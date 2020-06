AirPods Pro-cases in verschillende stijlen

Het oplaaddoosje van de AirPods Pro heeft een wat andere vorm dan de normale AirPods. Vandaar dat je bij het kopen van een AirPods Pro-hoesje rekening daarmee moet houden. Deze beschermhoesjes zijn iets breder van vorm en zijn soms zelfs waterbestendig, zodat je ook in een regenbui geen schade oploopt. Hieronder bespreken we enkele opties. Heb je een normaal formaat AirPods? Dan hebben we een aparte lijst met leuke AirPods-hoesjes.

Incase AirPods Pro-case met Woolenex

Materiaal: textiel, hard plastic

Deze uitvoering van de Incase-hoes met Woolenex is alleen bij Apple verkrijgbaar. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en roze. Dit is een lichtgewicht, nauwsluitende case gemaakt van Woolenex. Dit is een textielmengsel dat slijtvast en weerbestendig is. Het glanzende oppervlak van het doosje blijft beschermd tegen krassen en schaafplekken en het ziet er ook nog stijlvol uit.

Onder het textiel zit een stevige binnenwerk van Bayer Makrolon-polycarbonaat, dat licht van gewicht en toch duurzaam is. Zelfs in de case zijn de AirPods nog geschikt voor draadloos opladen.

Het doosje weegt 34 gram en meet 7,62 cm x 6,98 cm x 3,17 cm. Verkrijgbaar bij Apple voor rond de 30 euro.

Elago hoesje voor AirPods Pro

Materiaal: siliconenrubber

Dit siliconenhoesje is in vijf kleuren verkrijgbaar: naast lila en roze kun je ook kiezen voor donkergrijs, donkerblauw en zwart. Er is op het eerste gezicht niet zoveel verschil met de goedkope siliconenhoesjes die je op AliExpress vindt, alleen mag je van Elago verwachten dat het van iets beter materiaal is en niet zo snel verkleurt.

Het siliconenhoesje heeft een antisliplaag aan de binnenkant, waardoor het hoesje strak om je AirPods Pro-doosje blijft zitten. Dit voorkomt dat er stof kan binnendringen. Ook de laadpoort is afgedekt. Door het gebruikte materiaal is het hoesje flexibel maar zal het toch niet zo snel uit je handen glippen. Je hebt toegang tot alle functies van je AirPods Pro.

Verkrijgbaar voor 15 euro bij Amac.

Twelvesouth AirSnap Pro

Materiaal: leer

De AirSnap Pro is een beschermende case van TwelveSouth, een bekend merk op het gebied van Apple-accessoires. Het gaat hier om een beschermende een duurzame lederen hoes, voorzien van S-clip, een speciale karabijnhaak die volgens de fabrikant niet losschiet.

Je kunt er ook een polsbandje aan vastmaken, zodat hij niet uit je handen glipt. Eventueel kun je de S-clip loshalen om het als een standaard sleutelhanger te gebruiken. De vele manieren om te dragen en het design zorgen dat deze hoes er net iets anders uitziet dan de rest.

Verkrijgbaar voor rond de 40 euro bij Amazon.

Catalyst Waterproof Case

Materiaal: siliconenrubber

Ook hier is sprake van ‘Alleen bij Apple’, al geldt dit maar voor een beperkt aantal kleuren. Rood en donkerblauw zijn alleen via de Apple Store verkrijgbaar, de andere kleuren (zwart, spikkels en lichtgevend) zijn ook in andere winkels te vinden.

De Catalyst Waterproof Case voor AirPods Pro is waterdicht en valbestendig. Gemaakt van zacht en toch stevig siliconenrubber en voorzien van een lichtgewicht karabijnhaak, waarmee je ’m aan je tas of kleding vastmaakt.

Deze case is wat functioneler dan die van Incase, die we hierboven hebben besproken. Hij is ontworpen om water en stof buiten te houden en beschermt tegen stoten en vallen. Je klapt de elastische afdichting naar achteren om bij je AirPods Pro te kunnen. Via het klepje aan de onderkant kun je bij de oplaadpoort. Waterdicht tot 1 meter volgens de IP67-norm en ontworpen om minimaal aan de militaire 810G-norm voor vallen en stoten te voldoen. Door het materiaal is het bovendien antislip, zodat het doosje niet uit je handen glipt.

Verkrijgbaar bij Apple voor ca. 30 euro.

UAG Rugged Armor Softcase voor AirPods Pro

Materiaal: siliconenrubber

Deze hoes is gemaakt van zacht siliconen materiaal en heeft een schokbestendige werking. De case sluit het AirPods Pro-doosje volledig af en is ook bestand tegen spatwater en stof. Je krijgt er een karabijnhaak mee voor een sportieve uitstraling en omdat het gewoon praktisch is.



Je kunt kiezen uit meerdere kleuren varianten: eentje in zwart/oranje van 30 euro en een volledig zwarte uitvoering voor 35 euro. Daarnaast is er een knaloranje versie (25 euro) voor Nederlanders en voor mensen die vaak hun spullen uit het oog verliezen en een bosgroene variant voor natuurliefhebbers, maar daar zul je iets meer naar moeten zoeken. Bij Amazon.nl zijn ze wat goedkoper dan bij APR’s.

OtterBox Lumen Series-case voor AirPods Pro

Materiaal: hardplastic

Dit hoesje is met z’n 22 gram een van de lichtste. De AirPods zijn beschermd tegen krassen en andere beschadigingen, maar hij is niet waterdicht, zoals je van Otterbox misschien zou verwachten.

De hoes is geschikt voor draadloos opladen via de achterkant. Hij is transparant en biedt wat extra grip door de antisliprand, die in zwart is uitgevoerd. Je krijgt er twee karabijnhaken bij, om de AirPods Pro ergens aan vast te maken.

Het meet 5,49 cm x 6,93 cm x 2,74 cm. Verkrijgbaar voor rond de 30 euro bij Apple.

Leren hoesje van Native Union voor AirPods Pro

Materiaal: leer

Je zou het misschien niet verwachten, maar dit leren hoesje van leer is écht licht van gewicht: nog geen 10 gram. Dat is minder dan een plakje kaas. Hij is met de hand gemaakt van hoogwaardig Italiaans leer en blijft daardoor lang mooi. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart of Sahara-beige.

Het leren oppervlak blijft lang mooi. Aan de binnenkant zit er een versteviging in, zodat je AirPods Pro goed zijn beschermd. Je hebt toegang tot de oplaadpoorten en kunt ook nog draadloos blijven opladen. Met een formaat van 5,16 cm x 6,35 cm x 2,59 cm is dit hoesje ook nog behoorlijk compact. Wel is dit hoesje vanwege het gebruikte materiaal iets duurder dan de rest. Kost rond de 40 euro bij de Apple Store.

Native Union leren hoesje met haak

Materiaal: leer

Hetzelfde hoesje als hierboven besproken, maar dan voorzien van een leren lipje aan de zijkant en een stevige karabijnhaak. Deze haak is wel iets stijlvoller uitgevoerd dan bij de echte ‘rugged’ cases. Je kunt wederom kiezen voor de kleuren zwart of bruin.

Het gewicht is met 13,6 gram iets zwaarder en ook de afmetingen zijn door de karabijnhaak net iets groter: 5,15 cm x 10,8 cm x 2,6 cm.

Native Union Curve-hoesje

Materiaal: siliconenrubber

Native Union maakt niet alleen leren hoesjes. Je kunt er ook terecht voor deze geribbelde siliconencase. De verticaal gestreepte textuur geeft je nog meer grip en toch heb je gemakkelijk toegang tot alle functies van je oortjes. Het hoesje is bovendien licht van gewicht.

Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, donkerblauw en zwart en betaalt rond de 20 euro bij Amac.

Decoded AirCase hoesje voor AirPods Pro

Materiaal: leer

Dit hoesje is er in een bijzondere lichtbruin/roze afwerking van suede (35 euro). Vind je dat niet mooi, dan kun je de Decoded AirCase ook in allerlei andere kleuren en afwerkingen krijgen, zoals van glad bruin leer (ook 35 euro).

Het nauwsluitende AirCase-hoesje beschermt je AirPods Pro tegen stoten en is volgens de fabrikant handgemaakt. Er zit ook een gaatje in voor de LED-indicator. Verkrijgbaar in meerdere kleuren bij Amac. Zoek je iets goedkopers, dan kun je ook kiezen voor het leren Dbramante Copenhagen-hoesje voor AirPods Pro (25 euro), maar die vinden we in de bruine variant wat minder mooi.

Diverse goedkope AirPods Pro hoesjes

De AirPods Pro-hoesjes die we in dit overzicht hebben besproken worden gemaakt door bekende, kwalitatief goede merken. Als je niet zo hoge eisen aan een AirPods Pro-hoesje stelt, zou je ook kunnen kiezen voor een goedkoper merk of een merkloos accessoire. Het voert te ver om die hier allemaal op te sommen, omdat het aanbod zo groot is.

Kijk hiervoor eens bij:

Uiteraard zijn veel van deze cases niet authentiek. Je kunt duizenden hoesjes in de stijl van Disney, Louis Vuitton en andere populaire merken vinden, maar de kwaliteit is natuurlijk niet zo heel hoog.

Zoek je een opberghoesje voor het normale formaat AirPods? Dan hebben we een aparte lijst met leuke AirPods-hoesjes. Of wil je de AirPods Pro kopen? Ook daar hebben we iets voor.