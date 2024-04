AirPods Max is de stijlvolle hoofdtelefoon van Apple. Hij is erg gewild door z’n strakke uiterlijk en het feit dat hij moeiteloos te koppelen is met al je Apple-apparaten. Alleen die prijs! Bij Apple betaal je €579,- en dat is een flinke hap uit je maandbudget. Gelukkig zijn er manieren om de AirPods Max goedkoper in huis te halen.

Goedkoopste AirPods Max van dit moment

Wil je snel een AirPods Max in huis halen, dan kun je het beste kijken welke winkel op dit moment de beste aanbieding heeft. Kopen bij Apple lijkt misschien de meest logische weg, maar heeft één nadeel: je weet zeker dat je te veel betaalt. Neem daarom even de moeite om de winkels af te struinen en te kijken waar je het goedkoopst uit bent.

Op het moment van schrijven zijn deze aanbieders het goedkoopst:

Je kunt bij de genoemde winkels ook andere kleuren krijgen, maar dan betaal je vaak 1 euro meer. Zo heel veel scheelt het dus niet per kleur.

Prijzen AirPods Max

Wachten op een goede AirPods Max aanbieding

Heb je geen haast, dan zou je ook kunnen wachten op een goede aanbieding. Vooral rond Black Friday en Amazon Prime Day kun je scherpe deals verwachten. Deze koopjesfestivals vinden meestal plaats rond de zomermaanden en in de herfst. Daarnaast zijn er soms dagdeals voor AirPods Max, waar je snel op moet reageren: het gaat vaak om tijdelijke voorraden waar een handelaar snel vanaf wil.

Refurbished AirPods Max: scheelt dat?

Eén optie om de AirPods Max goedkoper te scoren is met een tweedehands exemplaar. Net als bij refurbished iPhones kun je ook bij de AirPods Max kiezen voor exemplaren die zijn nagekeken en professioneel zijn schoongemaakt: oftewel refurbished AirPods Max. Vind je het een bezwaar dat de oorschelpen al door iemand anders zijn gebruikt, dan kun je eventueel voor €79,- een setje nieuwe oorkussens bij Apple kopen. Wel zo fris! Kies eventueel een andere kleur, zodat je je AirPods Max helemaal kunt personaliseren.

In bovenstaand prijzenoverzicht zie je een paar voorbeelden van refurbished AirPods Max. De meeste keuze vind je bij Rebuy, een Europees bedrijf dat in meerdere landen tweedehands producten opkoopt en weer doorverkoopt. Er groot is het aanbod niet en heel eerlijk gezegd: erg veel geld kun je er ook niet mee besparen. Als je extra oorkussens koopt ben je zelfs duurder uit dan met een nieuw exemplaar.