op maximaal twee verschillende sporen. Over de details is echter verrassend goed nagedacht. Zo kun je bijvoorbeeld markeringen in je opname plaatsen, zodat snel kunt skippen naar het goede gedeelte als je een opname aan het terugluisteren bent. Ook kun je bepalen hoe hard het geluid van een microfoon of instrument door komt, wat je zeker zult doen bij gevoelige apparatuur. En heb je een Apple Watch? Dan kun je de app ook op je horloge bedienen. MetaRecorder is een gratis app en biedt veel meer mogelijkheden dan de standaard opname-app van de iPhone.

NanoStudio 2

Een redelijk goed alternatief voor GarageBand is NanoStudio 2. Deze opnamestudio legt meer nadruk op mogelijkheden voor je synthesizer en is ook te gebruiken als drummachine. De mogelijkheden van GarageBand als drummachine zijn namelijk erg beperkt. Fans van digitale muziek worden blij van NanoStudio 2. Draai een track in elkaar met samples, voeg effecten toe zoals reverb en sidechain compressie en maak er een geheel van met de mixer. Deze mixer kan oneindig veel sporen aan, dus je wordt niet beperkt in je creativiteit. Ben je serieus bezig met muziek, dan kun je via de MIDI-exportfunctie de track op je desktop zetten en er daar mee verder werken. Je kunt ook de hele track op je toestel maken en een mixdown maken.

Muziekproductie op de iPhone en iPhone

Wil je nog meer doen met je opname en muziek produceren, dan kun je ook met deze apps uit de voeten:

Auxy Studio (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.3+) - Voor het produceren van elektronische muziek, hiphop en meer technische genres. Het biedt een goede afweging tussen gebruiksgemak en performance. Je kunt het gratis gebruiken en optioneel een maandabonnement van een paar euro afsluiten, waarmee je toegang krijgt tot honderden samples, extra instrumenten en regelmatig nieuwe functies. Het is simpel om met deze app te starten en er is een grote community van muzikanten die tracks en ervaringen uitwisselen.

, iOS 10.3+) - Voor het produceren van elektronische muziek, hiphop en meer technische genres. Het biedt een goede afweging tussen gebruiksgemak en performance. Je kunt het gratis gebruiken en optioneel een maandabonnement van een paar euro afsluiten, waarmee je toegang krijgt tot honderden samples, extra instrumenten en regelmatig nieuwe functies. Het is simpel om met deze app te starten en er is een grote community van muzikanten die tracks en ervaringen uitwisselen. KORG Gadget 2 (€39,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - KORG Gadget 2 is een andere productie-omgeving met veel functies. KORG maakt al jarenlang professionele instrumenten, synthesizers, sequencers en dergelijke. In Gadget vind je heel veel opties en de app biedt ook volledige ondersteuning voor MIDI-controlers, in tegenstelling tot Aux.

, iOS 11.0+) - KORG Gadget 2 is een andere productie-omgeving met veel functies. KORG maakt al jarenlang professionele instrumenten, synthesizers, sequencers en dergelijke. In Gadget vind je heel veel opties en de app biedt ook volledige ondersteuning voor MIDI-controlers, in tegenstelling tot Aux. Figure (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Zoek je een leuke oplossing, dan is Figure een tip. Hiermee kun je met je vingers tappen en vegen om pitch en geluid aan te passen. Je kunt drumloops en basslines maken en in een paar minuten heb je al een lekker klinkende melodie.

Gitaren, keyboards en meer aansluiten

Als je een fysiek muziekinstrument wilt aansluiten op de iPhone of iPad, dan heb je vaak een kabel of interface nodig. Dat is nodig omdat je wilt dat je iDevice een directe verbinding heeft met je muziekinstrument. Zo heb je namelijk geen last van hinderlijke ruis op de opname en klinkt je gitaar het mooiste. Tijdens het mixen ben je het geluid van een instrument aan het vervormen en dan kun je eigenlijk niet werken zonder directe verbinding met het apparaat. Dit is gelukkig helemaal niet moeilijk. Je hoeft alleen maar een speciale converter en/of audio-interface te hebben waarmee je een iDevice en je instrument op elkaar kunt aansluiten. Hieronder zie je een beknopt overzicht met de bekendste merken en hun producten.

Apogee

Apogee is een van de belangrijke fabrikanten in de muziekindustrie en heeft een aantal producten voor het aansluiten van je instrumenten op de iPhone en de iPad. Ze zijn met name erg handig omdat ze goed samenwerken met GarageBand en de fabrikant heeft ook een eigen app waarmee je het geluid kunt regelen: Apogee Maestro. Dit is de bedieningsapp voor MFi-geschikte Apogee audio-interfaces. De goedkoopste optie in het assortiment is de Apogee Jam+, een converter waarmee je een gitaar, basgitaar, keyboard, een pedaaltje voor het effect van je gitaar of een microfoon kan aansluiten. Naast de Apogee Jam+ (o.a. verkrijgbaar via Amazon.nl) is er ook de Apogee Jam 96K die exact hetzelfde kan, maar geluid iets mooier opneemt. De Jam, Jam+ en Jam 96K hebben eigenlijk maar één nadeel: je kunt maar op ééb spoor geluid opnemen. Dat is handig als je alleen gitaar speelt maar als je daarnaast ook nog bijvoorbeeld zang wilt opnemen, kun je beter op meerdere geluidssporen werken. Dan kun je namelijk meerdere instrumenten opnemen en achteraf opnames nog aanpassen, zodat je een goede soundmix krijgt. Hiervoor heeft Apogee een hele rits aan verschillende opties.

Ben je overgestapt op de iPad Pro, dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de Symphony Desktop. Dit is een Apogee hardware digitale signaalprocessor met premium plugins. Er zijn ook nog andere accessoires om je opname goed te laten verlopen, zoals de Mic+ microfoon en de Element 88 voor Mac. De Apogee One kost ongeveer driehonderd euro heeft een ingebouwde microfoon; hij kan zowel je stem als het geluid van je gitaar opnemen. Wil je geluid van professionele kwaliteit? Dan heb je een serieuze audio-interface nodig die je instrumenten en microfoons kan koppelen aan de iPhone en de iPad én hoge kwaliteit geluid over verschillende sporen regelt. Apogee Duet 3 doet dit voor twee verschillende instrumenten op de iPhone en de iPad. Dit is echter niet goedkoop: De Duet kost rond de zeshonderd euro. Nog een stapje hoger is de Apogee Quartet, die niet meer wordt gefabriceerd maar nog wel verkrijgbaar is (eventueel in het tweedehands circuit). Dit is een professionele audio-interface van ruim duizend euro die alleen werkt op de iPad (en de Mac). Dat is veel geld, maar hiermee kun je dan ook een vierkoppige band opnemen en het geluid afmixen in 5.1 surround-sound.

Ik Multimedia

IK Multimedia is de ontwikkelaar achter de apps AmpliTube en iRig en daarnaast ook fabrikant van muziekapparatuur voor de iPhone en de iPad. Zo verkoopt IK Multimedia de iRig 2, een audio-interface die ervoor kan zorgen dat je iPhone en iPad dienen als een soort mini-versterker voor je gitaar. Uiteraard kun je hier ook het geluid van je gitaar mee opnemen. De iRig HD2 levert nog iets betere kwaliteit omdat deze het analoge signaal omzet naar een 24-bit digitaal signaal op 86 kHz. Je krijgt ook wat extra inputs en controls. Daarnaast verkoopt IK Multimedia verschillende microfoons waarmee je hoge kwaliteit opnames kan maken op je iPhone en iPad.

Gebruik je AmpliTube als digitale versterker en de verschillende effectpedaaltjes die in de app zitten? Dan kun je die met een iRig BlueBoard live on stage wisselen van setup door op de knop van de Blueboard te klikken. Wil je een effectpedaaltje in of uitschakelen? Dat kan met de iRig Stomp. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. IK Multimedia verkoopt namelijk ook nog veel meer instrumenten, zoals een keyboard en een midi groove controller (een knoppentafel die je gebruikt om beats mee te maken als DJ). IK heeft zelfs speciale standaarden zodat je de iPhone en de iPad op de juiste hoogte kunt zien terwijl je op het podium staat.

Apogee en IK Multimedia zijn slechts twee voorbeelden fabrikanten. Er zijn er nog veel meer. Heb je niet zoveel geld te besteden? Zo heeft Griffin de GuitarConnect Cable uitgebracht die je gitaar verbindt met je iPad. Griffin heeft ook een iPhone-houder voor op je gitaar. De AirTurn ATFS2 is een pedaal waar je bijvoorbeeld de pagina’s van bladmuziek op je iPad kan omslaan. Korg verkoopt het Korg microKey-keyboard die je via USB meteen kunt aansluiten op je iPhone of iPad.

Microfoons aansluiten

Over microfoons gesproken: sommige zijn speciaal ontworpen om met iOS samen te werken, zoals de Shure Motiv MV51. Andere USB-microfoons werken samen met de iPhone en iPad, op voorwaarde dat je een Lightning-naar-USB-connector hebt. De meeste professionele microfoons gebruiken een XLR of 1/4″ connector en daarvoor heb je een geschikte iOS-compatibele audio-interface nodig. Een goed startpunt is de iRig Pro I/O, die zowel te gebruiken is als audio-interface (voor microfoons en instrumenten) en als MIDI-interface (voor het aansturen van je synthesizer). Een draagbare variant hierop is de Zoom U-22.

MIDI-instrument aansluiten

Heb je een MIDI-keyboard, dan zit daar vaak een USB-aansluiting op. In dat geval kun je rechtstreeks aansluiten op de iPhone of iPad. Wil je echter de best mogelijke ervaring, let dan bij de aanschaf op dat iOS-compatibiliteit wordt beloofd. Voor het grote werk is der de M-Audio Keystation 88.. Een compactere variant is de KORG MicroKEY 25 en voor mobiel gebruik is er de Akai LPK 25, die op een accu werkt. Heb je al een keyboard met MIDI-functionaliteit, dan kun je een relatief goedkope MIDI-interface zoals de iConnectMIDI1 Lightning of de iRig MIDI 2 kopen om op je iPad aan te sluiten. Deze kun je ook gebruiken om op macOS, Windows en Android aan te sluiten.

Virtuele gitaarversterkers

Kun je geen gitaarversterker aansluiten omdat het te veel herrie zou geven voor de buren, dan kun je ook een virtuele gitaarversterker gebruiken. Daarmee kun je experimenteren met verschillende geluiden, zonder dat je duizenden euro’s uitgeeft aan apparatuur. In GarageBand vind je al een aantal versterkers waarmee je aan de slag kan. Je kunt klassieke gitaargeluiden nadoen door aan de knoppen te drukken en de pedalen te gebruiken. Daarna neem je meteen op in GarageBand. Later voeg je zang, drums en andere instrumenten toe.

Er zijn ook gespecialiseerde gitaaramps, die meer aanpassingsmogelijkheden bieden. Zo kun je bijvoorbeeld uitgebreide feedback-loops maken.

Voorbeeld: AmpliTube

GarageBand heeft een aantal versterkers en pedaal-effecten om het geluid van je gitaar aan te passen. Die mogelijkheden kun je echter flink uitbreiden met Amplitube, een app die helemaal draait om de geluidseffecten die versterkers, pedaaltjes en microfoons je kunnen geven. De app werkt uiteraard naadloos samen met de producten van IK Multimedia, zoals de iRig 2 en de iRig BlueBoard, want ze zijn van dezelfde fabrikant. Hierdoor is AmpliTube niet alleen een geschikte app om nummers mee op te nemen, maar ook geschikt voor tijdens een optreden. AmpliTube is in verschillende versies verkrijgbaar.

Andere opties:

STARK Amp Simulator (€19,99, iPad, iOS 9.3+) - Modulaire versterker met 12 amps, 10 cabinets, 6 rooms en 14 pedals.

BIAS AMP 2 - for iPhone (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Een app met honderden amps, effecten en pedalen.

, iOS 10.0+) - Een app met honderden amps, effecten en pedalen. BIAS FX (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Gitaarprocessor van dezelfde makers.

, iOS 10.0+) - Gitaarprocessor van dezelfde makers. JamUp (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Processor met meerdere effecten, voor gitaar en bas. Presets kun je uitwisselen via de community.

Nog veel meer apps voor muziekproductie

Naast de apps om muziek mee op te nemen heb je ook apps die vooral speciale mogelijkheden bieden voor bepaalde instrumenten. Dit soort apps kun je vaak in combinatie gebruiken met een muziekstudio zoals GarageBand, al bieden ze soms ook zelf de optie om muziek op te nemen. Er zijn ook aardig wat goede synthesizer-apps verkrijgbaar in de App Store. Dat is niet vreemd: als je een iPhone en iPad kunt aansluiten op een synthesizer, kun je met een app het geluid van je instrument helemaal aanpassen naar je eigen smaak. Staar je echter nooit blind op één exemplaar, want iedere synthesizer-app heeft weer zijn eigen pakketje klanken. Korg biedt bijvoorbeeld een synthesizer-app aan die geïnspireerd is op de band Gorillaz.

Loopy HD: Looper (€4,99, iPhone/iPad, iOS 9.2+) - Wil je in je eentje wat gaan spelen, kijk dan eens naar deze loop-gebaseerde opname-app.

MultiTrack DAW (€4,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een goedkoop alternatief voor Auria. Je kunt tot 24 audiotracks tegelijk opnemen, met niet-destructief lineair bewerken. Er is alleen geen MIDI-ondersteuning en het aantal functies is beperkt.

, iOS 11.0+) - Een goedkoop alternatief voor Auria. Je kunt tot 24 audiotracks tegelijk opnemen, met niet-destructief lineair bewerken. Er is alleen geen MIDI-ondersteuning en het aantal functies is beperkt. Animoog (€19,99, iPad + IAP , iOS 8.2+) - Een synthesizer gemaakt door het legendarische Moog.

, iOS 8.2+) - Een synthesizer gemaakt door het legendarische Moog. KORG iELECTRIBE for iPad (€19,99, iPad, iOS 8.0+) - Een is een van de bekendste digitale interfaces voor je synthesizer en biedt een heleboel mogelijkheden.

KORG iKaossilator (€19,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3+) - Een software-versie van de innovatieve KORG Kaossilator XY pad.

, iOS 9.3+) - Een software-versie van de innovatieve KORG Kaossilator XY pad. iSEM Synthesizer (€9,99, iPad, iOS 12.1+) - Muziek maken op de Oberheim SEM uit 1974? Dat kan met deze app.

DM1 for iPhone (€1,99, iPhone + IAP , iOS 12.2+) - Een drummachine en beat sequencer voor op zak.

, iOS 12.2+) - Een drummachine en beat sequencer voor op zak. Model 15 Modular Synthesizer (€29,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.4+) - De eerste modulaire synth voor iOS, lijkt als twee druppels water op de originele Model 15.

Naast apps zijn er ook nog allerlei accessoires waarmee je via je iPhone muziek kan maken. Je iPhone wordt dan niet per se een muziekinstrument, maar het helpt je wel om je eigen creaties te maken. Een voorbeeld daarvan is de Soli Lightpad Block, een vierkant blokje met druksensoren waarmee je met coole lichteffecten grappige deuntjes kan maken. In onze review van de Soli Lightpad Block lees je onze ervaringen.

AudioBus en AudioCopy om alles te koppelen

Er zijn heel veel iOS-apps beschikbaar om muziekopnames te maken en je nummer te produceren. Je zoekt misschien een manier om ze met elkaar te koppelen. Dat kan met AudioBus. Hiermee kun je de output van de ene app (bijvoorbeeld een synth) opnemen in een andere (bijvoorbeeld een DAW). Ook kun je de input van bijvoorbeeld een gitaar via een andere app laten lopen, zoals een virtuele versterker. Apple bood hiervoor vroeger Inter-App Audio (IAA) en ruilde dit in voor Audio Units v3. Je kunt hiermee onderdelen van de ene app gebruiken in een andere.

AudioBus biedt echter een goed alternatief. Hiermee kun je audio en MIDI van de ene app naar de andere doorsturen. Je kunt zo een reeks van apps aan elkaar koppelen. Er zijn meer dan duizend apps die met AudioBus samenwerken. Na het installeren van AudioBus 3 uit de App Store kun je de losse AudioBus Remote installeren om je set-up te regelen vanaf een los iOS-device.

Je zou ook gebruik kunnen maken van AudioCopy. Dit is vaak ingebouwd in geschikte apps. Je kunt er echter geen reeks van apps mee creëren, maar maakt kleine bestanden die je in andere apps kunt plakken, zoals een loop van een drummachine.