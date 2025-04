Vind je Apple TV+ te duur? Je kunt altijd wel Apple TV+ met korting kijken. Of je nu een nieuw Apple-device hebt of kan profiteren de nieuwste Apple TV+ kortingsactie: je vindt hier de beste deal.

Apple TV Plus met korting

Apple TV+ bestaat inmiddels al een paar jaar en heeft naam gemaakt met een groeiend aanbod van originele films en series van hoge kwaliteit. Denk aan prijswinnende titels zoals Ted Lasso en The Morning Show. Of het razend populaire Severance. Er is voor ieder wat wils: van meeslepende drama’s tot spannende thrillers en familievriendelijke content. We hebben goed nieuws: je kunt nu tijdelijk met een flinke korting toegang krijgen tot Apple TV+ en genieten van het gevarieerde aanbod van films en series op het platform.

Vind je het huidige maandelijkse bedrag van €9,99 aan de hoge kant, maar wil je toch toegang houden tot de nieuwste topseries en films? Dan is er goed nieuws: je kunt Apple TV+ tijdelijk uitproberen met een flinke korting, voor slechts €4,99 per maand, en dat drie maanden lang. Daarna betaal je weer het standaardtarief van €9,99 per maand. Je kunt natuurlijk ook na die drie maanden weer opzeggen. Ideaal als je af en toe kijkt of eerst wil ontdekken of Apple TV+ iets voor jou is. Een voordelige manier om kennis te maken met het aanbod! Het aanbod geldt tot en met 24 april 2025, zowel voor nieuwe als terugkerende abonnees.

Wat kost Apple TV+?

​Apple TV+ biedt één standaard abonnement aan voor €9,99 per maand, waarmee je toegang krijgt tot alle content op het platform. Dit abonnement kan met maximaal zes gezinsleden worden gedeeld. Apple TV+ biedt daarnaast uitstekende streamingkwaliteit, met 4K-video’s die scherp en gedetailleerd zijn. De dienst ondersteunt Dolby Vision en HDR10, wat zorgt voor levendige kleuren en een beter contrast. Ook is er ondersteuning voor Dolby Atmos, wat de geluidskwaliteit verbetert voor een meer meeslepende ervaring. Dit maakt Apple TV+ een goede keuze voor wie van hoge kwaliteit beeld en geluid houdt.

Hoe sluit je een abonnement op Apple TV+ af?

Apple TV+ afsluiten doe je eenvoudig via een Apple-apparaat of online. Heb je een iPhone, iPad of Mac? Open dan de TV-app, ga naar het tabblad Apple TV+ en kies een serie of film. Als je nog geen abonnement hebt, krijg je automatisch de optie om een abonnement af te sluiten. Volg de stappen op het scherm en bevestig je keuze via je Apple ID.

Geen Apple-apparaat? Geen probleem. Ga naar tv.apple.com en log in met je Apple ID of maak er gratis eentje aan. Klik vervolgens op een titel binnen Apple TV+ en kies Abonneer om je aan te melden. De betaling loopt via je Apple ID-account, dus je hebt een geldige betaalmethode nodig. Na het afsluiten kun je meteen beginnen met streamen op al je apparaten, inclusief smart-tv’s, gameconsoles of via een browser.

Kun je een Apple TV+ abonnement delen met anderen?

Met Apple TV+ is het mogelijk om je abonnement te delen met anderen via Delen met gezin. Deze functie van Apple maakt het eenvoudig om één abonnement te gebruiken met maximaal vijf andere personen, waardoor in totaal zes mensen toegang hebben tot Apple TV+. Iedereen binnen de gezinsgroep krijgt een eigen profiel met persoonlijke aanbevelingen, kijkgeschiedenis en toegang op eigen apparaten.

Instellen van Delen met gezin gebeurt via de instellingen op een iPhone, iPad of Mac. Onder Je naam > Delen met gezin kunnen gezinsleden worden toegevoegd met hun eigen Apple ID. Zodra ze zijn toegevoegd, krijgen ze automatisch toegang tot Apple TV+ zonder extra kosten of gedoe met het delen van inloggegevens.

Apple TV+ aanbieding bij nieuw Apple-apparaat

Als je een nieuw Apple-apparaat aangeschaft hebt, dan kun je ook nog profiteren van een goede aanbieding. Je hebt namelijk na het eerste gebruik van je apparaat 90 dagen de tijd om drie maanden gratis Apple TV+ te activeren. Je kunt dan dus helemaal gratis naar Apple TV+ kijken. In andere gevallen geldt er een proefperiode van 7 dagen.

Deze films en series kijk je bij Apple TV+

Apple TV+ biedt een gevarieerd aanbod aan originele series en films, van drama tot comedy en thrillers. Populaire series zijn onder andere Severance en Foundation. Ook documentaires zoals The Elephant Queen en The Long Way Up zijn te vinden op het platform.

Wat films betreft, kun je genieten van titels zoals Greyhound met Tom Hanks, Palmer met Justin Timberlake, en Finch. Daarnaast heeft Apple TV+ exclusieve releases zoals CODA, dat verschillende prijzen won, en spannende films zoals Cherry met Tom Holland. Het aanbod wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe releases.