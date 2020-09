Er is weer een nieuwe Apple TV-app verschenen van een Nederlandse provider. Deze keer is T-Mobile TV Anywhere op de Apple TV vernieuwd. Wij hebben de app uitgebreid bekeken en bespreken de verbeteringen in dit artikel.

Zo’n twee jaar geleden bracht T-Mobile de eerste versie van de TV Anywhere op de Apple TV uit. De app was een overblijfsel van het vroegere Knippr, de tv-dienst waar iedereen zich op kon abonneren. Na het stopzetten van die dienst besloot T-Mobile de app niet zomaar in de prullenbak te gooien. Toch was het resultaat niet om over naar huis te schrijven: de app is in de maanden daarna nauwelijks uitgebreid. Vandaag heeft T-Mobile zijn geheel nieuwe tv-platform uitgebracht en daar hoort ook een nieuwe app bij. We nemen je mee langs alle verbeteringen van de T-Mobile app op Apple TV en delen de ervaringen van iCulture-lezer Stefan.



T-Mobile TV Anywhere op Apple TV

Belangrijk om van tevoren te weten, is dat je Apple TV verbonden moet zijn met een T-Mobile Thuis wifi-verbinding om te kunnen kijken. Ook moet je inloggen met je klantgegevens die horen bij je tv-abonnement. Met de nieuwe Apple TV-app van T-Mobile kijk je zowel live-tv als naar het on-demand aanbod dat bij je T-Mobile Thuis-abonnement hoort. De belangrijkste functies zitten erin: terugkijken tot zeven dagen, opnemen via de cloud, begin gemist, een zoekfunctie en meer. Het eerste wat opvalt is dat de app, net als die van Ziggo, geen standaard Apple TV-app structuur heeft. T-Mobile gebruikt op alle platformen dezelfde indeling, waardoor het menu bovenaan bijvoorbeeld niet in de stijl van Apple’s eigen Apple TV-apps is. Dat is toch wel jammer, aangezien dat meteen veel vertrouwder aanvoelt.

Het grootste pluspunt is dat de app erg uitgebreid is. Naast alle eerder genoemde functies kun je ook pauzeren en vooruit- en terugspoelen, zelfs bij live tv-zenders die dit ondersteunen. Daardoor lijkt de app meer op je setupbox dan bijvoorbeeld het geval is met de app van Ziggo. Stefan is dan ook tevreden over de app:

De app is identiek aan de versie die draait op het nieuwe TV-platform van T-Mobile. De app werkt goed en is naar mijn mening heel uitgebreid en wat mij betreft ook beter dan die van Ziggo.

Bovenin is de app ingedeeld in vijf onderdelen: Thuis, Op TV, Films & Series, Account en Zoeken. De eerste drie schermen hebben elk meteen drie knoppen om naar belangrijke functies binnen dat onderdeel te gaan. Bij Thuis bekijk je je favoriete zenders, wissel je van profiel en ga je naar het onderdeel Verder kijken, waar je programma’s vindt die je al gestart hebt. Bij Op TV ga je meteen naar de tv-gids, kun je programma’s terugkijken of blader je tussen alle radiozenders. Bij zowel het Thuis- als Op TV-scherm vind je direct een selectie aan programma’s. Het gaat bijvoorbeeld om programma’s die gebaseerd zijn op jouw smaak of die nu veel door andere gebruikers bekeken worden.

Een voordeel is dat je tijdens het bladeren door de app, op de achtergrond het huidige tv-programma blijft horen. Zodra je iets belangrijks hoort, kun je overschakelen naar de livestream, bijvoorbeeld vanuit de tv-gids of je lijst van favoriete zenders. Deze lijst kan je ook zelf samenstellen. Zijn er meerdere gebruikers, dan kan iedereen ook zijn eigen profiel aanmaken en zijn of haar eigen favorieten maken.

Tijdens het live tv-kijken zap je tussen zenders door op de Siri Remote naar boven en onderen te vegen. Wil je weten wat er straks komt of wat er zojuist op een zender uitgezonden is? Dan veeg je naar links en rechts. Het zappen gaat daarmee op een vergelijkbare manier als in de Ziggo-app. Wat T-Mobile handiger aangepakt heeft, is dat er de mogelijkheid is om direct te zappen door te vegen, dus zonder dat je hoeft te klikken. Daardoor heb je minder handelingen nodig.

On-demand aanbod in T-Mobile TV Anywhere

Via de eerder genoemde tv-gids blader je door huidige programma’s, maar start je ook programma’s die al geweest zijn. T-Mobile gebruikt nagenoeg hetzelfde design als Ziggo en de NPO: een horizontale tijdlijn met de zenders onder elkaar. Wij vinden deze weergave niet altijd even overzichtelijk. NLZIET zet de zenders bijvoorbeeld horizontaal naast elkaar, mer onder elkaar alle programma’s in chronologische volgorde. Dat bladert net even wat makkelijker en is wat ons betreft overzichtelijker.

Behalve tv-programma’s blader je in de T-Mobile TV Anywhere-app voor de Apple TV ook door films en series. Een groot nadeel is dat je vanaf de Apple TV geen films kan kopen of huren. Wel kun je films die je ergens anders gehuurd hebt kijken via de Apple TV-app. Toch is het jammer dat de mogelijkheden niet volledig benut kunnen worden, waarschijnlijk door beperkingen vanuit Apple.

Beeldkwaliteit van T-Mobile TV-app op Apple TV

De tv-app van T-Mobile op de Apple TV toont de zenders in maximaal Full HD 1080p. Je kan tijdens het terugkijken ook zelf de beeldkwaliteit instellen, waarbij je de keuze hebt tussen automatisch, de volledige resolutie en alles wat daar tussen zit. Als de livestream eenmaal gestart is, starten de streams bij het zappen relatief snel. Dit is vergelijkbaar met de app van Ziggo, waar de streams ook snel opgestart worden. Wel duurt het wat langer om bijvoorbeeld vanuit het menu een livestream te starten of te wisselen tussen het terugkijken en live-tv. Vanuit Begin gemist werken de streams niet altijd mee, waardoor je tegen een vastloper aan kan lopen.

Andere functies die de Apple TV-app biedt zijn het bekijken van een zenderlijst tijdens het tv-kijken, het instellen van een herinnering (waarbij je zelf kan aangeven hoeveel minuten van tevoren je een waarschuwing krijgt) en het opnemen via de cloud. Daarvoor heb je wel een Cloud Opnemen-abonnement nodig en moet je setupbox overgegaan zijn naar het nieuwe T-Mobile TV. Voor doven en slechthorenden is het ook goed om te weten dat je voor programma’s ondertiteling in kunt schakelen.

Een kleine kanttekening is dat het vooruit- en terugspoelen met de Siri Remote nog wat onhandig is, omdat je vaak te snel heen en weer beweegt. De algehele bediening van de app is daardoor wel even wennen. De app voelt daardoor nog niet helemaal af, maar met updates kan T-Mobile de app de komende tijd nog verbeteren.

Behalve voor de Apple TV is de app ook voor iPhone en iPad vernieuwd. Op de Apple TV vinden we echter de grootste verbeteringen.

Conclusie T-Mobile TV Anywhere op Apple TV

De Apple TV-app van T-Mobile TV is behoorlijk uitgebreid en op een aantal vlakken vollediger dan die van Ziggo. Het grootste voordeel is dat je met de app live-tv kan pauzeren en vooruit- en terugspoelen op zenders waar dit mag. Het is jammer dat ook deze app niet de standaard indeling van een Apple TV-app gebruikt, maar het navigeren door de app gaat desalniettemin erg soepel. Als je abonnee bent van T-Mobile Thuis, lijkt de app zeker de moeite waard als je een Apple TV HD of Apple TV 4K hebt. Je kan op maximaal 4 TV Boxen of Apple TV’s tegelijk naar live-tv kijken, dus de app komt bijvoorbeeld ook in de slaapkamer goed van pas.

