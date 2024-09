Tijdelijke actie: 10% extra korting en gratis hardcase

MacBooks hebben een hoop pluspunten, maar echt goedkoop zijn ze niet. Wil je het studiejaar zorgeloos beginnen zonder dat je maandbudget meteen op is, dan zit er maar één ding op: kies voor refurbished! Dit zijn de 3 beste redenen om nu voor een refurbished MacBook uit de Back2School-collectie van iUsed te kiezen:

Je krijgt altijd 3 jaar garantie op je aankoop

op je aankoop Je krijgt een gratis hardcase bij geslecteerde MacBooks

bij geslecteerde MacBooks Met kortingscode B2S10 krijg je 10% extra korting op geselecteerde MacBooks

De actie geldt t/m 13 september 2024 en geldt voor de volgende producten met actiesticker:

13-inch refurbished MacBook Air

13/15/16-inch refurbished MacBook Pro

HP Elite-laptops (maar waarom zou je die kiezen?)

Met een refurbished MacBook weet je zeker dat je geen kat in de zak koopt, omdat alle onderdelen zijn nagekeken. Bovendien heb je extra zekerheid door de 3-jarige garantie. Zoveel krijg je bij Apple niet eens!

Waarom iUsed?

Het is natuurlijk leuk dat je 3 jaar garantie krijgt, maar wat als de winkel al na een paar maanden failliet gaat? Refurbished aanbieders hebben op dat punt wel eens een twijfelachtige reputatie. Bij iUsed hoef je daar niet wakker van te liggen, want deze winkel is al 30 jaar actief. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar als je naar de voorwaarden van deze refurbished MacBooks kijkt, dan krijg je een hoop zekerheden. Naast de 3 jaar garantie heb je ook 30 dagen niet goed geld terug, dus mocht de MacBook die je hebt uitgekozen na ontvangst toch wat tegenvallen dan kun je ‘m zonder gezeur terugsturen.

Welke refurbished MacBook?

Zoek je een kleine, lichte en snelle MacBook, dan kom je automatisch terecht bij een MacBook Air met Apple Silicon. Oftewel een M1 t/m M3-chip. Je kunt ook nog modellen met Intel-chip vinden, maar die vinden we geen aanrader meer. Welke generatie je ook kiest, de MacBook Air is een van de lichtste laptops op de markt. De aluminium behuizing maakt hem licht en toch duurzaam, terwijl de slanke afwerking ervoor zorgt dat hij gemakkelijk in je rugzak past. Het is de perfecte tweedehands laptop voor mensen die graag onderweg werken in de bibliotheek of een koffietentje.

Als je een power-user bent die veel complexe software gebruikt, is de refurbished MacBook Pro een betere keuze voor jou. Deze kun je in verschillende formaten kopen, namelijk van 13, 14, 15 en 16 inch. De nieuwste modellen met Apple Silicon zijn alleen verkrijgbaar in 14 en 16 inch en dat zijn ook de modellen die we aanbevelen. Weet je niet welke MacBook voor studenten het beste bij jou past? In een apart artikel helpen we je verder op weg.